Эхо мундиаля: подрядчик Равиля Зиганшина задолжал сотрудникам 5 миллионов рублей

Строивший футбольный стадион в Самаре «Татдорстрой» не выплатил зарплату 43 работникам, прокуратура возбудила дело

Более 5 млн рублей задолжала своему коллективу строительная компания «Татдорстрой», судя по десяткам исполнительных производств в ее отношении. В Прокуратуре РТ подтвердили долги компании по зарплате перед 43 работниками, правда, на сумму в 3,2 млн рублей. Возбуждено дело об административном нарушении, в адрес гендиректора организации внесено представление. Подробнее — в материале «Реального времени».



Свыше 5 млн рублей долгов по зарплате



За последние четыре месяца судебные приставы направили в адрес подрядной организации ПСО «Казань» — строительной компании «Татдорстрой» — десятки исполнительных листов, почти все — за долги по зарплате. Самый ранний датируется 20 декабря 2018 года, поздний — 11 марта 2019 года. Общая сумма к взысканию — свыше 5 млн рублей.

В конце прошлого лета в отношении «СК «Татдорстрой» подали заявление о банкротстве. В октябре его признали обоснованным, ввели процедуру наблюдения. Временным управляющим назначили члена Ассоциации «СОАУ «Меркурий» Александра Леонова. Судя по его сообщениям на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве, на 17 января было назначено заочное собрание бывших и действующих работников должника, но его признали несостоявшимся в связи отсутствием кворума. Из экс-сотрудников явились только 37 человек, а «сумма требований второй очереди 2 965 994,24 рубля, 380 человек», — говорится в сообщении.

Напомним, что это не единственная компания Равиля Зиганшина, которая не платит по счетам своим сотрудникам. Еще одна фирма, «Гранд-Проект», оставила без оплаты почти 2 тысячи рабочих. В декабре был задержан исполнительный директор фирмы Руслан Сагитзянов. Следком предъявил обвинения в невыплате зарплаты с тяжкими последствиями и сокрытии денежных средств (290 млн рублей) и просил его арестовать, однако суд «закрывать» VIP-строителя не стал.

Еще одна фирма, «Гранд-Проект», оставила без оплаты почти 2 тысячи рабочих. В декабре был задержан исполнительный директор фирмы Руслан Сагитзянов. Фото Юлии Косолапкиной

Ждут оплаты 43 сотрудника



В Прокуратуре Татарстана нашему изданию подтвердили наличие долгов по зарплате у «Татдорстроя» перед десятками рабочих. Работодателя накажут за нарушение трудового законодательства (ст. 5.27 КоАП РФ).

— Задолженность «СК «Татдорстрой» перед 43 работниками составляет 3 194 352,37 рубля. В адрес генерального директора организации Нестерова С.В. внесено представление, возбуждено дело об административном правонарушении. В суд направлено 17 заявлений о выдаче судебных приказов, в настоящее время находятся на исполнении УФСПП по РТ, — сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Связаться с руководителем СК «Татдорстрой» Станиславом Нестеровым не удалось — телефоны организации молчат, сайт (http://sk-tatdorstroi.ru/) не работает. Владеет компанией Равиль Зиганшин (через ООО «Ватан»), но наши вопросы о долгах по зарплате в «Татдорстрое» в ПСО «Казань» оставили без комментариев. Не внес ясности и конкурный управляющий строительной компании, заявив, что не может сообщить, за какой период образовалась задолженность, а также связана ли она с работой этих сотрудников на строительстве стадиона в Самаре или с другими объектами:

— Все, что касается моей профессиональной деятельности, без комментариев. До признания должника банкротом и введения соответствующей процедуры режим коммерческой, банковской и прочих тайн сохраняется, — пояснил Александр Леонов.

В рамках банкротного дела самые крупные требования к «Татдорстрою» предъявило само «ПСО «Казань» — 8,5 млрд рублей, его заявление рассмотрят в начале мая. В реестр кредиторов уже вошли компании «Стальмонтаж-Электросталь» с суммой 219,5 млн рублей, «Модифик» (63 млн рублей), Sarans Kazakhstan (30,9 млн рублей) и десятки других с требованиями менее 10 млн рублей.

ПСО «Казань» выступило генподрядчиком на объекте, СК «Татдорстрой» и «Стальмонтаж-Электросталь» — субподрядчиками, причем первая — основным. Фото volga.news

Хищения на стадионе «Самара Арена»

Весь прошлый год «Татдорстрой» был в эпицентре скандала, который сам же инициировал, обвинив «Стальмонтаж-Электросталь» в хищениях 2,6 млрд рублей» со стройки футбольного стадиона «Самара Арена». Напомним, ПСО «Казань» выступило генподрядчиком на объекте, СК «Татдорстрой» и «Стальмонтаж-Электросталь» — субподрядчиками, причем первая — основным. Конфликт разгорелся еще в 2017 году, когда «субчики» обвинили друг друга в срыве графиков строительства и неисполнении обязательств. «Татдорстрой» перечислил «Стальмонтаж-Электростали» за монтаж металлоконструкций на стадионе 2,29 млрд рублей авансом плюс около 600 млн в виде займов. Однако на финише стройки «Татдорстрой» заявил, что субподрядчик отчитался только за 88 млн, хотя взял 2,6 млрд рублей. Тот в ответ обвинил компанию главы ПСО «Казань» в том, что та нарочно не принимает выполненные работы.

В пресс-службе генподрядчика тогда заявляли, что «Стальмонтаж-Электросталь» специально инициировал собственное банкротство. «Татдорстрой» подал заявление об уголовном преследовании гендиректора ООО Сергея Уласевича. В марте этого года Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал его на 2 месяца. Главе «Стальмонтаж-Электростали» вменяют в вину сокрытие денег/имущества организации в особо крупном размере и полную невыплату зарплаты сотрудникам свыше двух месяцев.

Василя Ширшова