«Данная кандидатура нас категорически не устраивает!»: «Тимер банк» усомнился в управляющем «Роял Тайм Групп»

Кредитор требует пересмотра решения о банкротстве флагманской компании «игорного короля» Рашида Таймасова и замены ее «арбитражника»

Фото: Максим Платонов

В новую схватку с взаимными обвинениями в недобросовестности вступили в арбитраже «Тимер банк» и «Роял Тайм Групп». Банк требует пересмотреть судебное решение о банкротстве игорной компании по ее собственному заявлению с долгом в 1,5 млрд рублей. «Тимер» настаивает, что первым подал аналогичный иск, чтобы оспорить ряд более ранних сделок, а иначе его права будут нарушены. Параллельно кредитор требует замены временного управляющего Ивана Кондратьева, обвиняя его в аффилированности с должником, поскольку тот на пару с отцом — другим известным в республике «арбитражником» — ведет конкурсное производство еще нескольких структур «Сувара» и его бенефициаров Королькова и Жамилова. Иными словами, представляет интересы и должника, и кредиторов. В самом «Роял Тайм Групп» считают доводы банка надуманными, обвиняют в злоупотреблении процессуальным правом и в том, что «Тимер» просто «перекладывает проблему с больной головы на здоровую» и затягивает процесс. Подробнее — в репортаже «Реального времени».



Сдвинуть период подозрительности сделок



Решение, которое «Тимер банк» просит пересмотреть, татарстанский арбитраж принял 5 марта. «Роял Тайм Групп» признали банкротом по собственному заявлению из-за долгов по кредитам в 1,53 млрд рублей. Основатель компании Рашид Таймасов не справился с займами, которые брал на строительство казино в «Азов-Сити» и игорной зоны «Янтарная» под Калининградом. В отношении его компании ввели процедуру наблюдения и назначили временного управляющего Ивана Кондратьева.

Между тем гораздо раньше обанкротить «Роял Тайм Групп» пытался «Тимер банк» — в декабре 2017 года. Дело в производстве у судьи Венеры Красавиной, которая 31 января 2019 года вынесла отказ по иску. Впрочем, в апелляции это решение отменили, направив вопрос на новое рассмотрение, заседание назначено на 29 апреля.

Банкротное дело по заявлению самого «Роял Тайм Групп» от 25 января 2019 года ведет судья Мансур Камалетдинов. Он и удовлетворил иск компании 5 марта (резолютивная часть от 26 февраля), апелляция на это решение назначена на 23 мая, а на этой неделе Камалетдинов рассмотрел ходатайство «Тимера» о пересмотре своего определения.

В начале разбирательства представители «Роял Тайм Групп» возразили против присутствия прессы, но суд отказал, раз ответчик не ходатайствовал о закрытом заседании. «Тимер» настаивал, что опередил «Роял Тайм Групп» с иском о банкротстве и заявление банка сейчас вновь рассматривается, а, согласно АПК, второе по очереди заявление (от «Роял Тайм Групп») изучается только после исследования первого.

— Хотел бы обратить внимание, что мы обращаемся не по формальному признаку. Наше заявление о пересмотре по новым обстоятельствам продиктовано и материально-правовыми последствиями, — сообщил Андрей Чуриловский, представитель «Тимер банка».

Юрист напомнил, что банк подал заявление 22 декабря 2017г, и именно с этой даты исчисляются периоды подозрительности сделок:

— Если оставить в силе определение, которое существует сейчас — от 5 марта, то периоды подозрительности будут сдвинуты фактически на год. Более того, у нас часть требований, в том числе заявленных «Роял Тайм», если определение будет пересмотрено, подпадает под текущие платежи. Помимо этого, будут оспорены более ранние сделки должника, так как периоды подозрительности будут исчисляться с декабря 2017 года, а не с января 2019-го.

«Кондратьев ведет практически все процедуры у лиц, которые входят в группу «Роял Тайм»

Еще одна претензия касалась права выбора кандидатуры временного управляющего для «Роял Тайм Групп». «Тимер банк» заявил, что это право за ним, как за первым обратившемся в суд. Судья Мансур Камалетдинов напомнил, что банк предлагал то же самое СРО «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа», которую представляет и Иван Кондратьев.

— Данная кандидатура нас категорически не устраивает. Да, у нас было заявлено то же самое СРО, но в нем работает более 400 арбитражных управляющих. И если бы СРО нам прислало кандидатуру Кондратьева, мы бы обратили внимание суда на статью о заинтересованности (ст. 45 14-ФЗ). Как следует из данных на Arbitr.ru, Кондратьев ведет практически все процедуры у лиц, которые входят в группу «Роял Тайм», а это все кредиторы — компания «Сувар», другие компании, — отметил Чуриловский.

— А почему вы тогда отвод не заявили? — перебил его судья.

— Я ещё хотел пояснить, — продолжал свою линию представитель «Тимера», — Наше заявление в интересах всех: и кредиторов, и самого должника. Потому что в случае удовлетворения, будут кредиторы на меньшую сумму. Проценты будут меньше на год, что в интересах «Роял Тайм Групп». И период подозрительности на 1,5 года раньше даёт нам возможность оспорить массу сделок.

— Меня только один момент интересует, если вы так радеете за должника. По вашему требованию, которое вы заявили, у вас там имеется сумма, которая заявлена по делу у Красавиной, и плюс 200 млн по решению суда. Почему процедуру не ввели по решению суда? И потом боролись бы сколько хотели за свои требования прошлые. Почему предъявляете требования, которым дана оценка в рамках другого дела? Почему судебный акт-то не подали? Непонятно мне, — спросил судья.

Чуриловский пояснил, что на момент подачи заявления в 2017г. никакого судебного акта не было, с иском о взыскании «Тимер»: «У нас всегда в планах было идти на банкротство. Иск подал "Роял Тайм Групп", и мы были вынуждены в рамках этого иска заявить встречные требования». Действительно, в определении по апелляции на решение Красавиной указана сумма в 527, 7 млн рублей. Сейчас «Тимер банк» увеличил требования в три раза – до 1,53 млрд. Все это долги по кредитам, в т.ч. переуступленные по договору цессии с Татфондбанком.

«Тимер банк» имел возможность подать жалобу»

Интересы "Роял Тайм Групп" представлял юрист Павел Тубальцев. Он заявил, что должник не согласен с заявлением "Тимер банка" о пересмотре определения АС РТ по вновь открывшимся обстоятельствам.

— Мы полагаем, что суд в данном случае должен был ввести процедуру наблюдения в отношении «Роял Тайм Групп» вне зависимости от каких-либо иных обстоятельств. Кстати, судом даже откладывалось рассмотрение дела, чтобы "Тимер банк" имел возможность подать жалобу, принять меры к тому, чтобы приостановить исполнение судебного акта. Однако "Тимер банк" даже госпошлину не заплатил, его жалобу оставили без движения на тот момент. Пересмотр возможен только если судебный акт, подтверждающий требования заявителя, был отменён. В данном случае это не такой судебный акт. Это вопрос чисто процессуальный. На тот момент, когда выносилось оспариваемое определение, у суда не было никакой альтернативы, кроме как ввести процедуру, — подчеркнул Тубальцев.

Представитель должника также назвал надуманными доводы банка о нарушении его прав. Если «Тимер» войдет в реестр кредиторов, то сможет участвовать и в их собраниях. Поэтому «Роял Тайм Групп» не видит оснований для пересмотра судебного определения. Кроме того, представитель компании попросил учесть, что банк заявлял разные по сумме требования.

Татьяна Казакова, представитель временного управляющего «Роял Тайм Групп» из команды Ивана Кондратьева, сославшись на то, что поздно получила заявление «Тимера», пока не стала озвучивать свою позицию:

— Однако из того, что мы сейчас услышали, хотели бы отметить, что на сегодня нет вступившего в силу судебного акта, которым были бы удовлетворены требования «Тимер банка». Поэтому считаем, нужно дождаться 29 апреля. Ну и в части аффилированности у нас есть возражения, поскольку требования «Тимер банка» были высказаны в такой обтекаемой форме.

Судья поинтересовался, почему же банк не возражал против кандидатуры Кондратьева при его назначении? Но представитель «Тимера» пояснил, что на тот момент не располагал данными о его заинтересованности:

— Если бы должник и временный управляющий были добросовестными, они бы уже тогда на судебном заседании заявили, что Кондратьев не может быть утвержден – он мог бы сказать: есть признаки заинтересованности, потому что я и мой отец являюсь конкурсным управляющим у ряда кредиторов, ряда аффилированных лиц и я не могу вести данную процедуру. А так как он не выразил несогласия, и должник об этом ничего не сообщил, естественно, у банка такой информации тогда не было. Сейчас мы получаем больше данных. И если сегодня будет решаться вопрос об утверждении кандидатуры Кондратьева, мы очень подробно все это расскажем.

«Если говорить о злоупотреблении, мы усматриваем его как раз в поведении банка»

Тубальцев заявил, что нет необходимости ждать 29 апреля и следует сразу отклонить заявление «Тимер банка»: «так как мы всегда в той или иной мере будем ссылаться на судебные акты, которые не вступили в законную силу, но подлежат немедленному исполнению».

— А вдруг суд 29 числа признает требования «Тимер банка» обоснованными, введет наблюдение? – перебил его судья.

— Вообще-то два наблюдения не допускаются в отношении одного предприятия, — заметил Тубальцев.

— Но там ведь ранее поданное заявление, апелляция же высказалась. Тогда второе дело надо прекращать или объединять с первым, — пояснил Камалетдинов.

Юрист должника стоял на своем, что исходить из этого не следует: «Что, мы будем ждать, когда его через все инстанции пропустят? Применение процессуальных норм не может вести к нарушению прав других лиц, в т.ч. других кредиторов. Здесь и налоговые органы есть в качестве одного из потенциальных кредиторов»:

— По поводу недобросовестности. С моей точки зрения, это «Тимер банк» в данном случае недобросовестно действует. Было судебное дело, не важно по чьей инициативе, банк реализовал свое право. Обратился с требованием о взыскании долга, его же никто за язык не тянул – ну подал такой иск. Сейчас это дело приостановлено до рассмотрения вопроса о включении в реестр. Тем самым банк по сути недобросовестно воспользовался своим процессуальным правом на перемещение этого спора в рамки банкротного дела, выражаясь по-простому – с больной головы на здоровую переложил. Если говорить о злоупотреблении, мы усматриваем его как раз в поведении банка. Никакие его права не затронуты, это все надуманные доводы.

По мнению Тубальцева, все права банка могут быть реализованы в рамках настоящей процедуры банкротства. И у временного управляющего нет функции, которая бы нарушила права «Тимера»: «у него нет таких полномочий, поэтому он не может нарушить интересы банка». Представитель «Роял Тайм Групп» убежден, что кредитор просто затягивает процесс. В противовес ему Чуриловский напомнил, что в постановлении от 5 апреля уже приведены доводы должника о «якобы недобросовестности» «Тимера», и суд давал им оценку – арбитраж встал на сторону банка. Разбирательство по делу у судьи Камалетдинова также отложили на 7 мая.