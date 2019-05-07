Два по цене одного: ВЭБ готовит к продаже КЗСК структурам «Ростеха»

Арбитражный суд принял заявление о банкротстве Казанского завода синтетического каучука

Фото: вэб.рф

ВЭБ.РФ досрочно отправляет в финансовый нокаут вслед за банкротящейся «дочкой» и ее материнскую компанию — КЗСК Евгении Даутовой. Накануне майских праздников арбитражный суд Татарстана принял заявление Внешэкономбанка о введении конкурсного производства на КЗСК, назначив на 29 мая первые слушания. Впрочем, в положительном удовлетворении требований основного кредитора уже не сомневаются ни в правительстве РТ, ни в исполнительной дирекции КЗСК, поскольку попытки создания плана внешнего управления провалились, встать на ноги КЗСК самостоятельно не смог. Таким образом, «Ростех» может получить два химзавода по цене одного: обесцененный до 600 млн каучуковый и незавершенный силиконовый в 1,5 млрд рублей.

ВЭБ.РФ дошел до арбитража

Не дожидаясь истечения всего 1,5-годичного моратория на взыскание долгов перед кредиторами, Казанский завод синтетического каучука досрочно выбывает из мягкой и щадящей процедуры внешнего управления. Формально она должна была продлиться до начала 2020 года, но Внешэкономбанк, похоже, разуверившись в скором восстановлении платежеспособности КЗСК, решил разрубить гордиев узел. 26 апреля арбитражный суд РТ принял ходатайство госкорпорации развития ВЭБ.РФ с требованием признать КЗСК несостоятельным (банкротом) и ввести конкурсное производство.

Размер долга перед Внешэкономбанком в опубликованном определении суда не был указан. Но очевидно, что речь идет об известной величине в 3,7 млрд рублей — именно на такую сумму материнская компания КЗСК поручилась в 2014 году по кредиту ВЭБа, взятого на строительство второго завода-двойника «КЗСК-Силикон» (дочерней компании КЗСК).

В процессе внешнего управления ВЭБ.РФ закрепил долговое обязательство в 2,9 млрд рублей в реестре кредиторов, где ему принадлежит 74% прав требований КЗСК. Член совета кредиторов от ВЭБ Юлия Шевела отказалась комментировать величину долговых обязательств, ссылаясь на отсутствие полномочий для общения с прессой. Но остальные кредиторы подтвердили «Реальному времени», что ВЭБ реализует именно это обязательство в 2,9 млрд рублей. Арбитраж назначил дату первого заседания о банкротстве завода на 29 мая.

И сменил арбитражного управляющего КЗСК

Таким образом, ВЭБ.РФ приблизился к исполнению давней угрозы, которую последовательно и настойчиво продвигал на каждом собрании кредиторов КЗСК, но окончательно переломил ситуацию в свою пользу в апреле этого года. Как уже рассказывало «Реальное время», 4 апреля собрание кредиторов КЗСК большинством голосов отвергло план внешнего управления, отстранило действующего арбитражного управляющего Павла Медведева и проголосовало за введение конкурсного производства. Переворот во власти случился бескровно: с 18 апреля внешним управляющим назначена Ольга Рушицкая, арбитражный управляющий СРО АУ «Развитие».

КЗСК находится в режиме санации с 5 сентября прошлого года. Тогда внешнее управление было введено арбитражным судом РТ на 18 месяцев — до 29 февраля 2020 года. Фото elitat.ru

Под ее управлением КЗСК, похоже, будет двигаться в сторону предпродажной подготовки предприятия в пользу структур «Ростеха». Источники в правительстве РТ считают, что вероятность перехода в конкурсное производство достаточно «высокая». Исполнительный директор КЗСК Алексей Контуров также не исключает развития по этому сценарию, поскольку план внешнего управления не устроил кредиторов. Так что переломный момент в судьбе КЗСК может наступить в конце июня, то есть задолго до истечения отведенного срока внешнего управления.

Напомним, что КЗСК находится в режиме санации с 5 сентября прошлого года. Тогда внешнее управление было введено арбитражным судом РТ на 18 месяцев — до 29 февраля 2020 года. Исполнение обязанностей внешнего управляющего было возложено на члена «Ассоциации арбитражных управляющих «Паритет» Павла Медведева. Правда, процедура финансового оздоровления была инициирована не ВЭБом, а малоизвестным «л/т Карита», чей объем долговых требований КЗСК оказался символическим. Видимо, расчет делался на то, что крупные кредиторы все равно должны будут пройти проверку обоснованности требований в арбитраже.

Оставят ли статус стратегического?

Впрочем, банкротство КЗСК с самого начала пустили по особому пути, чтобы его нельзя было продать с молотка как обычную кондитерскую фабрику. За несколько месяцев до введения внешнего управления Минпромторг РФ присвоил КЗСК статус стратегического предприятия РФ. Он вводит ограничения для банкротства оборонных предприятий. А именно, его нельзя продавать по частям — только единым имущественным комплексом.

С приданием этого статуса при Минпромторге РФ была образована рабочая группа по выведению завода из кризиса с участием представителей дочерней структуры «Ростеха» «РТ-Капитал», участвующей в выкупе банкротных оборонных заводов. Точнее, команде представителей Минпромторга РФ, Минпромторга РТ, «РТ-Капитал», и. о. внешнего управляющего предстояло написать план внешнего управления.

Источники, близкие к банку, рассказывали, что представителей ВЭБа испугала нереалистичность внешнего плана. По словам источника, в ВЭБе план считают несостоятельным по двум причинам: во-первых, он основан исключительно на получении субсидий от Минпромторга РФ, которые не подтверждены документально, во-вторых, он предусматривает повышение цен на клеи-герметики на 40 процентов, что «не пропустит ФАС РФ».

Имущество «КЗСК-Силикон» было оценено в 1,5 млрд рублей. Фото tatarstan.ru

Изначально в ВЭБе не верили в вероятность спасения КЗСК из-за невероятных инвестиций: банк направил на строительство «КЗСК-Силикон» свыше 7 млрд рублей, а общие требования ВЭБа к КЗСК и «КЗСК-Силикон» составляют свыше 10 млрд рублей. После провала плана внешнего управления появились слухи о возможности аннулирования статуса стратегического. Исполнительный директор КЗСК Алексей Контуров отверг эту возможность.

Параллельно с этим ВЭБ контролировал банкротство «КЗСК-Силикон». Его имущество было оценено в 1,5 млрд рублей, но самому ВЭБу напрямую принадлежало лишь на 500 млн рублей, следует из отчета конкурсного управления Андрея Черкасова. Остальное находилось в залоге у «Спурт-банка».

Неоднократно имущество выставлялось на торги, но они отменялись из-за отсутствия покупателей. По мнению кредиторов, их невозможно продать в отдельности от КЗСК, так как они технологически связаны друг с другом. Без продажи КЗСК покупать «КЗСК-Силикон» становилось бессмысленно. Иначе говоря, «Ростех» сможет получить два завода по цене одного. По словам одного из источников, ВЭБ и «Ростех» не смогли договориться об условиях переуступки долга, поэтому будут играть на торгах.

«Ростеху» продавать целиком

Главным ограничителем при продаже КЗСК остается статус стратегического предприятия, который необходимо соблюдать для завершения конкурсного производства.

Партнер юридической фирмы «Шаймарданов и партнеры» Айнур Ялилов считает, что при продаже с молотка будущему покупателю придется купить весь комплекс целиком, а не по частям.

«Казанский завод синтетического каучука внесен в список стратегических организаций по линии Минпромторга распоряжением правительства РФ. Значит, к нему подлежит применение правил банкротства стратегических предприятий и организаций, которые имеют свою специфику, — отмечает Айнур Ялилов. — Этот порядок похож на банкротство субъектов естественных монополий. Это крайне сложная реализация имущества. По закону имущество такого должника продается как предприятие — единым лотом, за исключением имущества, не входящего в этот имущественный комплекс. Непременными условиями конкурса являются обязательства покупателя: обеспечить сохранение целевого назначения указанного имущественного комплекса и имущества мобилизационного назначения должника; выполнить договоры должника, связанные с выполнением работ по государственному оборонному заказу».

Партнер юридической компании «Пепеляев групп» Юлия Литовцева указывает, что «законодательство о банкротстве не содержит каких-либо ограничений для признания предприятия, имеющего стратегическое значение, банкротом и введения конкурсного производства. В случае если внешнее управление не завершилось восстановлением платежеспособности компании или в период внешнего управления становится очевидно, что реализация плана по выводу предприятия из кризисного состояния невозможна, суд вводит конкурсное производство».

Как следует из статистического отчета ЕФРСБ, число стратегических предприятий, признаваемых банкротами, невелико: в 2015 — 3; в 2016 — 4 ; в 2017 — 12; в 2018 — 11. Это связано не только с тем, что число таких компаний от общего количества юридических лиц незначительно.



Из-за особой значимости стратегических предприятий для государства с точки зрения выполнения оборонного заказа и социальных последствий, связанных с занятостью на таких предприятиях значительного количества работников, введение конкурсного производства зачастую искусственно оттягивается. Очевидно, что кредиторы заинтересованы в скорейшей реализации активов должника и хотя бы частичном удовлетворении требований, в то время как государство должно решить непростую задачу сохранения оборонного потенциала.

В конечном итоге, конкурсное производство таких компаний чаще всего завершается продажей предприятия в целом на конкурсе. Это означает, что покупатель будет обязан выполнять ряд условий после приобретения актива. Преимущественным правом приобретения обладает государство.