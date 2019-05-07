Детектор лжи для Фемиды: главный судья Татарстана хочет лишить коллегу мантии?

Квалифколлегия судей РТ рассмотрит представление председателя ВС РТ в отношении подозреваемой судьи Марины Фирсовой

Приостановить полномочия подозреваемой в коррупции казанской судьи требует председатель Верховного суда Татарстана. Перед майскими праздниками Ильгиз Гилазов направил соответствующее представление в Квалификационную коллегию судей Татарстана. Его рассмотрение намечено на 15 мая. А пока судья Марина Фирсова продолжает рассматривать дела и настаивать — ее уголовное преследование незаконно.

Особый случай



Уголовное дело против судьи Ново-Савиновского суда Казани Марины Фирсовой 24 апреля 2019 года возбудил глава Следкома Александр Бастрыкин. Соответствующие документы из Москвы поступили лишь через пять дней. После чего председатель Верховного суда Татарстана поставил вопрос о приостановлении судейских полномочий Фирсовой на период производства по уголовному делу.

Основание для такой приостановки заложено в статье 13 закона о статусе судей РФ. Поскольку осуществление правосудия лицом в статусе подозреваемого либо обвиняемого в преступлении способно повлечь недоверие и ко всей судебной системе. В Верховном суде и Квалификационной коллегии республики комментировать позицию по этому делу не стали. Воздержалось и руководство Ново-Савиновского суда, в ежедневном расписании которого можно найти несколько гражданских дел, рассматриваемых новоиспеченной фигуранткой уголовного дела.

Представление Ильгиза Гилазова вовсе не означает, что судейское сообщество уже сейчас считает вину коллеги очевидной. Эта вина может быть установлена лишь приговором суда, и если он будет оправдательным — полномочия судье вернут.

Случай Марины Фирсовой для республики — особый. Ранее членам региональной ККС не приходилось рассматривать дел о приостановке статуса действующих коллег — те успевали сами уйти в отставку еще до возбуждения дела, так поступил, к примеру, судья Эдуард Солдатов после пьяного ДТП со смертельным исходом. Позже ККС лишила его и статуса отставного судьи. В 2010-м перед отправкой на скамью подсудимых из профессионального сообщества исключили бывшего судью Советского суда Казани Ислама Галиуллина.

Уголовное дело против судьи Ново-Савиновского суда Казани Марины Фирсовой 24 апреля 2019 года возбудил глава Следкома Александр Бастрыкин. Фото kremlin.ru

Как частный алиментный спор в коррупционное дело вырос

Судью Ново-Савиновского райсуда Казани Марину Фирсову подозревают в посредничестве взяточничеству за совершение незаконных действий с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). По версии Следкома, «в мае 2017 года она передала неустановленным должностным лицам не менее 50 тысяч рублей за решение вопроса об удовлетворении апелляционной жалобы на ранее вынесенное решение мирового суда».

Указанную сумму «подозреваемая получила от адвоката, действовавшей в интересах своей знакомой», — уточнил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий. Он добавил — в дальнейшем апелляционная жалоба по этому делу была удовлетворена Ново-Савиновским райсудом.

Как выяснило «Реальное время», те самые 50 тысяч, по версии силовиков, принадлежали подруге казанского предпринимателя Балымова, которого ранее Ново-Савиновский суд обязал выплачивать алименты на ребенка в размере 25% от заработка. Затем мать ребенка попросила мировой суд заменить проценты фиксированным размером ежемесячных выплат. И мировой судья Рустем Муртазин обязал отца-ответчика выплачивать на ребенка ежемесячно по 8 тысяч рублей. Балымов и его адвокат обжаловали это решение, дело пришло на апелляцию в Ново-Савиновский райсуд, к коллеге Марины Фирсовой. 15 мая 2017 года райсуд удовлетворил жалобу Балымова, вернув ответчику обязанность платить проценты с дохода.

А 18 декабря 2017 года руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в ККС Татарстана первое представление о даче согласия на уголовное преследование Марины Фирсовой по делу о посредничестве взятке. Чтобы возбудить дело, понадобилось полтора года:

28 февраля 2018 года ККС РТ Бастрыкину отказала;

18 апреля 2018 года Верховный суд РТ отменил решение ККС по административному иску Следкома;

22 августа 2018 года Верховный суд РФ отказал Фирсовой в апелляционной жалобе на решение ВС РТ;

24 октября 2018 года ККС РТ повторно рассмотрела представление Бастрыкина и разрешила возбудить коррупционное дело против судьи;

14 февраля 2019 года члены ВККС РФ согласились с этим решением, отказав Фирсовой в апелляционной жалобе;

24 апреля 2019-го Бастрыкин возбудил уголовное дело.

На фоне этой процедуры по привлечению судьи к ответственности развернулась еще одна:



28 марта 2018 года ККС РТ лишила Фирсову судейских полномочий по представлению председателя Верховного суда РТ, усмотревшего в действиях коллеги дисциплинарный проступок;

30 мая 2018 года ВККС РФ отменила это решение, вернув судье мантию.

После публикации официальных итогов заседания в Москве Марина Фирсова возобновила работу в Ново-Савиновском суде Казани. И сама с ходатайством о приостановлении статуса в ККС обращаться не стала.

После публикации официальных итогов заседания в Москве Марина Фирсова возобновила работу в Ново-Савиновском суде Казани. Фото Ирины Плотниковой

Судья судится со следователями

В качестве подозреваемой Марина Фирсова сотрудниками следствия пока не допрашивалась. Однако ее защита уже не раз пыталась опротестовать действия следователей, считая, что еще до возбуждения дела в отношении обладательницы «судейского иммунитета» проводились оперативно-разыскные мероприятия, например «прослушка» телефонного разговора с адвокатом.

— Мы подаем жалобы на незаконные действия сотрудников СК в Ново-Савиновский райсуд (по месту нахождения органа следствия, — прим. ред.), суд берет самоотвод, Верховный суд направляет жалобы в Авиастроительный райсуд Казани, а там отказываются их принимать к рассмотрению, — объясняет супруг подозреваемой Ринат Закиров.

Поводом для обвинений следствия стал и оптический диск с результатами оперативных мероприятий ФСБ от 6 июня 2017 года из материалов Следкома. Сопоставив данные исходящих, защита, по словам Закирова, сделала вывод: «Материалы «пылились» у следователей два с половиной месяца до возбуждения дела, после чего вдруг появилась явка адвоката с повинной!»

О каком адвокате речь, неоднократно поясняла на заседаниях квалифколлегий сама Марина Фирсова. Говорила, что знакома с Юлией Халиковой 25 лет — вместе начинали работать в аппарате Верховного суда Татарстана. Подтверждала факт некоего общения с Халиковой, заинтересовавший следствие. «Я не знала, что она представляет интересы данных лиц. Она спросила только мое мнение. О чем-либо с ней я не договаривалась, ничего не просила, никуда не подходила», — рассказывала Фирсова в мае прошлого года Высшей квалифколлегии судей.

Случай Марины Фирсовой для республики — особый. Ранее членам региональной ККС не приходилось рассматривать дел о приостановке статуса действующих коллег. Фото Рамиля Бахтеева (vzsar.ru)

Дело раскаявшегося адвоката закрыто

По данным защиты, дело против адвоката Халиковой о посредничестве той взятке 50 тысяч рублей возбудили 15 августа 2018 года и прекратили ровно через месяц за деятельным раскаянием фигурантки. Статус адвоката она потеряла. В постановлении о прекращении дела Халиковой защита судьи Фирсовой обнаружила указание на явку с повинной, написанную бывшей подругой в первый же день расследования.

Ринат Закиров полагает, что Халикову взяли в оборот еще 14 августа и в тот же день должны были доставить на избрание меры пресечения в Ново-Савиновский райсуд. Такая информация якобы имелась у работников суда. По мнению защиты Фирсовой, если верить материалам ОРМ, в действиях адвоката имелись все признаки мошенничества: напугала своих клиентов вынесением отрицательного решения по делу и потребовала, кроме гонорара, еще 50 тысяч рублей — будто бы «для передачи судьям».

Супруг Фирсовой утверждает: у него есть доказательства, что сын попавшей в оборот Халиковой с апреля 2018 года сам работал общественным помощником в отделе Следкома, который возбудил дело на Халикову. И подозреваемая использовала эти связи, чтобы избежать ответственности — «сдала» клиентов и оговорила судью Фирсову, считает Ринат Закиров. По его словам, 18 августа его супругу приглашали на допрос в Следком, там дали послушать запись переговоров с Халиковой и обвинили в преступлении, вырвав из контекста фразу: «Это нам напополам?».

По версии защиты, далее судье предложили добровольно пройти полиграф, об этом она сообщала на заседании квалифколлегии, на что получили согласие на данные действия, но в рамках закона — в случае возбуждения уголовного дела и отсутствия возражений Верховного суда РТ.

«Следствие носится с этой фразой «напополам». Но она совершенно не стыкуется с показаниями Халиковой. Та ведь говорит, якобы отдала всю сумму — 50 тысяч, а не половину, да еще и гонорар 30 тысяч ей должны остались», — комментирует общественный защитник подозреваемой доказательства следствия.

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Делом Фирсовой, как и другой привлекаемой к ответственности казанской судьи, занимается третий отдел по особо важным делам Следкома по РТ. С претензиями Марины Фирсовой следователи не согласны. Источник «Реального времени» уверяет — подозреваемая намеренно искажает факты. Никакой оперативной разработки судьи силовики не вели — подобные мероприятия осуществлялись в отношении адвоката. Пройти полиграф Фирсовой пока не предлагали, с сыном Халиковой не работали. Артем Халиков бывал в здании, которое следователи третьего отдела СКР делят с коллегами из Ново-Савиновского следственного отдела, но приходил именно в райотдел.

Что до гражданского дела по алиментам Балымова, то решение апелляционной инстанции было признано абсолютно законным в вышестоящей инстанции.

«Реальное время» будет следить за ходом расследования.