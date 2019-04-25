Перевозчики vs КАМАЗ: казанские «автобусники» жалуются на плохую сборку НЕФАЗов
Машины стали чаще гореть, арендаторы требуют возмещения, а производитель винит их в низкой квалификации водителей
В Казани горят новенькие НЕФАЗы, а с ними — деньги, которые платят за лизинг перевозчики. Ради того чтобы они смогли осилить лизинг и обновить автопарк, 3 февраля исполком Казани поднял плату за проезд в городском транспорте до 27 рублей. Но, по утверждениям перевозчиков, новые автобусы много простаивают из-за поломок, являющихся следствием некачественной сборки, либо вовсе горят на ходу. При этом производители заверяют, что автобусы, если и ломаются изредка, то исключительно из-за низкой квалификации водителей, плохо обращающихся со сложной современной техникой. Насколько огнеустойчив новый автобусный парк Казани, разбиралась корреспондент «Реального времени».
Экспертиза показала: «Качество сборки —низкое»
14 апреля на проспекте Ямашева напротив дома №54 на ходу загорелся старый дизельный пассажирский НЕФАЗ 33-го маршрута, принадлежащий ПАТП-9. Машина сгорела дотла, но пассажиры не пострадали — им удалось вовремя покинуть салон.
Этот пожар заново раздул огонь давно идущих бурных споров на тему, насколько опасны казанские «краснобусы», и стал поводом вспомнить обстоятельства пожара 8 декабря 2018 года. Тогда в гаражном боксе на улице Аделя Кутуя, принадлежащем другому казанскому перевозчику —ООО «Байлык №3», сгорел новый НЕФАЗ, работающий на газовом топливе, который находился в лизинге у арендатора — ООО «Агромир». Заодно «Агромир», обслуживающий маршрут №62, потерял автобус МАЗ и автопогрузчик, на которые перекинулось пламя. У ООО «Байлык №3» выгорели расположенные в том же здании, что и гаражный бокс, автомойка и пристроенные к нему офисные помещения. Конструкции здания пришли в негодность: металлические фермы от высокой температуры выгнулись, бетон потрескался.
Согласно выводам ФБУ «Средне-Волжский региональный центр судебной экспертизы», которые корреспонденту «Реального времени» предоставил учредитель ООО «Байлык №3» Руслан Юсупов, «технической причиной возгорания автобуса НЕФАЗ <…> явилось тепловое проявление эл. тока вследствие аварийной работы оборудования», а возникновению пожара «способствовало низкое качество сборки» автобуса.
Директора ООО «Байлык №3» Айдар Габдуллин и ООО «Агромир» Владимир Капитонов направили производителю автобуса, с которого начался пожар, — ПАО «НЕФАЗ», досудебные претензии о возмещении вреда имуществу ООО «Байлык №3» и упущенной выгоды ООО «Агромир». И получили отказы. Габдуллину ответили, что «за вред, причиненный источником повышенной опасности, несет ответственность ее владелец», а Капитонову отказали на том основании, что НЕФАЗ не имеет договорных отношений с этим предприятием.
Тогда перевозчики решили предать гласности свои проблемы, которые, по их мнению, могут в любой момент обернуться проблемами пассажиров.
Трехколесный автобус и патрон, который выстрелил
— Мы работаем на НЕФАЗах давно, и годами сталкиваемся с одними и теми же проблемами, — рассказал «Реальному времени» Руслан Юсупов. — Самая большая головная боль — электрика: провода проходят под полом, по днищу салона, и ничем не защищены от влаги, зимних реагентов и температурных перепадов. Результат — коррозия и замыкания. У МАЗов провода дополнительно защищены гофрой, поэтому с ними таких проблем нет. Мы неоднократно просили производителя защитить проводку или протянуть ее под обшивкой салона, где сухо, но понимания не встретили. А ведь эта проблема напрямую влияет на безопасность пассажиров!
— Еще одна беда, — говорит директор ООО «Агромир» Владимир Капитонов, — это датчики АБС, расположенные также в нехорошем месте — под крылом переднего колеса. Они там мокнут и тормоза отказывают, их заклинивает. Казанцы наверняка видели, как из-под колес едущего автобуса валит дым — это вот и есть результат отказа датчиков АБС.
По словам перевозчиков, непродуманная конструкция и низкое качество сборки создают и другие проблемы. К примеру, по словам перевозчиков, ни с того, ни с сего вылетают стекла в перегородке между кабиной водителя и пассажирским салоном, боковые стекла — следствие нарушения геометрии кузова. Автобусы во время движения начинают беспорядочно раскачиваться, а то и вовсе едут на трех колесах — это результат неправильной работы крана уровня пола, устройства, наклоняющего автобус для высадки пассажиров на остановке. А холод в салонах зимой — следствие плохой теплоотдачи отопителей.
— В результате попадания влаги во внутренние слои пандусов начинается разбухание пола на входах в салон, это мешает открыванию дверей, — пожаловался Капитонов. — Мы уже сами ставим заклепки и сжимаем пандусы, потому что, не дай бог, в случае ЧП люди не смогут из автобуса выбраться! А недавно на двигателе одного из моих НЕФАЗов сработал пиропатрон автоматической системы пожаротушения, хотя никакого пожара не было. Это все новые автобусы, находящиеся на гарантийном обслуживании, за которое мы платим!
Протоколы и расчеты
В подтверждение своих претензий перевозчики предоставили прошлогоднее письмо от ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» на имя гендиректорва ООО «Автодор-Моторс» Галины Самаренкиной о необходимости доработки конструкции НЕФАЗов модели 5299-40-57, выпущенных до 1 ноября 2018 года, январский протокол совещания в МУП ПАТП №2 по качеству НЕФАЗов от 11 января 2019 года и акт осмотра автобусов, принадлежащих ООО «Агромир», подписанный представителями ПАО «НЕФАЗ», ДК ПАО «КАМАЗ», НТЦ ПАО «КАМАЗ», ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» от 4 марта 2019 года.
— Мы подсчитали: в результате технических неисправностей и дефектов суммарный простой новых автобусов за 5 месяцев, что мы ими пользуемся, составил 168 машино-дней, — говорит Владимир Капитонов. — А общая сумма убытков — около 3,36 миллиона рублей. А ведь это не просто деньги — это деньги, которые мы должны платить за лизинг. Если так будет продолжаться, эти потери приведут к далеко идущим последствиям: мы не сможем платить за лизинг, покатится снежный ком штрафов, лизинговая компания потребует вернуть автобусы, перевозчики разорятся… И кто и на чем тогда будет возить пассажиров? И как мы будем смотреть в глаза людям, которым недавно подняли плату за проезд в этих автобусах?
«Порочат деловую репутацию»
Информация о проблемах казанских перевозчиков с новыми НЕФАЗами первым делом утекла в интернет — в соцсети. ПАО «КАМАЗ» отреагировало жестко — опубликовало официальное заявление о несоответствии этих сведений действительности и пригрозило «инициировать привлечение к ответственности лиц, распространяющих такую информацию».
— В отношении НЕФАЗ распространяются сведения, порочащие его деловую репутацию. Сейчас мы направляем предупреждения их распространителям, и они сразу же зачищают такие посты, — сообщил по телефону «Реальному времени» директор департамента по связям с общественностью ОАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев.
Он заверил, что новые газовые автобусы «полностью соответствуют нормам безопасности, предъявляемым к данным транспортным средствам», и что «в России эксплуатируется более 2 000 таких автобусов, и не было ни одного случая возгорания по причине конструкторских или производственных недостатков».
Афанасьев пояснил, что производитель газомоторных НЕФАЗов располагает заключением экспертизы, проведенной специалистами — ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Республике Татарстан МЧС России», которые установили, что «очаг пожара образовался внутри бытового помещения, расположенного рядом с газовым автобусом НЕФАЗ-5299-40-57 <...> из-за нарушений пожарной безопасности в самом помещении».
По словам Афанасьева, сгоревший автобус находится сейчас у производителя и может быть предъявлен для осмотра и новых экспертиз.
Особо представитель ОАО «КАМАЗ» подчеркнул, что страховая компания, в которой автобус был застрахован, признала случай страховым и выплатила компенсацию:
— А страховка не распространяется на производственные или конструкторские дефекты!
Виноваты неквалифицированные «самоделкины»?
Афанасьев по пунктам ответил на претензии перевозчиков к производителю, дав понять, что многие проблемы порождает их несговорчивость:
— Неэффективность системы отопления вызвана тем, что поставщик ООО «КамДетальПроект» поставил отопители с отклонением от согласованных параметров. В настоящий момент ООО «КамДетальПроект» готово поставить электродвигатели для замены, но казанские автопредприятия от этого отказываются, они требуют установки других — медных радиаторов. Также имеет место течь конвекторов, она возникает из-за несоосности конвекторов и труб систем отопления. НЕФАЗ предлагает менять дефектные конвекторы «Белробот» на «Термокам», а недефектные доработать в части установки кронштейнов для выполнения соосности, но потребители отказываются от доработки и требуют замены на конвекторы «Термокам».
Директор департамента по связям с общественностью ОАО «КАМАЗ» сообщил, что пока не выяснена причина, про которой вылетают автобусные стекла, производитель их заменяет бесплатно, что с причинами выхода из строя АБС разобрались — «проблемы не со жгутами [проводкой], а с разъемами», их решили заменить, и что по поводу раскачивания автобусов жалоб на КАМАЗ не поступало. А вот претензии к разбуханию пола на входе в автобус он отмел полностью — сказал, что ничего такого происходить просто не может.
— А почему ваши специалисты не хотят пойти навстречу потребителям и внести в конструкцию автобуса изменения, о которых они просят? — поинтересовалась корреспондент «Реального времени».
— Согласно техзаданию, в конструкцию были внесены изменения: кабину водителя выполнили с отдельным входом и создали оригинальную комплектацию автобуса в кратчайшие сроки, поставили дополнительные отопители — в салоне и кабине водителя, увеличили количество окон с форточками, сделали две комплектации автобусов — на 8 баллонов и на 10 баллонов, изменили конструкцию аварийно-вентиляционного люка, сделали раздельным открывание створок дверей, ввели в конструкцию замок закрывания водительской двери из кабины водителя и еще ряд изменений.
Однако перевозчики, по словам Олега Афанасьева, этим не удовольствовались и стали сами «доделывать» автобусы, не согласовав изменения с ПАО «НЕФАЗ» и ПАО «КАМАЗ»:
— Они подключили дополнительное оборудование — «ГЛОНАСС»-навигацию, дополнительные габаритные фонари в задней части автобуса, демонтировали конвекторы и изменили планировку салона путем переустановки пассажирских сидений.
— Если наши специалисты отказываются что-то менять в конструкции, значит требование внести изменения ни на чем не основано, — отметил представитель КАМАЗа. — Это либо блажь, либо на самом деле проблема не в конструкции, а в нарушениях при ее эксплуатации. Газовый автобус — это же не просто автобус с двигателем, работающим на газе, а новое сложное техническое средство. Это по сравнению с дизельным — транспортное средство другого уровня, и его эксплуатация требует специальной подготовки водителей.
— Проблемы с электропроводкой у новых НЕФАЗов есть, и у них часто выходит из строя АБС, — высказал «Реальному времени» свое мнение по этому вопросу Айрат Исхаков — директор казанского ПАТП-4, которому, по словам Афанасьева, вместе с ПАТП-2 переданы права на сервисное обслуживание находящихся на гарантии новых НЕФАЗов. — Но эти проблемы никак не связаны с квалификацией водителей. Это проблемы производителя, и обвинять водителя в нарушении требований к эксплуатации тут абсолютно неверно.
Простой на фоне 99-процентной готовности
Перевозчики предъявляют к производителю претензии в части простоев новых автобусов — в частности, из-за длительного ожидания ремонта. Олег Афанасьев с этим не согласен — он прислал справку о технической готовности с данными о технической готовности 80 новых НЕФАЗов, полученных ПАТП-2 (20 автобусов), ПАТП-4 (37), ООО «Агромир» (16) и ООО «Байлык №3»(8). Коэффициент технической готовности (отношение количества исправных автобусов к списочному) с октября 2018 года по 19 апреля 2019-го в среднем составил 99,23, а самым низким он был в феврале в ООО «Агромир» (94,96) — когда там случилось 24 простоя по технической неисправности. По словам Афанасьева, это очень хороший показатель, говорящий о качестве автобусов.
Но из этой же таблицы следует, что в ООО «Агромир» с ноября 2018 года по 19 апреля 2019-го из-за неисправности автобусов произошло в общей сложности 104 простоя. То есть, условно говоря, 104 раза какой-то автобус не вышел на маршрут, не обслужил пассажиров и не привез запланированную выручку. А недополученные рубли в кассе никакими коэффициентами не заменишь.
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