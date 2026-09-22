ФАС предложила добавить в НВВ электросетей расходы на безопасность

В ФАС подчеркнули, что тарифы для населения не изменятся, они по-прежнему будут устанавливаться с учетом предельных индексов платы граждан

Фото: Динар Фатыхов

ФАС опубликовала проект приказа об уточнении перечня неподконтрольных расходов электросетевых компаний. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных актов.

В перечень предлагается добавить расходы на безопасность объектов и персонала, а также на восстановление объектов после актов незаконного вмешательства. В необходимую валовую выручку планируется включить и фактические расходы 2022—2025 годов. Их можно распределить на три долгосрочных периода регулирования.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ФАС подчеркнули, что тарифы для населения не изменятся, они по-прежнему будут устанавливаться с учетом предельных индексов платы граждан. Включение расходов в НВВ будет происходить по решениям федеральных и региональных властей там, где это необходимо. Главы регионов смогут поддержать сетевые организации субсидиями из бюджета.

Тема надбавки на безопасность поднималась на конференции производителей энергии в середине сентября. Член правления РСПП Владимир Рашевский предложил добавить в цену конкурентного отбора мощности надбавку на защиту от БПЛА.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Весной 2026 года замминистра энергетики Евгений Грабчак сообщал, что в осенне-зимний период 2025—2026 годов из-за внешнего воздействия было повреждено или выведено из строя около 8,5 ГВт энергомощностей. Это порядка 2 тыс. случаев, вдвое больше, чем годом ранее.

Помимо расходов на безопасность, проект учитывает резервы по сомнительным долгам и списание безнадежной задолженности, прибыль на капвложения при расчете НВВ и средства на инвестпрограмму. Также он уточняет норму доходности инвестированного капитала и расходы на системы накопления энергии.

Ранее сообщалось, что хлебопеки попросили ФАС проверить рост цен на маргарин и заменители жира. За месяц маргарин и заменители молочного жира подорожали для производителей хлеба на 15—20%.

Алсу Сабирзанова