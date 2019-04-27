События недели: KazanSummit 2019, красные автобусы Казани и долги по зарплате «Татдорстроя»

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Ринат Назметдинов

Прошедшая неделя запомнилась масштабным бизнес-форумом «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019», который посетили более 5 тыс. участников. В Казани вновь был поднят проблемный вопрос с красными автобусами, в «деле неонацистов» произошел неожиданный поворот, а мэра Бугульмы обвинили в коррупции. В судах продолжилось разбирательство по банкротству «Роял Тайм Групп» и долгам по зарплате «Татдорстроя». Об этих и остальных событиях уходящей недели — в субботнем обзоре «Реального времени».

Бизнес по шариату в светском государстве обсудили на KazanSummit

На этой неделе в Казани состоялся форум «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019». В нем обсудили, как вести бизнес по шариату в светском государстве, внедрять национальные стандарты халяль, что требуется от социально ответственного бизнеса, от чего зависит деловой климат в регионах России для стран ОИС.

Форум открылся с выставки RussiaHalalExpo, которую организовали Духовное управление мусульман республики, Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ и АИР РТ. По словам секретаря оргкомитета выставки Айрата Касимова, она стала самой масштабной в истории халяль-выставок в России и СНГ. Год назад выставка была скромней и занимала площадь в 1,4 тыс. кв. м. Около сотни экспонентов из восьми стран, 13 регионов России разместились почти на 5 тыс. кв. метров. Посетителями, по предварительным расчетам, стали более 5 тыс. человек. Подробности — в материале «Реального времени».

Форум открылся с выставки RussiaHalalExpo. Фото Рината Назметдинова

Поворот в «деле неонацистов»

Верховный суд Татарстана продолжает рассматривать дело об убийстве студента юрфака из Чада. На этой неделе допросили Аделя Аскарова, одного из четырех обвиняемых в убийстве африканского студента. Его заявления о том, что он не участвовал в национал-социалистическом движении NSWP, не знал ранее подсудимых, кроме Халилова, с которым учился в школе, не поддерживает идеологию и не призывал нападать на «неславян», «опровергли» его собственные показания, данные ранее, — их зачитал на слушании представитель гособвинения. Аскаров же заявил, что не признает эти показания. Подробности — в материале «Реального времени».

Почему горят казанские НЕФАЗы

На этой неделе корреспондент «Реального времени» разбирался в огнеустойчивости нового автобусного парка Казани. 3 февраля исполком Казани поднял плату за проезд в городском транспорте до 27 рублей. Но, по утверждениям перевозчиков, новые автобусы много простаивают из-за поломок, являющихся следствием некачественной сборки, либо вовсе горят на ходу. При этом производители заверяют, что автобусы если и ломаются изредка, то исключительно из-за низкой квалификации водителей, плохо обращающихся со сложной современной техникой.

Причиной разбирательств стал сгоревший 14 апреля на проспекте Ямашева старый дизельный пассажирский НЕФАЗ 33-го маршрута, принадлежащий ПАТП-9. Пассажиры не пострадали — им удалось вовремя покинуть салон. Этот пожар заново раздул огонь давно идущих бурных споров на тему, насколько опасны казанские «краснобусы», и стал поводом вспомнить обстоятельства других пожаров. Подробности — в материале «Реального времени».

Производители заверяют, что автобусы если и ломаются изредка, то исключительно из-за низкой квалификации водителей, плохо обращающихся со сложной современной техникой. Фото Антона Журавлева

Попасть в нацпроект «Экология»



Во вторник в Казани обсуждали бездействия местных властей, выпавших из многочисленных проектов общенационального проекта «Экология». «Муниципалитеты, имея прекрасные шансы попасть в нацпроект, просто не предоставили проектно-сметную документацию, не вошли в госэкспертизу и таким образом лишили себя возможности», — негодовала вице-спикер Госсовета РТ Татьяна Ларионова. Подробно о том, как экоактивисты взывали к главе Минэкологии лучше приглядеться к состоянию Волжско-Камского заповедника, кому из районов все же согласовали строительство очистных сооружений и сколько федеральных денег Татарстан получит на природоохранные мероприятия, — в материале «Реального времени».

Прокуратура запросила 99 лет для виновных в пожаре в ТЦ «Адмирал»



Судебное следствие по делу о трагедии в «Адмирале», тянувшееся почти 2 года, подходит к концу. Финальная речь гособвинителя Ольги Зариповой заняла меньше двух часов. Она напомнила, в результате пожара 11 марта 2015 года в казанском торговом центре погибли 19 человек, пострадали больше 60, еще не менее 623 частных лиц и компаний получили моральный и материальный вред. Прокурор попросила удовлетворить все гражданские иски потерпевших по этому делу, не называя их общую сумму.

Обвинение просит для рабочих, бизнесменов, бывшего пристава и сотрудника Гостехнадзора в совокупности 99 лет и 2 месяца провести за решеткой. Источники «Реального времени» утверждают, что при выборе сроков прокуроры равнялись на Пермь и приговор по делу «Хромой лошади», однако у потерпевших в этой части немало претензий — поскольку там силовики добились и экстрадиции владельца заведения из Испании, и посадки сотрудников Госпожнадзора. Подробности — в материале «Реального времени».

Судебное следствие по делу о трагедии в «Адмирале», тянувшееся почти 2 года, подходит к концу. Фото Романа Хасаева

Мэра Бугульмы обвиняют в коррупции



В среду в Казани под домашний арест отправлен 63-летний зампред комитета Госсовета Татарстана Ильдус Касымов. Ему предъявили получение взятки 2,7 млн рублей в бытность главой Бугульминского муниципального района. Депутат на суде вину не признал: «Взяткодатели знали, что я ухожу, у них не было причин давать взятку». Не прячась от камер, Ильдус Касымов сообщил — в его обязанности не входило ни проведение аукционов, ни заключение муниципальных контрактов. Так что «решать вопросы так называемых взяткодателей не мог». Подробности — в материале «Реального времени».

Споры о банкротстве «Роял Тайм Групп»



В новую схватку с взаимными обвинениями в недобросовестности вступили в арбитраже «Тимер банк» и «Роял Тайм Групп». Банк требует пересмотреть судебное решение о банкротстве игорной компании по ее собственному заявлению с долгом в 1,5 млрд рублей. «Тимер» настаивает, что первым подал аналогичный иск, чтобы оспорить ряд более ранних сделок, а иначе его права будут нарушены. Параллельно кредитор требует замены временного управляющего Ивана Кондратьева, обвиняя его в аффилированности с должником, поскольку тот на пару с отцом — другим известным в республике «арбитражником» — ведет конкурсное производство еще нескольких структур «Сувара» и его бенефициаров Королькова и Жамилова. Иными словами, представляет интересы и должника, и кредиторов. В самом «Роял Тайм Групп» считают доводы банка надуманными, обвиняют в злоупотреблении процессуальным правом и в том, что «Тимер» просто «перекладывает проблему с больной головы на здоровую» и затягивает процесс. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Кто поставил подписи Зиганшина в договорах ТФБ



Конкурсный управляющий «Татфондбанка» Агентство по страхованию вкладов пытается добиться от ПСО «Казань» 135 млн рублей по договору поручительства за «Траверз компани» — фирма находится на стадии ликвидации. Это не единственное дело с участием третьих лиц, за которые поручалось строительное объединение, — всего за ООО «Урман», ООО «Грит», ООО «Ягодная слобода» ПСО, по мнению АСВ, должно вернуть в конкурсную массу порядка 4 млрд рублей. Во всех процессах представители ПСО говорят о подделке подписей их гендиректора Равиля Зиганшина в договорах. Тем не менее это дело — единственное, где оригинал документа так и не нашелся.

Равиль Зиганшин пришел на заседание и в очередной раз заявил, что подписи на документах не его. Фото Максима Платонова

В пятницу после неоднократных требований суда глава строительной компании Равиль Зиганшин пришел на заседание и в очередной раз заявил, что подписи на документах не его. Авторство подписей на соглашении о поручительстве (где также есть и печати строительной организации) он тоже отрицал. Подробности — в материале «Реального времени».



Долги по зарплате «Татдорстроя»



За последние четыре месяца судебные приставы направили в адрес подрядной организации ПСО «Казань» — строительной компании «Татдорстрой» — десятки исполнительных листов, почти все — за долги по зарплате. Самый ранний датируется 20 декабря 2018 года, поздний — 11 марта 2019 года. Общая сумма к взысканию — свыше 5 млн рублей. Возбуждено дело об административном нарушении, в адрес гендиректора организации внесено представление. Подробнее — в материале «Реального времени».

Налоговые должники Татарстана



Совокупная налоговая задолженность 50 крупнейших должников, предприятий Татарстана, перед бюджетами всех уровней составляет в настоящий момент, согласно исполнительным листам, без малого полмиллиарда рублей — 469 млн. Откуда такая сумма долгов, можно судить по совокупному же убытку этих компаний — он сейчас составляет более 1 млрд рублей (при выручке в 22,8 млрд). Половина из них либо банкроты, либо находятся в стадии ликвидации, и среди них — умирающий челнинский ЗЯБ, бывшие и нынешние «дочки» холдинговой компании «Ак Барс», еле избежавший банкротства КЗСК Евгении Даутовой, агрофирмы депутата Госсовета РТ Илдара Гимадеева и печально знаменитая авиакомпания с офисом в Богатых Сабах, владелец которой сбежал от ареста за границу.

Среди крупнейших должников — умирающий челнинский ЗЯБ. Фото chelny-biz.ru

Аналитическая служба «Реального времени», изучив реестр должников и их прошлое, узнала, как ФНС выявляла налоговые махинации, почему Следком атаковал и продолжает атаковать челнинские и бугульминские предприятия и каким образом компании и родственники Равиля Зиганшина, выступившие поручителями за ПСО «Казань» по выплате налоговикам более 2 млрд рублей, сами оказались должниками перед ФНС.

