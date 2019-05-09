В акции «Бессмертный полк» в Казани приняли участие около 170 тысяч человек

Акция «Бессмертный полк» в Казани собрала 169 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ со ссылкой на организаторов мероприятия.

Акция стартовала в 15.00 на перекрестке улиц Карла Маркса и Толстого. Колонна двигалась по маршруту Карла Маркса — Лобачевского — Кремлевская — площадь Тысячелетия. Все участники проходили досмотр.

В прошлом году в шествии Казани поучаствовало около 163 тысяч человек.

Напомним, в Казани салют в честь Дня Победы продлится 4 минуты.