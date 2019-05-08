«Работу надо выполнять»: Анатолий Ливада попросил у суда разрешения ходить в офис «ФОНа»

Защитники Ливады выиграли в Европейском суде по правам человека и хотят использовать свою победу в российском суде

Фото: Гуландам Фатхуллина

Накануне Верховный суд Татарстана рассматривал ходатайство Следкома о продлении домашнего ареста Анатолию Ливаде. Защитники пришли на заседание, вооружившись решением Европейского суда по правам человека, который посчитал, что арест бывшему застройщику продлевали необоснованно. Правда, документ на суде мало чем помог, потому как оказался лишь незаверенной копией. Тем временем Ливада успел прочитать больше половины материалов уголовного дела — 394 тома из 683. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Суд не засчитал копию решения ЕСПЧ

Перед началом заседания глава строительной империи «ФОН» Анатолий Ливада держался довольно бодро, советовался со своими адвокатами, но от общения с прессой наотрез отказался, сославшись на то, что ему запрещено это делать по решению суда. Никто из дольщиков «ФОНа» в качестве слушателей в суд не пришел. Интересы главы строительной империи «ФОН», как и на прошлых заседаниях, представляли адвокаты Зуфар Шарипов и Оксана Галаганова. Напомним, 56-летнего Ливаду обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. О себе бывший застройщик на суде рассказал, что в данный момент проживает в селе Нижний Услон, не женат, из «ФОНа» уволен.

Защитники Анатолия Ливады практически сразу выложили свой основной козырь — постановление Европейского суда по правам человека от 21 февраля 2019 года. Напомним, ЕСПЧ посчитал, что российские суды продлевали ходатайства на продление ареста без содержания бывшего застройщика под стражей без веских оснований, и присудил Анатолию Ливаде компенсацию в 2 600 евро. Правда, сегодня в Верховном суде была представлена только копия постановления. Как пояснил адвокат Зуфар Шарипов, оригинал документа был отправлен в Верховной суд РФ для рассмотрения о соответствии.



Бывший застройщик на суде рассказал, что в данный момент проживает в селе Нижний Услон, не женат, из «ФОНа» уволен. Фото Максима Платонова

Защитник Ливады кроме постановления ЕСПЧ просил приобщить характеристики, согласно которым обвиняемый исправно соблюдает меру пресечения и все наложенные ограничения. В результате судья эти характеристики к материалам дела приобщил, а вот в приобщении постановления Европейского суда по правам человека отказал. Дело в том, что копия, представленная в ходе заседания, оказалась незаверенной.

Скорость чтения Ливады — один том в день

Следующим рассматривалось ходатайство cледователя ГСУ МВД РФ по РТ Игоря Москалева о продлении домашнего ареста. Из него следовало, что уголовное дело было возбуждено 13 ноября 2015 года по признакам, предусмотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ. С данным уголовным делом позже соединили еще 5 уголовных дел, возбужденных в период с 11 декабря 2015 года по 19 января 2016 года по 6 преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В ходатайстве значилось, что Анатолий Ливада и замдиректора «ФОНа» по финансам Диана Ахметзянова, не имея намерений достроить объекты, продавали квартиры в жилых комплексах «Симфония», «МЧС», в домах на Ноксинском спуске, на Фучика и похитили средства 1 326 граждан на общую сумму более 2,5 млрд рублей. Отмечалось, что к уголовной ответственности привлекаются и Анатолий Ливада, и Диана Ахметзянова.

Глава ГК «ФОН» был задержан 27 марта 2017 года и заключен под стражу 29 марта 2017 года. 11 апреля 2018 года меру пресечения заменили на домашний арест.



Интересы главы строительной империи «ФОН», как и на прошлых заседаниях, представляли адвокаты Зуфар Шарипов и Оксана Галаганова. Фото Гуландам Фатхуллиной

Знакомиться с материалами дела Ливада начал 15 февраля 2018 года. Всего за это время бывший застройщик успел ознакомиться с 394 томами дела из 683. Получается, что средняя скорость чтения Ливады составила почти один том в день. Срок его домашнего ареста истекает 13 мая, следователь просил продлить меру пресечения до 13 августа. Необходимость пребывания обвиняемого под домашним арестом обосновывалась тем, что он может скрыться, продолжать заниматься преступной деятельностью и оказывать давление на свидетелей.



Судья поинтересовался, в каких условиях обвиняемый знакомится с материалами дела. Выяснилось, что Ливаду привозят в Следственный комитет по вторникам и четвергам, а в остальное время он анализирует материалы, с которыми успел ознакомиться.

— То есть поэтому ознакомление происходит не ежедневно? — спросил судья.

— Да, — подтвердил следователь Москаленко. Впрочем, претензий к темпам чтения не было ни со стороны суда, ни со стороны следователя.



Напомним, обвиняемого по другому громкому делу — экс-предправления «Татфондбанка» Роберта Мусина — регулярно просят ускорить чтение материалов уголовного дела о злоупотреблениях полномочиями с ущербом 24,5 млрд рублей. Следственный комитет подозревал Мусина в умышленном затягивании сроков. В марте этого года Приволжский районный суд даже назначил Мусину крайний срок ознакомления с материалами дела — 16 мая. Правда, позже Верховный суд Татарстана отменил данное решение, разрешив экс-банкиру читать со скоростью, которую он сам называет «крейсерской» — 100—110 страниц в день. На середину апреля Роберт Мусин успел прочитать 80 из 120 томов уголовного дела.

Знакомиться с материалами дела Ливада начал 15 февраля 2018 года. Всего за это время бывший застройщик успел ознакомиться с 394 томами дела из 683. Фото Олега Тихонова

Ливада попросил отпустить его на работу

С продлением домашнего ареста согласились и прокурор, и сам Ливада. Последний лишь попросил снять ряд ограничений.

— Это связано с тем, что сегодня идет банкротство ООО «ФОН». С меня требуют документы и какое-то время [нужно для] выхода на работу. И банкротный управляющий просит передать документы, и бухгалтерия. Эту работу надо выполнять, а находясь в ограничениях, я ее выполнять не могу. Хотя бы час-два в сутки [необходимо] быть на работе и принимать решения по передаче документации по банкротству, — пояснил Анатолий Ливада.

Напомним, над ООО «ФОН», которое является застройщиком ЖК «МЧС» на Губкина, действительно нависла угроза банкротства. Инициативная группа дольщиков самостоятельно пытается договориться с инвесторами о выкупе долга «ФОНа» перед «ТЦ Кулахметова» за 150 млн рублей.

Адвокат Зуфар Шарипов попытался оспорить ходатайство о продлении ареста, сославшись на возраст Ливады, заболевания сердца, почетные дипломы от МВД, прокуратуры, администрации города и республики, которые застройщик получал в былые годы.

Верховный суд продлил домашний арест Анатолия Ливады до 13 августа 2019 года.