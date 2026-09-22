В мире сократилось число новых месторождений нефти и газа

В 2025 году в мире открыли лишь 19 коммерчески значимых нефтегазовых месторождений

Количество новых месторождений нефти и газа в мире сократилось до самого низкого уровня за более чем 40 лет. Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на данные отраслевых организаций.

По данным Global Energy Monitor, в 2025 году в мире открыли лишь 19 коммерчески значимых нефтегазовых месторождений. Это минимум с 1980 года. Добыча на новых месторождениях снизилась до одной десятой от пикового уровня 2013 года. На разведочной деятельности негативно сказалось сокращение инвестиций энергетических компаний.

Реальное время / realnoevremya.ru

Отдельно отмечается, что утром 22 сентября Минприроды России опубликовало прогноз, что в 2026 году добыча углеводородов на российском шельфе ожидается на уровне 23 млн тонн нефти и 53 млрд кубометров газа. Эти показатели могут сохраниться и в 2027 году.

Ранее сообщалось, что Индия может сократить закупки российской нефти из-за санкций США. По итогам сентября страна может снизить ввоз сырья до 1,9 млн баррелей в день.

Алсу Сабирзанова