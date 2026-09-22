В мире сократилось число новых месторождений нефти и газа
В 2025 году в мире открыли лишь 19 коммерчески значимых нефтегазовых месторождений
Количество новых месторождений нефти и газа в мире сократилось до самого низкого уровня за более чем 40 лет. Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на данные отраслевых организаций.
По данным Global Energy Monitor, в 2025 году в мире открыли лишь 19 коммерчески значимых нефтегазовых месторождений. Это минимум с 1980 года. Добыча на новых месторождениях снизилась до одной десятой от пикового уровня 2013 года. На разведочной деятельности негативно сказалось сокращение инвестиций энергетических компаний.
Отдельно отмечается, что утром 22 сентября Минприроды России опубликовало прогноз, что в 2026 году добыча углеводородов на российском шельфе ожидается на уровне 23 млн тонн нефти и 53 млрд кубометров газа. Эти показатели могут сохраниться и в 2027 году.
Ранее сообщалось, что Индия может сократить закупки российской нефти из-за санкций США. По итогам сентября страна может снизить ввоз сырья до 1,9 млн баррелей в день.
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