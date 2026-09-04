Доля безналичных платежей в России снизилась до 88,4%

Снижение связано с ростом использования наличных денег в апреле — июне

Фото: Динар Фатыхов

По итогам второго квартала 2026 года доля безналичных операций в розничном обороте сократилась на 0,5 процентного пункта — до 88,4%. Снижение связано с ростом использования наличных денег в апреле — июне, сообщил ЦБ России.

Впервые за несколько лет сократилась и эмиссия платежных карт. На 1 июля в обращении находилось 525,6 млн расчетных и кредитных карт. Это на 4% меньше, чем на 1 апреля. При этом количество активных карт сохранилось на уровне 61%.

Отмечается рост популярности оплаты через Bluetooth. За второй квартал россияне совершили 86 млн таких операций на сумму 64 млрд рублей. По сравнению с предыдущим кварталом число транзакций выросло на 30%, объем — на 17%.

Реальное время / realnoevremya.ru

Всего за апрель — июнь банковские клиенты провели 32,1 млрд операций на 491,5 трлн рублей. По сравнению с первым кварталом рост составил 9,9% по количеству и 12,8% по объему.

Ранее сообщалось, что 38% россиян не выходят из дома без наличных. Наиболее распространенная сумма, которую россияне носят ежедневно, составляет от 1 до 5 тысяч рублей.

Алсу Сабирзанова