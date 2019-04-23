В шаге от экокатастрофы: депутатам указали на угрозу для Волжско-Камского заповедника и Раифского озера

В татарстанском парламенте прошли общественные слушания по нацпроекту «Экология»

Фото: хожения.рф

«Муниципалитеты, имея прекрасные шансы попасть в нацпроект, просто не предоставили проектно-сметную документацию, не вошли в госэкспертизу и таким образом лишили себя возможности», — негодовала сегодня вице-спикер Госсовета РТ Татьяна Ларионова по поводу бездействия местных властей, выпавших из многочисленных проектов общенационального проекта «Экология». О том, как экоактивисты взывали к главе Минэкологии лучше приглядеться к состоянию Волжско-Камского заповедника, кому из районов все же согласовали строительство очистных сооружений и сколько федеральных денег Татарстан получит на природоохранные мероприятия, — в репортаже «Реального времени».

Скорочтение Пелевина: нацпроекты препарировали за 14 минут

После завершения бурных парламентских дебатов вокруг отчета правительства РТ за 2018 год, который в итоге ожидаемо одобрили с небольшими оговорками, депутаты развернули общественные слушания по исполнению федеральных нацпроектов. Как известно, они служат дополнительным каналом поступления значительных федеральных ресурсов, за которые весь прошлый год конкурировали между собой регионы РФ. Татарстан, как регион-донор, сумел пролоббировать комфортные для себя условия софинансирования проектов: 81% на 19%. Однако итоговая сумма федеральных вливаний в экономику региона оказалась не столь внушительной, как хотелось бы «тяжеловесам».

Как уже сообщал вчера премьер-министр РТ Алексей Песошин, Татарстан примет участие во всех 12 нацпроектах, утвержденных руководством страны, и получит в течение трех лет 42 млрд рублей. Более детальную раскладку о том, в каких составляющих этих нацпроектов «прописался» Татарстан, представил сегодня заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин. Но перед этим вице-спикер Госсовета Татьяна Ларионова, выступившая модератором общественных слушаний, назидательно напомнила депутатам, что деньги направлены на достижение благополучия граждан, хотя мало кто в действительности верит в улучшения.

Один из авторов татарстанской «Стратегии-2030» и составитель макроэкономических прогнозов Олег Пелевин выступил в роли «счетовода». «В первые три года на реализацию нацпроектов будет направлено свыше 42 млрд рублей, из которых 32 млрд поступит из федеральной казны», — сообщил он. Интересно, что в этом году Татарстан получит сразу почти половину — 19,6 млрд рублей, из которых 15,2 млрд рублей, согласно федеральным пропорциям, придут из Москвы. Конечно, бросилось в глаза, что в первый год есть желание потратить сразу половину бюджета нацпроектов. Но замминистра экономики предпочел не акцентировать внимание на аппетитах Минфина РТ, придумавшего эту раскладку, а депутаты проглядели этот подозрительный момент. В «темпе вальса» Пелевин проинформировал обо всех 47 проектах, которые спрятаны внутри 12 больших наицональных, на что ему хватило около 14—15 минут.

Как дорожники «объехали» демографию

Олег Пелевин ранжировал нацпроекты по степени их социальной значимости, а не их финансовой капиталоемкости. Если бы он поступил наоборот, то на первый план выскочил бы дорожный нацпроект «Безопасные и качественные дороги» с астрономическим бюджетом в 12,7 млрд рублей. Ровно столько предполагается «закатать в асфальт» в предстоящие три года. Правда, какие именно трассы «стянули» на себя наибольшие бюджетные ассигнования, замминистра, к сожалению, не уточнил. А бумажные нормативы обеспеченности региональных дорог не дают ясной картины расходования. Словом, Ленар Сафин может пить шампанское?

Дорожники лихо переплюнули основные социальные проекты по таким титульным нацпроектам, как «Демография» с бюджетом 6,9 млрд рублей, «Здравоохранение» с 5,7 млрд рублей, «Образование» с 5,9 млрд рублей (цифры приведены с расчетом на трехлетний горизонт расходования, — прим. ред.). Отсюда по нисходящей пошли проекты по нацпроекту «Жилье и городская среда», закрепившего неплохой результат в 2,9 млрд рублей. Из них 1,4 млрд рублей пойдут на строительство социального жилья, а еще больше — 1,57 млрд рублей — на проекты Фишман по благоустройству городской среды. Чуть больше — 1,778 млрд рублей — выделяются на доступ МСБ к льготному кредитованию и акселерации бизнеса. А если быть точнее, то лоббистский ресурс Минэкономики на профильные программы по кредитованию составил 934 млн рублей. Отчитавшись по цифрам, Олег Пелевин покинул трибуну без каких-либо вопросов из зала.

Экология «потяжелела» на 8 млрд

Увидев общую картину, депутаты перешли к обсуждению программы проектов по нацпроекту «Экология». Как сообщил его куратор — зампредседателя комитета ГС РТ по экологии, природопользованию Ринат Гайзатуллин, общая смета утверждена в объеме свыше 8 млрд рублей, что почти вдвое больше ожидаемого. Ранее предполагалось, что на природоохранные проекты Татарстан может получить лишь 4,8 млрд рублей, а самым денежным считался волжский проект «Оздоровление Волги» с объемом вливаний 4,26 млрд рублей. Однако экологический тренд вывернул в другое русло. Как сообщил сегодня Ринат Гайзатуллин, в рамках нацпроекта будут реализованы программы «Чистая страна», «Оздоровление Волги», «Комплексная программа по обращению ТБО» и другие, а 95% расходов по ней проходят не через Минэкологии, а через Минстрой РТ. Иначе говоря, капиталоемкие проекты попали под контроль Ирека Файзуллина.

На первом плане Минстроя значатся строительство и реконструкция 44 биологических очистных сооружений (БОС) по всей республике. По словам замминистра строительства Ильдуса Насырова, взято обязательство втрое сократить сбросы загрязненных сточных вод: со 191 млн кубометров до 60 млн куб., на эти цели республика получит 1,5 млрд рублей. Тут нужно заметить, что до сих пор Минстрой не мог добиться определенности, кто получит эти деньги. Муниципалитеты не успевали представить вовремя проектно-сметную документацию, из-за чего процесс отбора осложнялся. Сегодня стало известно, что строительство БОС согласовано для пяти муниципалитетов, но среди них нет ни одного крупного города республики. БОС будут строить в селе Красный Бор в Агрызском районе, в Заинске, Елабуге, пгт Алексеевском.

О пофигизме муниципалитетов

«Муниципалитеты, имея прекрасные шансы попасть в нацпроект, просто не предоставили проектно-сметную документацию, не вошли в госэкспертизу и таким образом лишили себя возможности», — негодовала сегодня вице-спикер Госсовета РТ Татьяна Ларионова по поводу пофигизма местных властей.

— Чем крупнее город, тем больше грязных стоков он выливает в акваторию прилегающих рек, — рассказал «Реальному времени» Ильдус Насыров. — Это Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, но они не заявлялись. На следующий год мы планируем включить реконструкцию биологических очистных сооружений Казани на очень крупную сумму. В этом году Казань оказалась пока не готова к подаче заявки на финансирование этого объекта, потому что только в этом году взялись за разработку проектно-сметной документации. Поскольку этот объект очень серьезный, нужно провести большой объем проектных и изыскательских работ. Они этим занимаются усиленно, но проект пройдет госэкспертизу только осенью. А значит, будут включать его в программу на следующий год.

Какой будет проектная мощность БОС Казани, замминистра не сказал. В этом году Минстрой планирует получить 1,5 млрд рублей федеральных средств и около 300 млн из республики. Из них самое крупное будет в Елабуге — на 5000 кубов в сутки.

Большое спасибо, но ваша обеспокоенность не совсем правильная

Экоактивисты, приехавшие на общественные слушания, указали на экологические проблемы Волжско-Камского заповедника, а точнее, буферных зон вокруг него. Как известно, в 2005 году решением ЮНЕСКО Волжско-Камскому заповеднику был присвоен статус биосферной территории, а Раифский и Саралинский участки получили сертификаты резервата ЮНЕСКО. Как раз их и призвали спасти экоактивисты.

— Научная общественность и жители двух сельских поселений Зеленодольского района обеспокоены состоянием дел на Раифском участке заповедника, резервата ЮНЕСКО, а также вокруг него, — заявила представитель инициативной группы защитников Вероника Галеева. — На заповедник оказывается колоссальное антропогенное давление. Уже сейчас сильно пострадала уникальная гидрологическая система, под угрозой и уникальный лес и его биологическое разнообразие.

По ее словам, жители совместно с учеными кафедры природного обустройства и пользования КФУ предлагают вариант спасения большого Волжско-Камского резервата ЮНЕСКО. «Мы разрабатываем альтернативный проект, который будет способствовать развитию сельского хозяйства, налаживанию международных связей, появлению новых рабочих мест, восстановлению уникальной гидрологической системы, которая стоит на грани гибели. Это касается и озера возле Раифского монастыря. В законодательстве никак не регулируется переходная зона биосферных резерватов ЮНЕСКО, а наше решение позволит укрепить зону», — уверена она.



Однако министр экологии Александр Шадриков усомнился в объективности выводов общественников. «Я готов включить в повестку дня этот вопрос на заседании научно-технического совета. Ту разработку, которую провела Нафиса Насыровна (Нафиса Мингазова,

завкафедрой природообустройства и водопользования КФУ, — прим. ред.), мы изучили, конечно. Большое спасибо, но ваша обеспокоенность не совсем правильная, — ответил он назойливым жителям. — Нужно обоснование».

Вообще, взаимоотношения Минэкологии и общественников подчас напоминают шуточную песню на мотив старинного вальса, которая начинается словами: «Тихо в лесу, только не спит…». Чувствовалось, что именно так воспринимают государственные экологи активистов. Но тут вмешалась Татьяна Ларионова, которая дала понять, что им придется быть в диалоге.

— На самом деле, я считаю, что нужно на эту проблему просто посмотреть. Я точно знаю, что никакой экологической катастрофы в заповеднике нет и проводится реальная плановая работа, — поддержала министра член Общественной палаты РТ Венера Латыпова. — Не думаю, что была угрожающая ситуация. На предстоящем заседании научно-технического совета при Минэкологии РТ мы будем внимательно смотреть на обоснование общественников, но, на мой взгляд, состояние Волжско-Камского природного заповедника удовлетворительное. Точно — это не катастрофа.