В Казани прошел парад Победы

В Казани прошел торжественный парад войск казанского гарнизона и спецподразделений. В нем приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и Герой Советского Союза Борис Кузнецов.



На площади состоялось прямое включение трансляции парада Победы с Красной площади в Москве, где выступил президент РФ Владимир Путин. После участники парада в Казани почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. На площади Тысячелетия прозвучали гимны России и Татарстана. Перед собравшимися выступил президент РТ Рустам Минниханов, сообщает "Татар-информ".

Затем по площади прошли войска казанского гарнизона, МВД, МЧС, Росгвардии, Минюста России, представители вузов и республиканских общественных объединений. Командовал парадом начальник казанского гарнизона генерал-майор Кирилл Кулаков. Мероприятие завершилось вокально-хореографической композицией.