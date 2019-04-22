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Неожиданный поворот в деле «неонацистов»: в суде озвучили признательные показания Аскарова

17:15, 22.04.2019 6

Когда подсудимый пошел на попятную, обвинение зачитало его ответы из предыдущего допроса

Неожиданный поворот в деле «неонацистов»: в суде озвучили признательные показания Аскарова Фото: Максим Платонов (на фото - Роман Халилов)

В Верховном суде Татарстана допросили Аделя Аскарова, одного из четырех обвиняемых в убийстве африканского студента. Его заявления о том, что он не участвовал в национал-социалистическом движении NSWP, не знал ранее подсудимых, кроме Халилова, с которым учился в школе, не поддерживает идеологию и не призывал нападать на «неславян», «опровергли» его собственные показания, данные ранее, — их зачитал на сегодняшнем слушании представитель гособвинения. Аскаров же заявил, что не признает эти показания. Подробности — в материале «Реального времени».

Допрос Малахова

Дело об убийстве студента юрфака из Чада продолжает рассматривать Верховный суд республики. По версии следствия, руководителем движения «Национал-социалистическое подполье России» является 21-летний Роман Халилов (у него уже есть судимость в несовершеннолетнем возрасте за нападение на иностранца  — в 2013 году он провел в местах лишения свободы 10 месяцев). Другие подсудимые — Руслан Архипов, Ростислав Малахов (также известный как Петр Ермолаев) и Адель Аскаров, единственный из подсудимых находящийся под подпиской о невыезде.

Инна Барлева, адвокат Ростислава Малахова (Петра Ермолаева), попросила подзащитного рассказать, как тот познакомился с Архиповым. «В августе 2017 года в Советском районном суде после того, как наши дела объединили», — последовал ответ.

Судья, до приглашения присяжных в зал предупредивший Малахова о том, какие обстоятельства нельзя упоминать при заседателях, в том числе по процедуре получения доказательств, личностные характеристики и так далее, сделал замечание подсудимому. «Вообще-то, это обстоятельства знакомства. Нас познакомил следователь Золотов. Других возможностей познакомиться…» — возмутился Малахов, но судья прервал его. «Наше знакомство состоялось при таких обстоятельствах, непонятно, почему вы так нервно реагируете?» — продолжал препираться подсудимый и получил второе замечание.

С Аскаровым Малахов, по его словам, познакомился в 2018 году на предварительных слушаниях.

«Вы знакомы с национал-социалистической идеологией?» — продолжила Барлева. В ответ подсудимый сообщил, что увлечение этим движением в прошлом: с 2009 по 2011 год был активным участником, но после того, как получил срок и «отсидел, переосмыслил» свои убеждения. С 2015 года окончательно перестал соотносить себя с движением, заявил он и получил предупреждение от судьи: присяжные не должны знать о предыдущих судимостях. «Но так как один из эпизодов вам вменен в то время, когда вы находились под стражей, здесь вы можете высказываться».

С Аскаровым Малахов (на фото), по его словам, познакомился в 2018 году на предварительных слушаниях. Фото Ирины Плотниковой

«Чем вы занимались с июля 2016 года по 6 марта 2017 года?» — продолжила Барлева, на что Малахов заявил, что не может четко ответить, не получив нового замечания. «По конец августа — стройка дома. С конца августа по задержание — работа — учеба — дом. Мой мастер — азербайджанец по национальности. 10 апреля приходил, хотел довести до присяжных заседателей…» — снова нарушив требование по обстоятельствам получения доказательств, Малахов получил третье замечание, из зала суда его увели. Судья не стал пользоваться своим правом удаления подсудимого до конца прений: «Только на сегодняшнее заседание», — обратился он к защитникам.

Допрос Аскарова

«По предъявленному обвинению вину свою не признаю, ни в каких экстремистских сообществах не состоял, никого не убеждал, не возбуждал», — начал свои показания Аскаров. «Вам предъявлено обвинение в том, что вы 30 августа 2016 года стали участником созданного Халиловым экстремистского сообщества под названием NSWP (National Socialist White Power) совместно с другими подсудимыми, а именно Архиповым и Малаховым. Это соответствует действительности?» — уточняла его защитница, на что Аскаров четко заявил, что ни в каких криминальных группах не состоял: «Ни с Халиловым, ни с Архиповым, ни с Малаховым».

По словам Аскарова, с Халиловым он знаком с детства — жили в соседних домах, ходили вместе в школу, а общение начали в 14 лет: «Общение поддерживали в силу возраста, места жительства, спортом увлекались оба». После школы общаться перестали, но через пару лет «случайно увиделись и начали выбираться — на улицу, в парк с девочками». С остальными двумя познакомился на предварительных слушаниях, утверждал подсудимый.

Аскаров размещал на своей странице во «ВКонтакте» аудиозаписи, картинки, видео, которые, по мнению следствия, были направлены на разжигание ненависти к «неславянам», выходцам с Кавказа и из Азии. Подсудимый заявил, что начал размещать это в начале 2010 года, когда «был еще ребенком, интересовался много чем», и напомнил, что сам по национальности татарин, то есть не славянин.

На вопрос представителей гособвинения, что означают его татуировки, он ответил, что с национализмом они не связаны. Что такое «белый патруль» и в чем суть этих акций, Аскаров заявил, что не знает: «Что значит — подробности?» О прозвище другого подсудимого — Фашиста — он также заявил, что не знает.

«Свидетели говорят, что вы являлись участником сообщества, что носили ножи, баллончики. Что вы можете пояснить? Свидетели дают показания», — спросил судья. «Они не подкрепляют ничем свои слова», — сказал Аскаров и получил замечание от судьи.

По словам Аскарова (на фото), с Халиловым он знаком с детства — жили в соседних домах, ходили вместе в школу, а общение начали в 14 лет. Фото Лейсан Набиевой

«Другие» показания

Представители гособвинения заявили о существенных противоречиях в словах Аскарова на сегодняшнем заседании и его словах в ходе предварительного следствия об общении подсудимых между собой, причастности к организации и так далее.

Стикеры с названием организации, «обозначающей национал-социалистическую власть», Аскаров увидел у Романа во время посещения с ним футбольных матчей. «После каждого проведенного матча мы… шли искать людей с неславянской внешностью с целью избиения по признакам национальности для поддержания национал-социалистической идеологии, именуемой NSWP. Эта идеология возникла на территории фашистской Германии», — зачитывал гособвинитель.

Судя по этим показаниям, отличить участника организации можно по одежде: «Ботинок на высоком берце, дорогие брендовые кроссовки, штаны камуфляжные, зауженные книзу, джинсы, закатанные на 2—3 пальца, рубашки в клетку, толстовки с капюшоном без замка-молнии, стрижка короткая либо с зачесом на левый или правый бок, также имеются татуировки в виде рун… на лбу, как у меня, в виде надписи «anti-social», означающей действия против социальных порядков, направленных на причинение вреда окружающим (пакостить)».

В тех показаниях Аскаров рассказал и о значениях всех своих татуировок — в том числе рун, надписей «people hater» (человеконенавистник), «ты умрешь» («ничего не означает, просто татуировка»), на внутренней стороне лодыжки в виде якоря («означает — в деле надолго») и так далее. Рассказал тогда подсудимый и о татуировках Романа Халилова. Он подтвердил, что носил характерную для участников одежду и прическу (на заседания он приходит коротко стриженным), но «штаны цвета хаки не носит, они мне сейчас большие стали».

О других участниках движения в материалах указано, что «данные лица всегда носят с собой ножи, баллончики, могут совершить нападение на любого человека». «Халилов и Архипов создали группу так называемых сторонников NSWP с целью очистки города Казани от лиц неславянской внешности. […] Я знаю, что они нападали на иностранных граждан в различных районах города Казани, но когда именно, мне неизвестно», — зачитывал обвинитель. 

Выяснилось в показаниях, Аскаров знал о кличке Малахова — Фашист, но лично его не знал, но, со слов знакомых Евгения Филимонова и Халилова, он являлся активным участником движения. 

Эти показания завершаются раскаянием Аскарова.

Аскаров заявил, что подтверждает только те показания, которые озвучил на сегодняшнем заседании. Рассмотрение дела продолжится завтра.

Лейсан Набиева
Общество Татарстан
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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 17:46
    Надежда и опора новой РоССии .
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  • Анонимно 17:51
    заднюю дал пес)
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  • Анонимно 18:22
    Ладно с этими все ясно их с детства воспитывают в "нужном направлении " , а Адель каков молодец затесался в эту скрепную компанию захотелось ощутить себя " белым человеком "?
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    Анонимно 20:42
    Эстетика завлекает, контрастная и привлекательная для незрелого сознания, сырого сознания.
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  • Анонимно 20:28
    Пару лет назад в ТЦ южный встретил компанию молодых людей, несколько из них были в коротких шортах, а на лодышках у них была наколота свастика , крайне неприятное зрелище
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    Анонимно 20:42
    На российских рублях была свастика во времена царей, что тут неприятного? На дверях старинных сооружений на Балли везде свастика, что тут неприятного? На многих древних храмах свастика, что здесь вам не приятно? Вы вообще задумывались, а что же такое, эта свастика, и почему её так много именно в храмах?)
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