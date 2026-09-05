СМИ: Япония инвестирует 550 млрд долларов в экономику США

Дополнительных пошлин, кроме предусмотренных торговым соглашением, вводиться не должно

Министр торговли Японии Акадзава Ресэй сообщил, что Токио и Вашингтон активно работают над соблюдением инвестиционных обязательств Японии на сумму 550 миллиардов долларов, которые она вкладывает в американскую экономику в рамках торгового соглашения между странами, передает Bloomberg.

— Акадзава отметил, что достигнут определённый прогресс с инвестициями в 550 миллиардов долларов. Эта инициатива является частью торговой сделки с США, заключенной в прошлом году, — информирует агентство.

Он добавил, что Япония продолжит сотрудничество с США в этой сфере после переговоров с министром торговли США Говардом Латником и торговым представителем США Джеймисоном Гриром. Однако министр воздержался от раскрытия подробностей о третьем транше инвестиций. Вместе с тем он отметил активизацию обсуждений по вопросам технологий искусственного интеллекта и микросхем, а также развитию совместных проектов, которые были бы выгодны для обеих стран.

Реальное время / realnoevremya.ru

Акадзава также подчеркнул, что дополнительных пошлин, кроме тех, которые предусмотрены торговым соглашением, вводиться не должно.

В конце июля 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о заключении торгового соглашения с Токио. Согласно данной сделке, Япония будет платить 15% пошлину на импорт в США и инвестирует 550 миллиардов долларов в американскую экономику.

Первый транш инвестиций составил 36 миллиардов долларов, и он был направлен в газовую сферу и горнодобывающую промышленность. Второй транш в размере 73 миллиардов долларов предназначен для атомных проектов в штатах Теннесси и Алабама, а также для газовых электростанций в Пенсильвании и Техасе.

Никита Егоров