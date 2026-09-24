ОАК передала ВКС партию новых Су-57

Самолет может использоваться в любое время суток, включая сложные метеоусловия и помеховую обстановку

Фото: предоставлено ПАО "ОАК"

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), являющаяся частью Ростеха, сообщила о передаче новой партии многофункциональных истребителей Су-57 Воздушно-космическим силам (ВКС) России. Об этом информирует пресс-служба госкорпорации.

По данным пресс-службы, истребители прошли полный цикл заводских испытаний, были протестированы в различных эксплуатационных режимах летчиками Министерства обороны РФ и совершили перелет на места базирования.

ОАК отметила, что новейшие самолеты, выходящие с конвейера, значительно отличаются от тех, которые производились в начале специальной операции. Су-57 претерпел значительные изменения и модернизации, в том числе с учетом практического опыта, полученного в боевых условиях.

предоставлено ПАО "ОАК"

Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха подчеркнул, что Су-57 является ведущим самолетом своего класса и что выполнение государственного оборонного заказа по поставке этих и других самолетов оперативно-тактической авиации остаётся приоритетной задачей. Он добавил, что специалисты корпорации, в сотрудничестве с другими предприятиями Ростеха, постоянно улучшают производственные процессы для обеспечения необходимых темпов производства.

Как отмечается в госкорпорации, многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 предназначен для решения широкого спектра боевых задач и способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может использоваться в любое время суток, включая сложные метеоусловия и помеховую обстановку.

Также сообщили, что приемка новых Су-57 была выполнена экипажами ВКС для выполнения целевых задач по обеспечению поставок современных образцов вооружения и военной техники. Летчик Су-57 из ВКС России поблагодарил работников завода и всех, кто участвовал в создании и подготовке авиационной техники, за их профессионализм. Он отметил, что новый технический облик истребителя расширяет его возможности в рамках выполнения различных задач.

Ранее сообщалось, что чистый убыток ОАК в 2025 году составил 24,2 млрд рублей.

Никита Егоров