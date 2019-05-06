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Следком назвал основные версии крушения самолета в Шереметьево

11:02, 06.05.2019
Следком назвал основные версии крушения самолета в Шереметьево
Фото: sledcom.ru

Следственный комитет выделил основные версии крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.

В СК заявили, что среди вероятных причин трагедии — недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

Руководитель Следкома Александр Бастрыкин лично осмотрел место происшествия и дал ряд конкретных поручений по расследованию уголовного дела.

На данный момент изъяты бортовые самописцы, отобраны образцы топлива из баков самолета и заправочной станции, аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой и записи с камер видеонаблюдения. Вскоре пройдут генетические и судебно-медицинские экспертизы.

Напомним, 5 мая случилась катастрофа с участием самолета Москва — Мурманск в аэропорту Шереметьево. При посадке судно загорелось, погибли 41 человек.

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