Казанская ГИБДД вышла на тропу войны с любителями тонировок, лихачами и невнимательными пешеходами

В Татарстане повысят допустимую скорость до 110 км/ч, но введут «Тотальный контроль» на четырех дорогах и откроют охоту на «народных корреспондентов»

Фото: Максим Платонов

О снижении аварийности и повышении допустимой скорости до 110 км в час, небезопасности пешеходов и низком уровне подготовки выпускников автошкол в Татарстане говорил сегодня на пресс-конференции начальник республиканского управления ГИБДД Ленар Габдурахманов. Подробнее об этих проблемах и грядущих изменениях на дорогах республики — в репортаже «Реального времени».

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Открывая пресс-конференцию, начальник республиканского управления ГИБДД напомнил, что по итогам прошлого года «темпы снижения всех показателей аварийности в Татарстане — одни из самых высоких в ПФО». И подчеркнул, что число погибших и раненых в ДТП за 4 месяца 2019 года заметно ниже предельных планок, установленных Федеральной целевой программой.

Так, при прогнозе в 109 погибших на дорогах с января по апрель нашли смерть под колесами 74 татарстанца. Это тоже беда, но тенденция, как говорится, положительная. Хуже дело обстоит с детской смертностью на дорогах — при прогнозном показателе в четырех погибших реально мы потеряли троих. Два ребенка-пассажира погибли 24 января на заснеженной трассе в метель при столкновении легковушки с грузовиком. Третья несовершеннолетняя погибшая — 17-летняя девушка, которую вечером 1 мая на перекрестке проспекта Победы и улицы Мавлютова сбил 45-летний Артур Смирнов.

— Более половины ДТП с пострадавшими — 86,7 процента — это столкновения и наезды на пешеходов, — озвучил негативную тенденцию Ленар Габдурахманов.

А еще начальник республиканской Госавтоинспекции отметил рост сознательности граждан: за 4 месяца 2019 года по их телефонным сигналам в дежурную часть было зафиксировано и пресечено свыше 300 нарушений ПДД водителями, причем более чем в 50% случаев речь шла о пьяных за рулем, которых бдительные участники движения помогли выявить и остановить, пока не случилось беды.

«Более половины ДТП с пострадавшими — 86,7 процента — это столкновения и наезды на пешеходов», — озвучил негативную тенденцию Ленар Габдурахманов. Фото Олега Тихонова

Пешеходы не хотят «светиться»

Начальник республиканского управления ГИБДД отметил, что частично наезды на пешеходов связаны с, мягко говоря, не вполне ответственным поведением самих пешеходов. Он подчеркнул, что не снимает ответственности с водителей, но пешеходов призвал подумать о собственной безопасности, «снять перед переходом капюшоны и наушники» и посмотреть по сторонам.

Заставить оглядеться перед выходом на дорогу призваны и надписи, которые в порядке эксперимента скоро нанесут на 20 казанских перекрестках. Перед «зеброй» большими желтыми буквами в обрамлении двух стрелок, указывающих направо и налево, будет написано слово «посмотрите». Если пешеход, подходя к краю тротуара, оторвется от смартфона, чтобы глянуть под ноги, то велика вероятность, что он на этот призыв отреагирует.

На оборудование предупреждающими надписями, яркими знаками и прочими привлекающими внимание пешеходов и водителей атрибутами безопасности пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений в этом году, по словам Ленара Габдурахманова, в Татарстане будет дополнительно направлено 118 млн рублей из средств, сэкономленных республиканским Фондом безопасности дорожного движения на других направлениях.

Хуже обстоят дела с пешеходами, передвигающимися за городом за неимением тротуара прямо по дорогам. Из 17 погибших за 4 месяца пешеходов четыре человека переходили дорогу вне зоны пешеходного перехода, а 13 — шли вдоль обочины, оставаясь «невидимками» для водителей

По словам Ленара Габдурахманова, если детсадовцам и младшим школьникам необходимость пользоваться в таких случаях светоотражающими элементами эффективно внушают педагоги, а старшеклассники носят спортивную одежду с люминесцентными нашивками и рисунками в силу моды, то представители старшего поколения выходят на дорогу опасно «закамуфлированными» — в чем-нибудь темном и неброском, а светоотражающие элементы не надевают, даже если их бесплатно с соответствующими пояснениями раздают сами гаишники.

Частично, как заметил руководитель республиканской Госавтоинспекции, это связано с тем, что в 9—10 часов вечера на селе по дорогам в основном ходят люди нетрезвые. Внушить им правильные мысли о безопасности невозможно, а штраф, который бы их отрезвил, с пешехода взыскать куда труднее, чем с водителя.

Хуже обстоят дела с пешеходами, передвигающимися за городом за неимением тротуара прямо по дорогам. Фото pixabay.com

Скрылся — значит, уголовник

Еще одна серьезная проблема, по словам Ленара Габдурахманова, — это водители, которые скрываются с места ДТП, чтобы не отвечать за пьяную аварию с тяжкими последствиями. Но со вступлением в силу 24 апреля изменений в законодательство, предусматривающих уголовную ответственность и реальный срок за оставление места ДТП, отметил он, ситуация начала меняться в лучшую сторону.

Совершивший 1 мая смертельный наезд на двух женщин в Казани и скрывшийся с места происшествия водитель уже будет привлечен к уголовной ответственности, сообщил Ленар Габдурахманов. И это, как он надеется, послужит серьезным предупреждением для других нарушителей ПДД.

Откуда берутся недоучки на дорогах

Еще одна новая беда на дорогах — выпускники автошкол с водительскими правами, но без элементарных навыков вождения.

— Значительно увеличилось количество водителей — виновников ДТП со стажем менее 2 лет, — сообщил Ленар Габдурахманов. Он напомнил о гибели по вине юной водительницы четырех девушек зимой в Алексеевском районе и связал этот факт с низким качеством обучения, а качество — с низкими ценами на обучение в автошколах. Дескать, вначале они в борьбе за потребителя отчаянно демпингуют, а потом так же отчаянно экономят:

— В республике в настоящее время действуют 202 школы, наблюдается большая конкуренция, привлекают обучающихся низкими ценами, и, к сожалению, страдает качество… По итогам 2018 года экзамен на площадке с первого раза сдал 61 процент выпускников, экзамен по движению по городу — 67 процентов. Навыки управления автомобилем у многих выпускников отсутствовали даже на начальном уровне!

Однако начальник ГАИ отметил, что многие выпускники школ сдали-таки экзамены в ГАИ, пусть не с первого, а со 2—3 раза. То есть на дорогу с правами, но без навыков вождения их выпустили не автошколы, а его подчиненные.

Начальник ГАИ отметил, что многие выпускники школ сдали-таки экзамены в ГАИ, пусть не с первого, а со 2—3 раза. Фото Дмитрия Резнова

В мотопогоню за любителями тонировки и «народными корреспондентами»

Бороться с новой и старой модой продолжают сотрудники ГИБДД: Ленар Габдурахманов объявил о начале массированных рейдов, направленных против незаконной тонировки. Водителям, наглухо затонировавшим автомобили в нарушение ГОСТ, будет выписываться не только штраф, но и запрет на эксплуатацию транспортного средства. Не выполнившие предписание ответят за неповиновение сотруднику полиции — а это уже пахнет не штрафом, а арестом.

Организациям, оказывающим услуги по неправильной тонировке, грозят крупные штрафы — до 300 тыс. рублей. 12 таких фирм гаишники уже выявили в апреле.

— С 1 по 30 апреля проводилась операция «Мобильник», — сообщил начальник республиканской ГАИ. — К ответственности привлечено более 3 тысяч водителей.

В моду среди водителей вошло не только болтать по телефону во время движения, отметил он, но и вести прямые трансляции с дороги в соцсетях. За выход в эфир оштрафованы пока трое жителей РТ, однако этим дело не кончится — гаишники продолжают мониторить интернет-пространство.

А «охотиться» на любителей тонировки, гонщиков, играющих на дорогах в «шашечки», и «народных корреспондентов» со смартфонами сотрудники ГАИ с приходом лета начинают на мотоциклах — так сподручнее.

Газуй и помни о «Тотальном контроле»

В Татарстане выбрали трассу, на которой в качестве эксперимента разрешат двигаться со скоростью до 110 км в час, — это участок М-7 с 886-го по 904-й километр, сообщил Ленар Габдурахманов, отвечая на вопросы корреспондента «Реального времени». По его словам, это участок, где имеется минимум пересечений с другими дорогами. Ранее планировалось увеличить разрешенную скорость на 11 дорогах. Но он дал понять, что знаки, разрешающие высокую скорость, могут и снять — если опыт покажет, что аварийность на этом участке выросла.

Кроме того, на четырех дорогах республиканского значения вслед за тремя федеральными трассами будет введен «Тотальный контроль». Система заработает на участках дорог Казань — Малмыж, Набережные Челны — Заинск, Казань — Шемордан и Чистополь — Нижнекамск.