«День поставщика СИБУРа»: доля поставщиков РТ в общем объеме закупок компании выросла вдвое

С 9,2 до 18,5% в денежном выражении

Фото: предоставлено пресс-службой СИБУРа

С 2024 года общий объем закупок СИБУРа у контрагентов из Татарстана составил 120 млрд рублей. Доля поставщиков из республики в общем объеме закупок компании за этот период выросла с 9,2% до 18,5% в денежном выражении. Данные, представленные на «Дне поставщика СИБУРа», отражают результат системного взаимодействия компании с Республикой Татарстан и ее предприятиями.

«День поставщика СИБУРа» — регулярное мероприятие, организуемое при участии Министерства экономики Республики Татарстан, АО «Корпорация МСП» и АНО «ЦКР «ИННОКАМ» и реализуется в рамках национального проекта «Эффективная конкурентная экономика». Оно является частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и направлено на расширение рынков сбыта субъектов МСП и развитие производственной кооперации

В «Дне поставщика» приняли участие более 300 представителей среднего и малого бизнеса по всей России. Участникам были раскрыты принципы закупочной деятельности СИБУРа и приоритеты компании на ближайший период, направления развития процессов, над которыми работает холдинг. Отдельно представители компании остановились на цифровизации: они поделились практиками по применению искусственного интеллекта для оптимизации рабочего процесса и проведения закупок.

Также были проведены прямые B2B-переговоры с профильными специалистами холдинга по трем ключевым направлениям: поставка оборудования и материалов, химической продукции, а также тары и упаковки. На сессии «вопрос — ответ» обсудили вопросы, связанные с развитием компетенций поставщиков, управлением сроков поставок и условий участия в закупочных процедурах.

СИБУР наращивает присутствие республиканских компаний в собственной цепочке поставок для «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима». В 2024 году победителями закупочных процедур стали 215 компаний из республики, в 2025-м — уже 228.

В структуре закупок 2024—2026 годов у контрагентов из Татарстана оборудование и материалы занимают 9,3 млрд рублей, химическая продукция — 27,4 млрд рублей, услуги — 83,4 млрд рублей.

Крупнейшим заказчиком среди предприятий СИБУРа для региона является «Нижнекамскнефтехим»: объем закупок — 57,9 млрд рублей, победителями стали 242 компании из Татарстана — 12,5% от общего объема закупок предприятия.

Объем закупок «Казаньоргсинтеза» составил 21,4 млрд рублей, победителями стали 188 компаний — 12,4% от совокупного объема. Другие предприятия СИБУРа закупили услуги, оборудование, материалы и продукцию на 40,5 млрд рублей, победителями стали 193 компании — 5,08% от общего объема закупок.

— Важнейшим фактором поддержки предпринимательства мы видим дальнейшее развитие кооперации крупного и малого бизнеса. Свою эффективность в развитии такой кооперации показали именно «Дни поставщика». За последние три года в Татарстане проведено 20 таких мероприятий с 36 крупными заказчиками, по итогам которых более 780 малых и средних предприятий республики уже стали поставщиками крупного бизнеса, — отметила первый заместитель министра экономики Республики Татарстан — директор Департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова.

предоставлено пресс-службой СИБУРа

— Бизнес Татарстана вовлечен в наши проекты не только внутри республики, но и во всех других регионах присутствия СИБУРа. Развитие сотрудничества происходит как в традиционных сферах, так и критически важных сегодня: импортозамещение оборудования, малотоннажная химия, IT-решения, что работает на повышение устойчивости, технологической независимости нашей отрасли, — отметил директор по обеспечению производства СИБУРа Михаил Кирьянов. — Мы заинтересованы в расширении пула надежных партнеров, готовых обеспечивать нас продукцией, услугами и материалами в соответствии с высокими стандартами качества. «День поставщика» — это возможность для компаний из РТ напрямую представить свои решения и стать частью цепочки поставок СИБУРа.

— Мы участвуем в «Дне поставщика» каждый год, и каждый раз организаторы подбирают такой состав спикеров, который позволяет нам получать полноценную актуальную информацию, — отметил Марат Дюняшев, директор по развитию B2B АО «Нэфис косметикс». — Самое ценное для меня сегодня — это B2B-встречи, где можно напрямую пообщаться с руководителями, принимающими решения, и сразу получить обратную связь.

— Формат прямого диалога, который СИБУР применяет на «Дне поставщика», очень полезен, — поделился Александр Картавенко, заместитель генерального директора по реализации ООО «НМС» (Московская область). — Мы получили разъяснения по механизмам закупок и узнали об автоматизации анализа технических предложений. Это позволит нам корректировать свои действия при подаче заявок и лучше понимать, на чем стоит акцентировать внимание. Такие встречи дают возможность поставщикам задать вопросы напрямую и сверить свои процессы с требованиями холдинга.