Росстат: промпроизводство в России в августе снизилось на 0,6%

Снижение за январь — август зафиксировано в производстве кокса и нефтепродуктов

Фото: Сергей Козлов

Объем промышленного производства в России за январь — август 2026 года остался на уровне аналогичного периода прошлого года. При этом в августе промпроизводство снизилось на 0,6% как к августу 2025-го, так и к июлю 2026-го. Такие данные приводит Росстат.

За январь — август добыча полезных ископаемых снизилась на 1% в годовом выражении, производство в обрабатывающих отраслях выросло на 0,4%. В отраслях по обеспечению электроэнергией, газом и паром показатели выросли на 0,5%, в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов снизились на 2%.

Наибольший рост за восемь месяцев в годовом выражении отмечен в производстве прочих транспортных средств и оборудования, включая авиационную технику и судостроение (+18,6%), лекарственных средств и материалов медицинского и ветеринарного назначения (+11,5%), готовых металлических изделий (+11%), компьютеров, электронных и оптических изделий (+4,8%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+4,7%), добыче металлических руд (+4,1%), прочих готовых изделий (+2,6%), добыче угля (+1,6%), производстве мебели (+1,3%), пищевых продуктов (+0,7%), кожи и изделий из кожи (+0,4%), резиновых и пластмассовых изделий (+0,3%).

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Снижение за январь — август зафиксировано в производстве кокса и нефтепродуктов (-10,3%), металлургическом производстве (-5,2%), производстве прочей неметаллической минеральной продукции (-4,7%), напитков (-4,4%), одежды (-4,2%), добыче прочих полезных ископаемых (-3,8%), обработке древесины (-3,8%), производстве бумаги (-8,2%), машин и оборудования (-3,4%), химических веществ и продуктов (-3%), ремонте машин и оборудования (-2,7%), текстильных изделий (-2,2%), табачных изделий (-1,8%), электрического оборудования (-1,5%).

Ранее сообщалось, что «Атом» начал массовое производство электромобилей на заводе «Москвич». На данный момент компания подписала договоры с 26 сервисными партнерами в восьми городах России.

Алсу Сабирзанова