Минниханов о празднике Победы: «Следует поддерживать гражданские инициативы, не навязывая обществу»

Президент РТ встретился с ветеранами, общественниками и заводской молодежью, активисты которой рассказали о самоотверженном труде их предшественников в годы войны

За последние четыре года в Татарстане вдвое сократилось число ветеранов Великой Отечественной войны — печальную статистику привел президент Татарстана Рустам Минниханов на торжественном мероприятии в честь празднования 74-й годовщины Победы. Как республика пережила тяжелые годы лишений и какой неоценимый вклад внесла в общее дело благодаря самоотверженному труду татарстанцев на местных оборонных предприятиях — подробнее в материале «Реального времени».

Дело чести каждого татарстанца

«Следующий год для нашей страны — юбилейный. Подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне должна стать задачей всех ветвей и органов власти, всех муниципальных образований республики, делом чести каждого татарстанца», — отметил, открывая встречу, Рустам Минниханов.

За последние четыре года число ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в республике, сократилось вдвое: «Сегодня в республике проживают чуть более 38 тысяч», — посетовал президент. Пять лет назад в Татарстане проживали 102 740 ветеранов, из них 5601 участвовал в боевых действиях.

«И тем важнее становится глубоко персональная, адресная помощь по решению насущных проблем ветеранов. Нами ведется работа по комплексному медицинскому и социальному обслуживанию ветеранов, улучшению жилищных условий, систематизации мер социальной поддержки, обеспечению культурно-досуговых и памятных мероприятий», — отметил президент.

Упомянутые мероприятия — фестиваль «Балкыш», проект «Семейные хроники», познавательные встречи с ветеранами, совместные конкурсы, мастер-классы с общественными организациями «Герои Татарстана», Союз пенсионеров России и другими.

В праздничные дни пройдут акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка» и «Красная гвоздика», старт которой дали сегодня. «Нам следует поддерживать гражданские инициативы, при этом не навязывая их обществу. Убежден, что жители и гости республики с искренним удовольствием и открытым сердцем будут принимать участие в этих мероприятиях», — добавил Минниханов.

Творческий дух

Как на дело Победы трудилась творческая интеллигенция республики, рассказала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. Накануне фашистского вторжения театры и концертные организации республики находились на этапе творческого подъема, в 1939 году был создан оперный театр, в 37-м — филармония, напомнила Аюпова: «В годы войны в нашу республику были эвакуированы многие деятели культуры и искусства Москвы, Ленинграда, Харькова, Киева, Воронежа».

За годы войны было сформировано 18 творческих бригад, которые показали свыше 70 спектаклей, продолжила министр. Татарское книжное издательство в те годы выпустило 220 книг поэтов и писателей республики общим тиражом свыше полутора миллионов экземпляров.

В этом году исполнилось 110 лет со дня рождения татарского поэта Фатиха Карима. «На полях войны он создал пять поэм, две повести и более 110 стихотворений. От рядового солдата он вырос до командира взвода. Во время исполнения последнего боевого задания 18 февраля 1945 года на подступах к Кенигсбергу Фатих Карим пал смертью храбрых, ему было всего 36», — Аюпова завершила свое выступление стихотворением Карима «Клятва».

Работа в тылу

18-летний рабочий Казанского порохового завода, представитель Союза молодежи предприятий и организаций республики Сергей Прохоров рассказал, что профессию выбрал неслучайно — пороховой завод славится своими трудовыми династиями: «Я, например, являюсь представителем пятого поколения нашей заводской династии. Моя мама трудится вместе со мной в цехе, бабушка работала до 1980 года на том же производстве».

В годы войны более 700 тыс. татарстанцев воевали на полях сражений, а на пороховом заводе тем временем оставшиеся в тылу работали в три смены по 16 часов, продолжил Прохоров и предложил Минниханову подготовить видеоролик об этих рабочих и показывать его на производствах: «Это позволит почтить память ветеранов, в то же время повысит престиж рабочих профессий». Уже есть команда, готовая сделать видеоролик, добавил он.

«Какую-то коллегию, может, посвященную молодежи, — эту тему в связи с 75-летием организовать и провести, я думаю, что это будет очень правильная работа», — отреагировал президент.

Дмитрий Пименов, представлявший Казанский завод им. Горбунова, продолжил тему работы в тылу: «В первые дни войны руководство завода столкнулось с серьезной проблемой — нехваткой кадров. Квалифицированные, опытные рабочие, на которых до войны держалось производство, в большинстве ушли на фронт». Вместо них пришли молодые люди 14—18 лет, они составляли примерно треть работников. Живущие на окраине сотрудники завода добирались до работы (10—14 км) пешком, так как единственный доступный вид транспорта — трамвай — ходил очень плохо.

На сегодняшний день осталось 39 участников Великой Отечественной войны и 551 труженик тыла, которые имеют непосредственное отношение к заводу.

— Круглосуточная работа в годы войны была нормой, рабочие не выходили из цехов до тех пор, пока не сдадут свои задания, а специалисты вообще находились на казарменном положении — только так можно было добиться увеличения выпуска продукции: каждые сутки завод выпускал по 10—12 самолетов, всего за годы войны их было изготовлено свыше 10 тысяч. Эти самолеты участвовали во всех наступательных операциях, вплоть до Берлина, — сказал Пименов.

«10 тысяч — представить даже сложно. Об этом надо помнить и говорить», — отметил президент.