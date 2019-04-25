Перевозчики vs КАМАЗ: казанские «автобусники» жалуются на плохую сборку НЕФАЗов

Машины стали чаще гореть, арендаторы требуют возмещения, а производитель винит их в низкой квалификации водителей

Фото: Владимир Васильев

В Казани горят новенькие НЕФАЗы, а с ними — деньги, которые платят за лизинг перевозчики. Ради того чтобы они смогли осилить лизинг и обновить автопарк, 3 февраля исполком Казани поднял плату за проезд в городском транспорте до 27 рублей. Но, по утверждениям перевозчиков, новые автобусы много простаивают из-за поломок, являющихся следствием некачественной сборки, либо вовсе горят на ходу. При этом производители заверяют, что автобусы, если и ломаются изредка, то исключительно из-за низкой квалификации водителей, плохо обращающихся со сложной современной техникой. Насколько огнеустойчив новый автобусный парк Казани, разбиралась корреспондент «Реального времени».



Экспертиза показала: «Качество сборки —низкое»



14 апреля на проспекте Ямашева напротив дома №54 на ходу загорелся старый дизельный пассажирский НЕФАЗ 33-го маршрута, принадлежащий ПАТП-9. Машина сгорела дотла, но пассажиры не пострадали — им удалось вовремя покинуть салон.

Этот пожар заново раздул огонь давно идущих бурных споров на тему, насколько опасны казанские «краснобусы», и стал поводом вспомнить обстоятельства пожара 8 декабря 2018 года. Тогда в гаражном боксе на улице Аделя Кутуя, принадлежащем другому казанскому перевозчику —ООО «Байлык №3», сгорел новый НЕФАЗ, работающий на газовом топливе, который находился в лизинге у арендатора — ООО «Агромир». Заодно «Агромир», обслуживающий маршрут №62, потерял автобус МАЗ и автопогрузчик, на которые перекинулось пламя. У ООО «Байлык №3» выгорели расположенные в том же здании, что и гаражный бокс, автомойка и пристроенные к нему офисные помещения. Конструкции здания пришли в негодность: металлические фермы от высокой температуры выгнулись, бетон потрескался.

Согласно выводам ФБУ «Средне-Волжский региональный центр судебной экспертизы», которые корреспонденту «Реального времени» предоставил учредитель ООО «Байлык №3» Руслан Юсупов, «технической причиной возгорания автобуса НЕФАЗ <…> явилось тепловое проявление эл. тока вследствие аварийной работы оборудования», а возникновению пожара «способствовало низкое качество сборки» автобуса.

Директора ООО «Байлык №3» Айдар Габдуллин и ООО «Агромир» Владимир Капитонов направили производителю автобуса, с которого начался пожар, — ПАО «НЕФАЗ», досудебные претензии о возмещении вреда имуществу ООО «Байлык №3» и упущенной выгоды ООО «Агромир». И получили отказы. Габдуллину ответили, что «за вред, причиненный источником повышенной опасности, несет ответственность ее владелец», а Капитонову отказали на том основании, что НЕФАЗ не имеет договорных отношений с этим предприятием.

Тогда перевозчики решили предать гласности свои проблемы, которые, по их мнению, могут в любой момент обернуться проблемами пассажиров.

У ООО «Байлык №3» выгорели расположенные в том же здании, что и гаражный бокс, автомойка и пристроенные к нему офисные помещения. Фото Инны Серовой

Трехколесный автобус и патрон, который выстрелил

— Мы работаем на НЕФАЗах давно, и годами сталкиваемся с одними и теми же проблемами, — рассказал «Реальному времени» Руслан Юсупов. — Самая большая головная боль — электрика: провода проходят под полом, по днищу салона, и ничем не защищены от влаги, зимних реагентов и температурных перепадов. Результат — коррозия и замыкания. У МАЗов провода дополнительно защищены гофрой, поэтому с ними таких проблем нет. Мы неоднократно просили производителя защитить проводку или протянуть ее под обшивкой салона, где сухо, но понимания не встретили. А ведь эта проблема напрямую влияет на безопасность пассажиров!

— Еще одна беда, — говорит директор ООО «Агромир» Владимир Капитонов, — это датчики АБС, расположенные также в нехорошем месте — под крылом переднего колеса. Они там мокнут и тормоза отказывают, их заклинивает. Казанцы наверняка видели, как из-под колес едущего автобуса валит дым — это вот и есть результат отказа датчиков АБС.

По словам перевозчиков, непродуманная конструкция и низкое качество сборки создают и другие проблемы. К примеру, по словам перевозчиков, ни с того, ни с сего вылетают стекла в перегородке между кабиной водителя и пассажирским салоном, боковые стекла — следствие нарушения геометрии кузова. Автобусы во время движения начинают беспорядочно раскачиваться, а то и вовсе едут на трех колесах — это результат неправильной работы крана уровня пола, устройства, наклоняющего автобус для высадки пассажиров на остановке. А холод в салонах зимой — следствие плохой теплоотдачи отопителей.

— В результате попадания влаги во внутренние слои пандусов начинается разбухание пола на входах в салон, это мешает открыванию дверей, — пожаловался Капитонов. — Мы уже сами ставим заклепки и сжимаем пандусы, потому что, не дай бог, в случае ЧП люди не смогут из автобуса выбраться! А недавно на двигателе одного из моих НЕФАЗов сработал пиропатрон автоматической системы пожаротушения, хотя никакого пожара не было. Это все новые автобусы, находящиеся на гарантийном обслуживании, за которое мы платим!

«Еще одна беда, — говорит директор ООО «Агромир» Владимир Капитонов, — это датчики АБС, расположенные также в нехорошем месте — под крылом переднего колеса. Они там мокнут и тормоза отказывают, их заклинивает". Фото kazanfirst.ru

Протоколы и расчеты

В подтверждение своих претензий перевозчики предоставили прошлогоднее письмо от ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» на имя гендиректорва ООО «Автодор-Моторс» Галины Самаренкиной о необходимости доработки конструкции НЕФАЗов модели 5299-40-57, выпущенных до 1 ноября 2018 года, январский протокол совещания в МУП ПАТП №2 по качеству НЕФАЗов от 11 января 2019 года и акт осмотра автобусов, принадлежащих ООО «Агромир», подписанный представителями ПАО «НЕФАЗ», ДК ПАО «КАМАЗ», НТЦ ПАО «КАМАЗ», ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» от 4 марта 2019 года.

— Мы подсчитали: в результате технических неисправностей и дефектов суммарный простой новых автобусов за 5 месяцев, что мы ими пользуемся, составил 168 машино-дней, — говорит Владимир Капитонов. — А общая сумма убытков — около 3,36 миллиона рублей. А ведь это не просто деньги — это деньги, которые мы должны платить за лизинг. Если так будет продолжаться, эти потери приведут к далеко идущим последствиям: мы не сможем платить за лизинг, покатится снежный ком штрафов, лизинговая компания потребует вернуть автобусы, перевозчики разорятся… И кто и на чем тогда будет возить пассажиров? И как мы будем смотреть в глаза людям, которым недавно подняли плату за проезд в этих автобусах?

«Порочат деловую репутацию»

Информация о проблемах казанских перевозчиков с новыми НЕФАЗами первым делом утекла в интернет — в соцсети. ПАО «КАМАЗ» отреагировало жестко — опубликовало официальное заявление о несоответствии этих сведений действительности и пригрозило «инициировать привлечение к ответственности лиц, распространяющих такую информацию».

— В отношении НЕФАЗ распространяются сведения, порочащие его деловую репутацию. Сейчас мы направляем предупреждения их распространителям, и они сразу же зачищают такие посты, — сообщил по телефону «Реальному времени» директор департамента по связям с общественностью ОАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев.

Он заверил, что новые газовые автобусы «полностью соответствуют нормам безопасности, предъявляемым к данным транспортным средствам», и что «в России эксплуатируется более 2 000 таких автобусов, и не было ни одного случая возгорания по причине конструкторских или производственных недостатков».

Олег Афанасьев заверил, что новые газовые автобусы «полностью соответствуют нормам безопасности, предъявляемым к данным транспортным средствам». Фото Владимира Васильева

Афанасьев пояснил, что производитель газомоторных НЕФАЗов располагает заключением экспертизы, проведенной специалистами — ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Республике Татарстан МЧС России», которые установили, что «очаг пожара образовался внутри бытового помещения, расположенного рядом с газовым автобусом НЕФАЗ-5299-40-57 <...> из-за нарушений пожарной безопасности в самом помещении».

По словам Афанасьева, сгоревший автобус находится сейчас у производителя и может быть предъявлен для осмотра и новых экспертиз.

Особо представитель ОАО «КАМАЗ» подчеркнул, что страховая компания, в которой автобус был застрахован, признала случай страховым и выплатила компенсацию:

— А страховка не распространяется на производственные или конструкторские дефекты!

Виноваты неквалифицированные «самоделкины»?

Афанасьев по пунктам ответил на претензии перевозчиков к производителю, дав понять, что многие проблемы порождает их несговорчивость:

— Неэффективность системы отопления вызвана тем, что поставщик ООО «КамДетальПроект» поставил отопители с отклонением от согласованных параметров. В настоящий момент ООО «КамДетальПроект» готово поставить электродвигатели для замены, но казанские автопредприятия от этого отказываются, они требуют установки других — медных радиаторов. Также имеет место течь конвекторов, она возникает из-за несоосности конвекторов и труб систем отопления. НЕФАЗ предлагает менять дефектные конвекторы «Белробот» на «Термокам», а недефектные доработать в части установки кронштейнов для выполнения соосности, но потребители отказываются от доработки и требуют замены на конвекторы «Термокам».

Директор департамента по связям с общественностью ОАО «КАМАЗ» сообщил, что пока не выяснена причина, про которой вылетают автобусные стекла, производитель их заменяет бесплатно, что с причинами выхода из строя АБС разобрались — «проблемы не со жгутами [проводкой], а с разъемами», их решили заменить, и что по поводу раскачивания автобусов жалоб на КАМАЗ не поступало. А вот претензии к разбуханию пола на входе в автобус он отмел полностью — сказал, что ничего такого происходить просто не может.



— А почему ваши специалисты не хотят пойти навстречу потребителям и внести в конструкцию автобуса изменения, о которых они просят? — поинтересовалась корреспондент «Реального времени».



Перевозчики, по словам Олега Афанасьева, этим не удовольствовались и стали сами «доделывать» автобусы, не согласовав изменения с ПАО «НЕФАЗ» и ПАО «КАМАЗ». Фото kazanfirst.ru

— Согласно техзаданию, в конструкцию были внесены изменения: кабину водителя выполнили с отдельным входом и создали оригинальную комплектацию автобуса в кратчайшие сроки, поставили дополнительные отопители — в салоне и кабине водителя, увеличили количество окон с форточками, сделали две комплектации автобусов — на 8 баллонов и на 10 баллонов, изменили конструкцию аварийно-вентиляционного люка, сделали раздельным открывание створок дверей, ввели в конструкцию замок закрывания водительской двери из кабины водителя и еще ряд изменений.



Однако перевозчики, по словам Олега Афанасьева, этим не удовольствовались и стали сами «доделывать» автобусы, не согласовав изменения с ПАО «НЕФАЗ» и ПАО «КАМАЗ»:

— Они подключили дополнительное оборудование — «ГЛОНАСС»-навигацию, дополнительные габаритные фонари в задней части автобуса, демонтировали конвекторы и изменили планировку салона путем переустановки пассажирских сидений.

— Если наши специалисты отказываются что-то менять в конструкции, значит требование внести изменения ни на чем не основано, — отметил представитель КАМАЗа. — Это либо блажь, либо на самом деле проблема не в конструкции, а в нарушениях при ее эксплуатации. Газовый автобус — это же не просто автобус с двигателем, работающим на газе, а новое сложное техническое средство. Это по сравнению с дизельным — транспортное средство другого уровня, и его эксплуатация требует специальной подготовки водителей.

— Проблемы с электропроводкой у новых НЕФАЗов есть, и у них часто выходит из строя АБС, — высказал «Реальному времени» свое мнение по этому вопросу Айрат Исхаков — директор казанского ПАТП-4, которому, по словам Афанасьева, вместе с ПАТП-2 переданы права на сервисное обслуживание находящихся на гарантии новых НЕФАЗов. — Но эти проблемы никак не связаны с квалификацией водителей. Это проблемы производителя, и обвинять водителя в нарушении требований к эксплуатации тут абсолютно неверно.

«Газовый автобус — это же не просто автобус с двигателем, работающим на газе, а новое сложное техническое средство. Это по сравнению с дизельным — транспортное средство другого уровня, и его эксплуатация требует специальной подготовки водителей», — отметил представитель КАМАЗа. Фото Владимира Васильева

Простой на фоне 99-процентной готовности

Перевозчики предъявляют к производителю претензии в части простоев новых автобусов — в частности, из-за длительного ожидания ремонта. Олег Афанасьев с этим не согласен — он прислал справку о технической готовности с данными о технической готовности 80 новых НЕФАЗов, полученных ПАТП-2 (20 автобусов), ПАТП-4 (37), ООО «Агромир» (16) и ООО «Байлык №3»(8). Коэффициент технической готовности (отношение количества исправных автобусов к списочному) с октября 2018 года по 19 апреля 2019-го в среднем составил 99,23, а самым низким он был в феврале в ООО «Агромир» (94,96) — когда там случилось 24 простоя по технической неисправности. По словам Афанасьева, это очень хороший показатель, говорящий о качестве автобусов.

Но из этой же таблицы следует, что в ООО «Агромир» с ноября 2018 года по 19 апреля 2019-го из-за неисправности автобусов произошло в общей сложности 104 простоя. То есть, условно говоря, 104 раза какой-то автобус не вышел на маршрут, не обслужил пассажиров и не привез запланированную выручку. А недополученные рубли в кассе никакими коэффициентами не заменишь.