Зачем Минтранс хочет разделить водителей на любителей и профессионалов?

Перевозчиков отправят на дополнительную подготовку, а рядовым автовладельцам упростят программу обучения

Сегодня в России завершаются публичные обсуждения законопроекта федерального Минтранса, который, будучи принятым, по сути, разделит автомобилистов на профессионалов и любителей. К первой категории отнесут водителей, занятых коммерческими перевозками. Дальнобойщики, таксисты, шоферы общественного транспорта должны будут раз в 5 лет повышать свою квалификацию, а профильные компании обяжут нанимать на работу водителей только после такой дополнительной подготовки. Зато всем остальным учиться на права станет легче — из их программы обучения уберут несколько дисциплин. Подробности — в материале «Реального времени».

Такси, автобусы, грузы

Министерство транспорта РФ разработало законопроект, с помощью которого намеревается повысить «профессиональное мастерство водителей, осуществляющих коммерческие перевозки или работающих по найму».

Минтранс разрабатывает проект еще с 2017 года (в паспорте указана дата создания — 17 июля 2017 года). Первый вариант предлагаемых реформ, по оценкам Минэкономики, оценивали в 13 млрд рублей. Новый вариант выставлен после доработки на общественные слушания, которые завершаются сегодня. Если на этот раз проект снова не затормозят, после подготовки заключения по итогам процедуры оценки регулирующего воздействия его направят на рассмотрение правительства, где текст нового документа сформируют уже окончательно.

Как пояснили «Реальному времени» в Минтрансе России, изменения коснутся водителей такси, автобусов, грузовых автомобилей, а также водителей легковых автомобилей, осуществляющих перевозки по заказу и являющихся работниками юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Кроме водительских удостоверений, таким водителям будет необходимо иметь документ о квалификации.

В министерстве уверены, что для профессиональной деятельности у водителей недостаточный уровень подготовки, и ссылаются на позицию Российского автотранспортного союза как представителя работодателей. По их словам, союз «отмечает необходимость пересмотра программ подготовки профессиональных водителей в части усиления практического обучения вождению во внештатных ситуациях, дополнения программ отработкой вождения сочлененного и двухэтажного автобуса, блоками обеспечения транспортной безопасности при перевозке пассажиров и грузов».

В министерстве уверены, что для профессиональной деятельности у водителей недостаточный уровень подготовки. Фото Олега Тихонова

«Формальные» риски

«В настоящее время работодатели с применением собственных ресурсов вынуждены осуществлять повторную подготовку водителей, окончивших автошколы, но не имеющих опыта работы по профессии водителя автомобиля», — говорится в комментарии министерства; этим и объясняется инициатива внедрения системы повышения квалификации.

Есть риск, что обучение будет проводиться формально, считает руководитель Казанской школы Высшего водительского мастерства Олег Шатов. По его словам, исполнители могут халатно подойти к вопросу:

— В результате обучение будет самого низкого качества, скорее всего, его, может быть, вообще не будет, а некоторые не очень, скажем так, чистоплотные исполнители будут просто выписывать за деньги эти «корочки». И воз окажется снова там — ничего не изменится, пока не будет меняться отношение к подготовке водителей, к повышению квалификации. Постоянно сталкиваемся с таким: «Да нам не нужно это обучение, нам надо только «корочки».

Как пояснили нам в Минтрансе, дополнительной подготовкой водителей также будут заниматься автошколы. «Законопроект не предусматривает положений о проведении каких-либо тендеров в отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность (автошкол)», — подчеркнули наши собеседники в министерстве.

О каких-либо штрафах или другого рода ответственности за невыполнение требований говорить преждевременно, уточнили в министерстве.

Шатов согласен, что для тех, кто занимается любого рода коммерческими перевозками, нынешнего уровня преподавания в автошколах недостаточно. Фото glikon.ru

Рядовые автомобилисты

Несомненно, проще будет тем, кто пойдет учиться на права, не собираясь работать в сфере перевозок. Для них из образовательной программы исключат отдельные темы и дисциплины, не связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, пояснили «Реальному времени» в Минтрансе:

— Например, нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом, диспетчерское руководство работой такси на линии, принципы организации перевозок массовых навалочных и сыпучих грузов, перевозка грузов в контейнерах и пакетами, технико-эксплуатационные показатели работы грузовых автомобилей и иные (которые в настоящее время изучаются кандидатами в водители транспортных средств категории «В»). Продолжительность освоения подобных дисциплин составляет от 14 до 18 часов в зависимости от категории транспортного средства (примерно 7% от общей продолжительности).

Шатов согласен, что для тех, кто занимается любого рода коммерческими перевозками, нынешнего уровня преподавания в автошколах недостаточно: «Врачи повышают квалификацию регулярно, а почему водитель, который 30 лет назад через пень-колоду отучился в автошколе, когда все поменялось, автомобили, дорожное движение, — почему знаний 30-летней давности должно быть достаточно? Опять же, занятия, которые проводятся на транспортных предприятиях, часто проводятся для галочки».

В министерстве отмечают, что автошколам не уделяется должного внимания, то есть «качество знаний кандидатов» в профессиональные водители снижается, «в то время как кандидаты в водители, не планирующие заниматься трудовой или предпринимательской деятельностью, неэффективно используют отведенное для учебного процесса время».

Рамиль Хайруллин признался, что не понимает, из каких побуждений появилась инициатива. Фото kazanfirst.ru

«Правила для всех одни»

По словам Шатова, качественное обучение может компенсироваться в дальнейшем сокращением убытков на ремонт, связанных с ДТП. «Это обучение вводится не случайно — для повышения безопасности пассажиров и грузов, и в конечном счете, по идее, это должно привести к экономии. Потому что снизить аварийность в 2—4 раза на предприятии возможно — но за счет реального обучения», — добавляет он.

Напротив, региональный представитель Федерации автовладельцев России Рамиль Хайруллин признался, что не понимает, из каких побуждений появилась инициатива: «Мне кажется, это делать не нужно: водитель на дороге общего пользования не должен быть любителем, он должен в любом случае быть профессиональным водителем, чтобы не нести угрозу для других».

Другое дело — повышение квалификации для тех, кто занимается коммерческими перевозками, продолжает собеседник. «Это должно быть для водителей большегрузов и так далее, потому что появляются различные нововведения. Правда, за счет работодателя», — добавляет он.

С ним согласен Владимир Капитонов, директор ООО «Агромир», которое обслуживает автобусный маршрут №62: «Правила дорожного движения для всех одни. Автомобиль — это средство повышенной опасности. Водительское удостоверение единого образца — независимо, любительское или профессиональное».

«Безопасность на дорогах одинаково касается всех водителей. Правила дорожного движения одни для всех. Делить водителей на любителей и профессионалов бессмысленно. Опыт приходит со временем — просто надо лучше готовить водителей в автошколах и делать безопаснее дороги», — добавляет Стенников. Фото Олега Тихонова

Затраты для такси

В опрошенных нами службах такси с недоумением встретили информацию о потенциальной необходимости переобучать своих водителей.

«Все это выглядит как очередная не нужная никому, кроме автошкол, схема с коррупциогенным фактором — плата за дополнительную бумажку», — говорит пресс-секретарь сервиса такси «Максим» Павел Стенников. Он уверен, что мера не принесет повышения уровня безопасности, а «усложнения и дополнительные сборы с таксистов негативно отразятся на легальности рынка».

«Безопасность на дорогах одинаково касается всех водителей. Правила дорожного движения одни для всех. Делить водителей на любителей и профессионалов бессмысленно. Опыт приходит со временем — просто надо лучше готовить водителей в автошколах и делать безопаснее дороги», — добавляет Стенников.

Подобная инициатива ставит дополнительный барьер для входа в сферу перевозок, уверена руководитель пресс-службы такси «Везет» Зоя Австрийская.

Собеседница издания отмечает, что агрегаторы такси выдвигают дополнительные требования к уровню сервиса, а дополнительные затраты на получение специальных удостоверений только снизят количество перевозчиков. «Недостаток предложения (водителей, готовых принимать заказы), по рыночным законам, приводит к увеличению стоимости услуги», — считает Австрийская. По ее мнению, нет никакого практического обоснования преимуществ разделения водителей на категории, следование ПДД обязательно для любых участников дорожного движения.

Представитель «Яндекс.Такси» Наталья Рогожина отметила, что рано говорить о законопроекте, пока он не стал законом.