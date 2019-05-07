Марат Ахметов — о потере озимых на 1,5 миллиарда: «Без документов наши слезы рассматривать не будут»

Глава Минсельхоза о компенсации по ущербу на полях республики, посевной кампании 2019 года и прогнозах на урожай

Фото: Максим Платонов

В Минсельхозе Татарстана надеются на возмещение 1,5 млрд рублей — суммы, в которую оценили гибель 150 тыс. га озимых, из бюджетных средств. Но для этого необходимо документально подтвердить, что озимые действительно погибли, сообщил корреспонденту «Реального времени» глава министерства Марат Ахметов. Потери составляют около 20% от всех засеянных площадей культуры. Из-за ситуации с озимыми 2 мая Рустам Минниханов ввел режим чрезвычайной ситуации. Тем временем в республике продолжаются посевные работы, площадь посевов составит 2,8 млн га. К 10 мая, по оценке министра, основная часть работ во всех районах должна завершиться.

Чрезвычайный режим

По республике насчитывается около 150 тыс. га погибших площадей, поэтому 2 мая распоряжением президента был объявлен режим чрезвычайной ситуации для мобилизации ведомств, муниципальных районов, начал Марат Ахметов:

— В зиму мы ушли очень тревожно, была низкая влагообеспеченность, но приход весны нам помог. Большая часть зимних осадков ушла в почву, и мы восстановили среднегодовой объем влаги в метровом слое, и очень надеемся, этот год будет работать на продуктивный урожай.

По словам министра, засушливая осень привела к неурожаю на значительных площадях: «Были скудные всходы, даже не получали всходов. Особенно в так называемой Буинской зоне — 7-8 районов, — даже полученные всходы нисколько не накопили сахара для обеспечения собственной зимовки, на тех площадях мы имеем большое количество погибших озимых культур».

Надежда на помощь

Понесенные потери в министерстве оценивают в сумму порядка 1,5 млрд рублей — это затраты на прошлогодний посев, семена, дизельное топливо, и «придется обратно такие же затрат нести, чтобы пересеять эти поля яровыми культурами». Возмещение этой суммы Ахметов надеется получить из бюджетных средств — однако таких гарантий нет. На вопрос корреспондента «Реального времени» министр заявил, что для начала нужно получить документальное подтверждение, что озимые действительно погибли:

— Документально мы должны доказать, что мы пронесли такие убытки. Плюс еще Гидрометцентр подтвердил ситуацию по гибели озимых. Нам пока никто никаких гарантий не дает, что наши убытки 1,5 млрд нам кто-то возместит, но без документального актирования этого состояния ни одно ведомство, ни минсельхоз наши слезы рассматривать не будут. Нужно понять, какими материальными затратами эти площади обратно ввести в оборот, их обработать, найти семена, удобрения, найти ресурсы и их обратно пересеять. Хотя бы по погибшим площадям хотелось бы найти какие-то источники смягчения потерь. А параллельно — свод и фиксация каждого погибшего поля.

Планы посевной кампании

По его словам, инвентаризацию озимых полей проводят уже сейчас, а сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов начал традиционный облет полей.

Процесс получения документального подтверждения тоже уже идет: «Согласно распоряжению президента, нам предоставлено время — в течение 5 дней эту работу провести, — и мы эту работу сегодня завершаем», — отмечает министр. Согласно тому же распоряжению за подписью Минниханова, сегодня же истекает срок разработки мероприятий по преодолению режима и последствий чрезвычайной ситуации, но делиться планами Ахметов не стал.

Поскольку республика большая, она охватывает разные климатические зоны, поэтому сама посевная кампания разная, продолжил он: «В каких-то районах посевные работы завершатся уже к Дню Победы. Задача по всей республике — к 10 мая основные работы завершить».

Министр отметил, что у республики есть ресурсы на весеннюю кампанию. Они оцениваются в 25 млрд рублей: «Из них значительная часть — кредитные ресурсы, порядка 11 млрд рублей. Мы успели, уже около 5,5 млрд отдали до начала весенне-полевых работ. Это разные статьи, даже молочные субсидии».

«Я никого не виню»

«Во всем Приволжье была полная засуха: Спасский, Алексеевский, Алькеевский, Нурлатский, Аксубаевский районы тоже был огромный дефицит влаги, и мы очень поздно получили всходы. Кроме того, даже здесь — озимая рожь, правда, более выносливая культура — вышла лучше, чем озимая пшеница», — рассказал Ахметов.

Так как пшеница стоит в полтора раза дороже, поэтому понятно, что хозяйства предпочитают ее ржи: «Я никого не виню, [если кто-то] увлекается пшеницей. В то же время еще летом могли сохранить влагу — там целый комплекс технологий, и где могли получить очень хорошие ранние всходы, и где всходы успели распуститься, подготовиться к зимовке, накопив достаточное количество сахара, они вышли лучше». Эти технологии смогли обеспечить лучшее вызревание озимых в Заинском, Сармановском, Тукаевском, Мензелинском и Азнакаевском районов: «Это в большей части районы, где работает “Агросила”», — заключил Ахметов.

Несмотря на критическую ситуацию, министр не смневается, что цены на хлеб останутся прежними, сказал Ахметов, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени»: «Хотя все задают этот вопрос мне, моя доля стоимости хлеба — всего лишь 15-20%, стоимость муки. 80% формируется по другим причинам. Возможно, технологические причины предприятий, их загруженность, потому что год за годом потребление хлеба падает». Ахметов напомнил, что несколько десятилетий назад выпекали до 1,5 кг хлеба в день на душу населения, к настоящему времени потребление сократилось до 250 г хлеба в день: «Предприятия, которые загружались в прошлые десятилетия, сейчас загружаются на 30-40%. Это тоже влияет на себестоимость».

Страхование посевов

В этом году федеральный минсельхоз уделил больше внимания страхованию посевов, рассказал Ахметов. По его словам, в последние годы эта работа была несколько запущена из-за нецелесообразности вопросов страхования для сельхозпроизводителей — получить страховое возмещение было практически невозможно: «Сейчас с учетом внесения изменений в закон об агростраховании у сельхозпредприятий появилась возможность выбора вариантов страхового случая, в любой неблагоприятный год на что-либо рассчитывать».

Поделился министр и перспективами в выращивании ягод. В ближайшие 2-3 года республика сможет полностью обеспечить себя косточковыми культурами, пообещал он. Что касается овощных культур, здесь ситуация благоприятная— от засухи они не страдают, заверил глава минсельхоза. В планах на 2019 год засеять 5,9 тыс. га картофеля (меньше на 0,3 тыс. га, чем в 2018), овощей открытого грунта будет высажено столько же, сколько в прошлом году — 2,3 тыс. га.