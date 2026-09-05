Силуанов заявил, что страны G20 договорились обмениваться данными по ИИ для роста экономик

Речь идет о таких областях, как медицина и финтех

Фото: скриншот с трансляции на сайте duma.gov.ru

Страны Группы двадцати (G20) согласовали обмен данными по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в различных сферах, что может значительно ускорить рост мировой экономики. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в ходе двухдневного совещания глав финансовых министерств и центробанков G20, проходившего в Ашвилле под председательством США.

— Страны договорились уделять больше внимания данному направлению, а также обмениваться лучшими практиками и данными, особенно в таких областях, как медицина и финтех. Это может стать важным источником роста для всей мировой экономики, — отметил российский министр, чьи слова приводит ТАСС.

Силуанов также поделился, что во время встречи были привлечены представители бизнеса, работающего с ИИ и цифровыми финансовыми активами (ЦФА).

— В заседании участвовали ведущие банки, компании финтеха и реального сектора. Мы провели сессии, посвященные применению ИИ как в государственном, так и в бизнес-контексте, — добавил он.

По словам министра, ИИ активно используется в медицине, сельском хозяйстве и банковском деле, повышая производительность и сокращая издержки, что позволяет высвобождать ресурсы для инвестиций. «Для госструктур это также эффективный инструмент: ИИ берет на себя рутинные задачи и повышает качество принимаемых решений, освобождая ресурсы для более сложных задач», — подчеркнул он. Силуанов также отметил, что ИИ открывает новые возможности как для финансов, так и для экономики в целом.

Ранее глава Минфина РФ сообщил, что Россия и США договорились развивать финансовые отношения.

Никита Егоров