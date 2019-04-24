Песня про мэрскую взятку: музыкальный фонтан Бугульмы аукнулся депутату Госсовета Татарстана

В получении мзды под 3 млн рублей подозревают экс-главу Бугульминского района, показания на него дал действующий замглавы исполкома

Фото: Инна Серова

В Казани под домашний арест отправлен 63-летний зампред комитета Госсовета Татарстана Ильдус Касымов. Ему предъявили получение взятки 2,7 млн рублей в бытность главой Бугульминского муниципального района. Сам депутат на суде заявил — вину не признает: «Взяткодатели знали, что я ухожу, у них не было причин давать взятку». Как выяснило «Реальное время», по делу привлекают еще двух фигурантов, включая нынешнего замруководителя Бугульминского исполкома.

«Взяткодатели знали, что я ухожу»

«Должностных полномочий не превышал», — начал свое выступление в суде подозреваемый во взятке. Не прячась от камер, Ильдус Касымов сообщил — в его обязанности не входило ни проведение аукционов, ни заключение муниципальных контрактов. Так что «решать вопросы так называемых взяткодателей не мог».

Бывший глава района считает, что интереса для заинтересованных в таких схемах он в 2014 году уже не представлял: «Взяткодатели знали, что я ухожу [с поста главы], у них не было оснований давать взятки». Касымов заявил, что готов в дальнейшем «принять участие в рассмотрении этого дела как депутат и почетный гражданин города Бугульмы». Готов оказать содействие и следствию, но не под стражей. «Это будет шоком для отца, которому 89 лет, и матери, которой 86», — сказал он.

Адвокат задержанного проинформировал суд о его серьезных заболеваниях. С 19 по 22 апреля он находился в стационаре под наблюдением врачей.

Следователь Самигуллин просил арестовать подозреваемого, представитель прокуратуры Татарстана ходатайство поддержал. Но суд отказался отправлять Касымова в СИЗО, посчитав, что следствие не обосновало необходимость самой суровой меры пресечения. С учетом иных доказательств суд избрал депутату домашний арест до 22 июня.

Следователи полагают, что посредничество в этой коррупционной сделке осуществлял замруководителя исполкома района по инфраструктурному развитию Вахит Гарафутдинов. Фото bugulma-tatarstan.ru

Роль посредника приписывают действующему чиновнику



Уголовной история появления поющего фонтана в Бугульме стала 18 апреля 2019 года. Дело против депутата Госсовета РТ Ильдуса Касымова возбудил и.о. руководителя Следкома Руслан Залялиев. 22 апреля вечером подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере был задержан, на допросе вину не признал. В итоге сегодня в суд поступило ходатайство о его аресте на два месяца.

Расследованием заняты сотрудники второго отдела по особо важным делам Следкома по РТ вместе с оперативниками экономической полиции МВД по РТ.

Предварительно установлено, что в 2014 году по указанию Касымова — в ту пору главы Бугульминского района, исполкомом были организованы два открытых аукциона на поставку оборудования для фонтанов. По версии силовиков, в тот же период чиновник получил взятку 2,7 млн рублей за общее покровительство и содействие в заключении контрактов. Деньги якобы были переданы Русалиной Усубовой, директору компании «Триумф», которая обеспечила Бугульму фонтанами после победы на муниципальных торгах.

Следователи полагают, что посредничество в этой коррупционной сделке осуществлял замруководителя исполкома района по инфраструктурному развитию Вахит Гарафутдинов. По образованию он инженер, окончил институт «Оренбургсельхозпроект», работал архитектором, в середине 90-х переехал в Бугульму и за 15 лет прошел карьерный путь от сменного мастера до главного инженера в местном «Водоканале». В 2010-м был назначен руководителем исполкома города Бугульмы, через два года закрепился на должности зама главы исполкома Бугульминского района.

Как выяснило «Реальное время», с обысками к мадам Усубовой следователи приходили еще в январе текущего года в рамках дела о мошенничестве при исполнении контрактов на установку и монтаж фонтанов. На тот момент у следствия были основания подозревать — путем завышения стоимости оборудования было похищено не меньше 6 млн рублей.

В начале апреля обыски были проведены и у Гарафутдинова. По данным источников «Реального времени», он и Усубова дали показания против бывшего главы Бугульминского района. Сегодня в приемной бугульминского исполкома «Реальному времени» сообщили: замруководителя на месте, проводит совещания, на звонок ответить не может.

Попавший в коррупционное дело светомузыкальный фонтан на центральной площади Бугульмы торжественно открыли еще 1 июня 2016 года. Фото bugulma.tatar.ru

Струя высотой 18 метров, музыка и мусор

Попавший в коррупционное дело светомузыкальный фонтан на центральной площади Бугульмы торжественно открыли еще 1 июня 2016 года. Сообщалось, что при реконструкции площади на втором этапе было освоено 25 млн рублей из бюджета Татарстана.

«Аналогов новому фонтану нет в городах Юго-Востока Татарстана, центральная струя воды достигает высоты 15—18 метров», — рассказывала пресс-служба исполкома после открытия. Идею водного аттракциона чиновники углядели в 2012-м, когда ездили на Сабантуй в подмосковный Ногинск и были поражены этим «городом цветов и фонтанов». В итоге в 2014-м в Бугульме началась реализация экономпроекта возрождения фонтанов по улице Джалиля, а в 2015-м на площади Ленина началась новая фонтанная стройка.

Открывал поющее чудо уже новый глава Бугульминского района Линар Закиров, причем уже через неделю на совещании сообщал о срабатывании аварийной системы на этом объекте — автоматика отключила фонтан из-за мусора. Призывы к горожанам — ничего в фонтан не бросать — успеха не имели. Отключения повторились, и было принято решение выключать светомузыку и воду ради очистки.

От мастера по фарфору до «менеджера года» с «золотым сердцем»

Ильдусу Касымову — 63 года. Родом из села в Оренбургской области, выпускник Уфимского нефтяного института и Казанского финансово-экономического. В первом учился на специалиста по машинам и оборудованию нефтяных и газовых промыслов, во втором — на менеджера.

Начинал работу на Бугульминском фарфоровом заводе — мастером, начальником котельной, председателем профкома. В 1987-м пришел инженером в производственное объединение жилищного хозяйства и благоустройства Бугульмы, через 13 лет ушел с поста гендиректора этого предприятия первым заместителем главы администрации Бугульминского района. С 2002 по 2010 год рулил Бугульминскими электрическими сетями, а затем еще четыре года возглавлял Бугульминский муниципальный район.

В октябре 2014 года получил мандат депутата Госсовета РТ и занял пост заместителя председателя парламентского комитета по бюджету, налогам и финансам.

Имеет звание заслуженного работника ЖКХ РТ, наградной знак МЧС России «За заслуги», медали «За доблестный труд», «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения». В 2003 и 2010 годах был победителем Всероссийского конкурса «Менеджер года» в номинациях «Энергетика» и «Эффективная социальная политика», лауреат республиканского конкурса «Человек — золотое сердце» 2004 года.

В октябре 2014 года Ильдус Касымов получил мандат депутата Госсовета РТ и занял пост заместителя председателя парламентского комитета по бюджету, налогам и финансам. Фото Рината Назметдинова

Недолгий «Триумф» и долги «Реконструкции»

В 2014 году исполком Бугульмы заключил с принадлежавшим тогда единолично Русалине Усубовой казанским ООО «Триумф» два контракта — на приобретение оборудования для фонтана на центральной площади города за 1 млн 396 тысяч рублей и напорного гидродинамического устройства за 1 млн 368 тысяч. Оба контракта исполнены, о чем свидетельствуют соответствующие акты. Следов участия «Триумфа» в других муниципальных торгах нет, и совершенно непонятно, из каких средств давалась взятка в сумме, равной как раз двум контрактам.

Впрочем, нельзя исключать и временной фактор — ведь именно в 2014-м предполагаемый получатель денег оставил пост главы района. А стало быть, не смог выполнить договоренности, если таковые вообще имелись.

«Триумф» протянул три года. Организация была создана в мае 2013-го, а уже в октябре 2015 года, как свидетельствует «СПАРК-Интерфакс», Русалина Усубова уступила некой Любови Захаровой 1/5 доли в предприятии. В феврале 2016-го Захарова стала единственным владельцем «Триумфа». А спустя год с небольшим «Триумф» был ликвидирован.

Сейчас от фирмы остались только многомиллионные долги — в отношении нее имеются 14 завершенных исполнительных производств на сумму, превышающую 13,4 млн рублей. Деньги не взысканы — приставы не обнаружили у должника имущества.

А Русалина Усубова в настоящее время продолжает владеть и руководить еще двумя компаниями с одинаковыми названиями — ООО «Реконструкция», и адресами (обе зарегистрированы в одной и той же квартире дома №40 на улице Чистопольской), но с разными ИНН.

Одно микропредприятие ООО «Реконструкция» со среднесписочной численностью 1 человек было зарегистрировано Усубовой в июне 2015 года. 2017 год эта фирма закончила с убытком в 13 тыс. рублей, имея, однако, на 204 тыс. рублей чистых активов. Годом раньше фирма проиграла арбитражный иск к набережночелнинскому ОАО «Горзеленхоз» на 2,9 млн рублей по спору об участии в долевом строительстве.

Вторая «Реконструкция» — микропредприятие, зарегистрированное в апреле 2017 года, завершило первый год работы с 36,9 млн дохода, задолжало по налогам и сборам свыше 6 млн рублей. Приставы, возбудившие в отношении этой фирмы в общей сложности уже 33 исполнительных производства, ни копейки из этой задолженности взыскать не смогли: в трех случаях не смогли установить местонахождение компании, еще в пяти — не обнаружили имущества, в итоге производства по восьми делам на общую сумму свыше 5,6 млн рублей завершены с нулевым результатом, по остальным делам — продолжаются.