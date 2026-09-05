Средняя базовая ставка по накопительным счетам в России снизилась до 7,99%

При этом средняя максимальная доходность с учетом надбавок и бонусов за лето сократилась на 0,1 п. п., до 13,87% годовых

Фото: Максим Платонов

Средняя базовая ставка по накопительным счетам в топ-20 банках за лето (с 29 мая по 31 августа) снизилась на 0,28 процентного пункта, до 7,99%. В августе показатель уменьшился еще на 0,04 п. п., следует из данных индекса «Финуслуг», имеющихся в распоряжении «Реального времени».

При этом средняя максимальная доходность с учетом надбавок и бонусов за лето сократилась на 0,1 п. п., до 13,87% годовых. Однако в самом августе она выросла на 0,11 п. п. Три банка из топ-20 повысили максимальные ставки от 0,1 до 2 п. п., а один из игроков предложил ставку 16% при выполнении дополнительных условий.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Директор по сберегательным продуктам маркетплейса «Финуслуги» Денис Донских объяснил рост августовской доходности борьбой банков за ликвидность. По его словам, во второй половине лета клиенты ищут инструменты с более высокой доходностью на фоне снижающейся ключевой ставки, что вынуждает банки повышать проценты для удержания средств, несмотря на общий нисходящий тренд.

Ранее стало известно, что выдачи потребительских ссуд в России выросли на 14%. В Центробанке РФ связали такой рост с сезонными тратами населения, в том числе на отпуск.

Зульфат Шафигуллин