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Подписи Зиганшина в договорах с ТФБ: оригинал документа так и не нашелся

07:00, 25.04.2019 3

Кредитный менеджер узнала свои подписи на договоре поручительства главы «ПСО «Казань», но его самого никогда не видела

Подписи Зиганшина в договорах с ТФБ: оригинал документа так и не нашелся Фото: prav.tatarstan.ru

Если явки гендиректор ПСО «Казань» Равиля Зиганшина суду никак не удается добиться, то свидетельница по делу о договоре поручительства компании за «Траверз компани» на 135 млн пришла на заседание. Екатерина Шигапова вела кредитные дела «стратегических клиентов» ТФБ, в том числе упомянутой «Траверз компани». В имеющейся в суде копии документа есть отметка, что Зиганшин подписывался в ее присутствии — а это порядка 20 подписей, но на деле оказалось, что VIP-клиент общался только с руководством свидетельницы, и его она никогда не видела. Не вспомнила она и дату, указанную на договоре, — 31 декабря 2015 года. Подробности — в материале «Реального времени».

Ненайденный оригинал

Конкурсный управляющий «Татфондбанка» Агентство по страхованию вкладов пытается добиться от ПСО «Казань» 135 млн рублей по договору поручительства за «Траверз компани» — фирма находится на стадии ликвидации.

Это не единственное дело с участием третьих лиц, за которые поручалось строительное объединение — всего за ООО «Урман», ООО «Грит», ООО «Ягодная слобода» ПСО, по мнению АСВ, должно вернуть в конкурсную массу порядка 4 млрд рублей. Во всех процессах представители ПСО говорят о подделке подписей их гендиректора Равиля Зиганшина в договорах.

Тем не менее это дело — единственное, где оригинал документа так и не нашелся. Представитель АСВ Елена Седова пыталась истребовать его у следствия и ходатайствовала об отложении рассмотрения в прошлый раз, чтобы дождаться ответа о наличии документа у следователей, однако до сих пор ответ не пришел, призналась она суду и ходатайствовала об истребовании этих документов из следствия самим судом:

— Мы просим предоставить оригиналы договоров, если они имеются у следствия: договор поручительства, по которому мы просим взыскать задолженность, и договор залога по депозиту, который заключен той же датой. Ответчик отрицает в принципе связь «Траверз компани» с заемщиком.

Представитель ПСО Станислав Захаров поинтересовался, есть ли у Седовой доказательства, что оригиналы документа вообще направлялись следствию. Фото Лейсан Набиевой

«Когда я задавала вопрос, имеет ли ПСО «Казань» какие-то иные доказательства, кроме договора поручительства с «Траверз компани», то есть заключала ли она какие-то иные обеспечительные сделки по обязательствам «Траверз компани», представитель ПСО «Казань» заявил, что нет. В подтверждение обратного я представила договор залога прав по депозиту, на котором также фигурирует и оттиск печати ПСО «Казань», и подпись Зиганшина», — напомнила Седова суду.

Представитель ПСО Станислав Захаров поинтересовался, есть ли у Седовой доказательства, что оригиналы документа вообще направлялись следствию. «Я говорю, что предполагаю, что они могут быть у следствия, потому что ряд документов изымался без описи», — ответила юрист. На вопрос судьи, указан ли в перечне документов этот договор, Седова ответила отрицательно: «Исключить это необходимо, получить ответ от следствия».

Захаров возражал против ходатайства, но судья приняла его к рассмотрению.

Свидетель, который не присутствовал

На прошлом заседании юрист АСВ ходатайствовала о вызове свидетелей из числа коллектива «Татфондбанка»: директора департамента крупного бизнеса проектного финансирования Розы Якушкиной и сотрудницы банка Екатерины Шигаповой, но на рассмотрение дела пришла только последняя. На вопрос корреспондента, почему нет Якушкиной, Седова ответила, что не знает.Шигапова рассказала суду, что работала в
«Татфондбанке» с 2003 года «до конца», то есть банкротства банка, в отделе кредитования стратегических клиентов. В должности ведущего специалиста она вела кредитные дела клиентов, в том числе «Траверз компани».

— У нас имеется в материалах дела копия договора поручительства, на каждой странице есть отметка Шигапова Е. Н. Подойдите, пожалуйста, к суду, посмотрите — ваша подпись? — попросила судья, показав ей копию документа от 31 декабря 2015 года.

Шигапова подтвердила, что это ее подписи на всех трех листах.

— Зиганшин в вашем присутствии подписывал? — спросила судья.

— Это был VIP-клиент, поэтому все договоры поручительства оформлялись не только к моему клиенту «Траверз компани», они оформлялись еще к нескольким клиентам (не моим), и все договоры подписывались в присутствии руководства, я так подозреваю. Не в моем, — уточнила свидетельница.

«Честно говоря, этого клиента я в глаза не видела — все договоры подписывались у руководителя. Клиент не мой, он только в договоре поручительства был у моего клиента». Фото Лейсан Набиевой

Судья попросила уточнить, кто ставил подпись первым — Зиганшин или кредитный специалист. Шигапова не смогла вспомнить точно, но предположила, что, скорее всего, сначала ставил подпись кредитный инспектор: «Потом руководство собирало эти договоры — я так думаю, что в присутствии руководства ставились подписи». Под руководством Шигапова имела в виду начальника управления либо Ирину Ионову, либо Якушкину.

На вопрос судьи, была ли видеофиксация в кабинете, Шигапова сообщила, что видеокамеры не было, но, судя по всему, это бы не помогло суду, так как в ее кабинете он не появлялся: «Честно говоря, этого клиента я в глаза не видела — все договоры подписывались у руководителя. Клиент не мой, он только в договоре поручительства был у моего клиента».

Захаров попросил уточнить свидетельницу, почему в договоре написано, что подпись глава ПСО ставил в ее присутствии. «Это стандартная форма договора, так принято, — ответила Шигапова. — Это клиент особенный, я так понимаю, по кредитным инспекторам ходить не будет».

Захаров пытался выяснить, есть ли у свидетеля точная информация, подписывал Зиганшин договор или нет, и Шигапова ответила, что подписывал: «Я уверена, что это он — я же не могу сказать, что это Роза Николаевна».

«Человек занятой, как нам говорили»

На вопрос Седовой, от кого она получала документ, Шигапова сообщила, что не может сказать точно: «Я полностью подготавливала документы как кредитный инспектор, их в распечатанном виде в двойном экземпляре собирали стопочкой. Понятно, что директор не будет подписывать — у меня сто листов, у другого специалиста сто листов. Человек занятой, как нам говорили. Не могу сказать точно, у кого подписывались документы — у Ионовой или Розы Николаевны. Возможно, к нему возили документы».

На прошлых заседаниях в качестве одного из доказательств своей позиции Седова приводила соглашение о предоставлении поручительства между ПСО и «Траверз компани», подписанное Зиганшиным в тот же день, что и спорный договор. И в этот раз она попросила свидетельницу рассказать о подписи в этом соглашении: «Соловьев там подписывал», — добавила она. «Соловьев в моем присутствии [подписывал]», — подтвердила Шигапова.

Дату договора свидетель подтвердить не смогла: «31 декабря, возможно, документы составлялись, но клиента, скорее всего, не было. Соловьев мог приехать, насчет Зиганшина не могу сказать».

В завершении судья предложила стороне истца попытаться самостоятельно истребовать документы у следствия. Фото Максима Платонова

И снова совещание вместо суда

На прошлом заседании суд требовал явки Зиганшина, чтобы тот лично предоставил образцы подписей. Захаров сообщил, что его руководитель сейчас не в Казани: «Сегодня в Самаре было совещание по запросу Минстроя на основании протокола зампредседателя правительства РФ, поэтому просили бы объявить перерыв».

— Где вероятность, что еще какое-нибудь совещание не состоится? — спросил судья.

— Равиль Хабибуллович очень хотел успеть вернуться сегодня на самолете, но, к сожалению, не успел — на час было назначено совещание.

— Вы готовы на завтра обеспечить явку? Вы сейчас разговаривали по телефону в коридоре… — заметила Седова, но рассмотрение дела отложили на 2 дня.

В завершении судья предложила стороне истца попытаться самостоятельно истребовать документы у следствия. «Единственное, нам сказали, что уголовное дело идет к завершению, нам предоставят возможность во второй половине мая ознакомиться с материалами дела полностью. Если они не дадут четкий ответ, мы сможем четко сказать только по результатам ознакомления, что, например, не нашли документ», — отозвалась представитель АСВ.

Лейсан Набиева
ЭкономикаФинансыБанкиОбществоБизнес Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 07:39
    если много подделок,работала банда..
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  • Анонимно 07:48
    Равиль Хабибуллович очень хотел успеть вернуться сегодня на самолете, но, к сожалению, не успел — и не хотел
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  • Анонимно 07:53
    Все кому надо всё прекрасно понимают.Поэтому какой смысл печатать этот детский лепет.
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