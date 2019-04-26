Равиль Зиганшин о поручительстве на 4 миллиарда: «Это «уголовка», я вообще не делал»

Глава ПСО «Казань» вновь не узнал свои подписи, заявив, что не имеет отношения к компаниям, за которые, по версии АСВ, он поручался перед банком

Фото: Максим Платонов

В Арбитражном суде РТ продолжается спор между конкурсным управляющим «Татфондбанка» — Агентством по страхованию вкладов — и ПСО «Казань». АСВ пытается доказать, что организация поручалась за ныне находящуюся на стадии ликвидации «Траверз компани» по кредитному договору на 135 млн рублей. Накануне после неоднократных требований суда глава строительной компании Равиль Зиганшин пришел на заседание и в очередной раз заявил, что подписи на документах не его. Подробности — в материале «Реального времени».

«Документы оформлены не на пустом месте»

АСВ ведет с ПСО «Казань» серию разбирательств, пытаясь вернуть в конкурсную массу более 4 млрд рублей. По версии Агентства, компания поручилось за ООО «Урман», ООО «Траверз компани», ООО «Грит Плюс», ООО «Ягодинская слобода». В ПСО отрицают, что подписи на кредитных документах принадлежат Равилю Зиганшину.

Представитель Елена Седова напомнила суду, что на прошлом заседании свидетель, кредитный инспектор Екатерина Шигапова показала, что в ее присутствии глава ПСО не подписывал договор: «Она сказала, что готовила пакет документов, чтобы сделка была подписана со стороны ПСО «Казань», и отдала их на подпись «начальству», как она выразилась, — Розе Якушкиной, которую также вызвали в качестве свидетеля, но она не явилась, либо Ирине Ионовой, бывшему начальнику управления по работе с крупными клиентами «Татфондбанка».

Седова попросила вызвать Ионову в качестве свидетеля: «Она может как-то пролить свет на то, как эти сделки заключались».

В кредитном досье есть заключения кредитного комитета, которое одобряло ввод поручительства и залога прав по депозиту, служебные записки, продолжила юрист ТФБ: «То есть в банке ряд людей был задействован в целях заключения обеспечительной сделки по обязательствам «Траверз компани», то есть документы оформлены не на пустом месте».

В ответной реплике представитель ПСО Станислав Захаров заявил, что Якушкина ни разу не являлась в суды, так что вряд ли придут другие представители руководства.

Судья поинтересовалась, есть ли отметка на договоре, что Зиганшин подписывал в присутствии Ионовой. «На самом договоре нет», — ответила Седова, но сослалась на служебную записку, где была указана ее должность, и на слова свидетеля.

В ПСО отрицают, что подписи на кредитных документах принадлежат Равилю Зиганшину

«На договорах подписывается человек 15»

Судья дала Зиганшину ознакомиться с копией спорного договора поручительства: «Генеральный директор Зиганшин — стоит подпись чья-то. Вам принадлежит эта подпись?» В ответ он поднял вопрос подлинника, который уже полтора года не может решиться: это единственное дело в серии подобных спорах о поручительстве, где оригинал договора найти не удалось. Седова напомнила: соответствующий запрос направлен в следствие.

Тем временем глава ПСО успел ознакомиться с документом и заявил, что подписи не его: «Это «уголовка», я вообще не делал». Авторство подписей на соглашении о поручительстве (где также есть и печати строительной организации) он тоже отрицал.

— Все документы в кредитном досье свидетельствуют о том, что сделки были заключены и по поручительству, и по залогу прав требований — то есть одновременно 31 декабря выносилось на кредитный комитет заключение по поводу оформления в залог и поручительство договора залога. Выносилось решение о вводе обеспечения по обязательствам «Траверз компани» со стороны ПСО «Казань» и это поручительство и оформление в залог прав на гарантийный депозит, — продолжила юрист АСВ.

— Копия соглашения о предоставлении залога от 31 декабря — ваша подпись? Печать прокомментируйте, — спросила судья.

— Я насчет печати не знаю — печать в бухгалтерии ставится. У нас есть обходной лист: на договорах подписывается человек 15, каждый отдел. Здесь ничего нет. Воронин вот, зам по юридической части, — указал Зиганшин на сидящего в зале слушателя.

Седова напомнила, что в другом деле, которое рассматривает судья Андреев, ПСО предоставляло договор в качестве образца для свободного анализа — там не было обходного листа, но печать точно такая же, как и подпись: «Иных лиц там нет. А печать ваша выбывает, что ли, из организации, ей может пользоваться кто-то другой?» Зиганшин отметил, что подлинность печати может определить экспертиза, а сделать любую печать «можно за 5 минут».

«Уважаемый истец, сначала оригинал договора принесите, потом будем говорить про печать, — прервал спор Захаров. — Мы считаем, что печать не создает правовых последствий. А вот подпись уполномоченного лица — это обязательный элемент. Это декабрь 2015 года — мы не знаем, какая печать там стоит», — заключил он.

«Установлена подлинность подписи Зиганшина»

«Непонятна заинтересованность наша — давать поручительство без каких-то оплат», — прокомментировал Зиганшин ситуацию. На вопрос судьи, имеет ли он какое-то отношение к «Траверз компани», сообщил:

— Вообще не знаю, даже названий этих компаний не знаю. Вот сколько было судов, компаний — названий не знаю, у нас нет ни родственников, ни наших людей, вообще нет. Это все компании мусинские, это банка компании.

«В рамках уголовного дела проведено три экспертизы и установлена подлинность подписи Зиганшина. К «Траверз компани» экспертиза не проводилась, но, если руководитель утверждает, что по всем аналогичным требованиям…» — Седову прервал сам Зиганшин заявлением, что экспертизу проводили «по каким-то документам», не делая отбор подписей:

— Мы даже не понимаем, где подписи взяли — с каких-то копий. Я в Следственном комитете был, мы уже отвечали на этот вопрос: изъятия подписей не было.

«По вашей инициативе образцы брались», — возразила юрист.

Судья дала «последний шанс» представительнице АСВ найти оригинал документа за время перерыва в рассмотрении. Фото asv.org.ru

Оригинал документа

Ранее сторона ответчика ходатайствовала о проведении экспертизы, которая подтвердила бы или опровергла авторство подписей, суд это ходатайство удовлетворил. Правда, отобрать подписи не получалось на протяжении нескольких заседаний (также и по аналогичным делам) — Зиганшина то и дело вызывали на совещания в другие города.

Суд отобрал пять листов подписей директора ПСО.

Для проведения экспертизы по давности заключения документа необходим подлинник. В случае с экспертизой по подписи можно обойтись и копией, правда, результат ее будет не со 100% гарантией.

Судья напомнила, что поиски оригинала документа продолжаются больше года: «Сколько времени прошло — где вероятность, что они появятся? Давно уже длится дело, вопрос оригинала постоянно встает. Приостанавливали дело до другого дела — в другом деле отказали в связи с тем, что нет оригинала».

«Понимаете, мы не знаем, что от стороны ожидать. Ответчик в рамках других споров приносит какие-то документы: договоры другой датой, соглашения о расторжении другой датой. Следствие проводило выемку [документов], там тоже есть ряд ошибок в датах. Мы хотели уточнить, есть оригинал или нет», — ответила юрист АСВ. Если ПСО продолжит настаивать на проведении экспертизы, а оригинал не найдется, «восстанавливать истину придется по копиям», добавила она.

Судья дала «последний шанс» представительнице АСВ найти оригинал документа за время перерыва в рассмотрении.