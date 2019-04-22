Неожиданный поворот в деле «неонацистов»: в суде озвучили признательные показания Аскарова

Когда подсудимый пошел на попятную, обвинение зачитало его ответы из предыдущего допроса

Фото: Максим Платонов (на фото - Роман Халилов)

В Верховном суде Татарстана допросили Аделя Аскарова, одного из четырех обвиняемых в убийстве африканского студента. Его заявления о том, что он не участвовал в национал-социалистическом движении NSWP, не знал ранее подсудимых, кроме Халилова, с которым учился в школе, не поддерживает идеологию и не призывал нападать на «неславян», «опровергли» его собственные показания, данные ранее, — их зачитал на сегодняшнем слушании представитель гособвинения. Аскаров же заявил, что не признает эти показания. Подробности — в материале «Реального времени».

Допрос Малахова

Дело об убийстве студента юрфака из Чада продолжает рассматривать Верховный суд республики. По версии следствия, руководителем движения «Национал-социалистическое подполье России» является 21-летний Роман Халилов (у него уже есть судимость в несовершеннолетнем возрасте за нападение на иностранца — в 2013 году он провел в местах лишения свободы 10 месяцев). Другие подсудимые — Руслан Архипов, Ростислав Малахов (также известный как Петр Ермолаев) и Адель Аскаров, единственный из подсудимых находящийся под подпиской о невыезде.

Инна Барлева, адвокат Ростислава Малахова (Петра Ермолаева), попросила подзащитного рассказать, как тот познакомился с Архиповым. «В августе 2017 года в Советском районном суде после того, как наши дела объединили», — последовал ответ.

Судья, до приглашения присяжных в зал предупредивший Малахова о том, какие обстоятельства нельзя упоминать при заседателях, в том числе по процедуре получения доказательств, личностные характеристики и так далее, сделал замечание подсудимому. «Вообще-то, это обстоятельства знакомства. Нас познакомил следователь Золотов. Других возможностей познакомиться…» — возмутился Малахов, но судья прервал его. «Наше знакомство состоялось при таких обстоятельствах, непонятно, почему вы так нервно реагируете?» — продолжал препираться подсудимый и получил второе замечание.

С Аскаровым Малахов, по его словам, познакомился в 2018 году на предварительных слушаниях.

«Вы знакомы с национал-социалистической идеологией?» — продолжила Барлева. В ответ подсудимый сообщил, что увлечение этим движением в прошлом: с 2009 по 2011 год был активным участником, но после того, как получил срок и «отсидел, переосмыслил» свои убеждения. С 2015 года окончательно перестал соотносить себя с движением, заявил он и получил предупреждение от судьи: присяжные не должны знать о предыдущих судимостях. «Но так как один из эпизодов вам вменен в то время, когда вы находились под стражей, здесь вы можете высказываться».

С Аскаровым Малахов (на фото), по его словам, познакомился в 2018 году на предварительных слушаниях. Фото Ирины Плотниковой

«Чем вы занимались с июля 2016 года по 6 марта 2017 года?» — продолжила Барлева, на что Малахов заявил, что не может четко ответить, не получив нового замечания. «По конец августа — стройка дома. С конца августа по задержание — работа — учеба — дом. Мой мастер — азербайджанец по национальности. 10 апреля приходил, хотел довести до присяжных заседателей…» — снова нарушив требование по обстоятельствам получения доказательств, Малахов получил третье замечание, из зала суда его увели. Судья не стал пользоваться своим правом удаления подсудимого до конца прений: «Только на сегодняшнее заседание», — обратился он к защитникам.

Допрос Аскарова

«По предъявленному обвинению вину свою не признаю, ни в каких экстремистских сообществах не состоял, никого не убеждал, не возбуждал», — начал свои показания Аскаров. «Вам предъявлено обвинение в том, что вы 30 августа 2016 года стали участником созданного Халиловым экстремистского сообщества под названием NSWP (National Socialist White Power) совместно с другими подсудимыми, а именно Архиповым и Малаховым. Это соответствует действительности?» — уточняла его защитница, на что Аскаров четко заявил, что ни в каких криминальных группах не состоял: «Ни с Халиловым, ни с Архиповым, ни с Малаховым».

По словам Аскарова, с Халиловым он знаком с детства — жили в соседних домах, ходили вместе в школу, а общение начали в 14 лет: «Общение поддерживали в силу возраста, места жительства, спортом увлекались оба». После школы общаться перестали, но через пару лет «случайно увиделись и начали выбираться — на улицу, в парк с девочками». С остальными двумя познакомился на предварительных слушаниях, утверждал подсудимый.

Аскаров размещал на своей странице во «ВКонтакте» аудиозаписи, картинки, видео, которые, по мнению следствия, были направлены на разжигание ненависти к «неславянам», выходцам с Кавказа и из Азии. Подсудимый заявил, что начал размещать это в начале 2010 года, когда «был еще ребенком, интересовался много чем», и напомнил, что сам по национальности татарин, то есть не славянин.

На вопрос представителей гособвинения, что означают его татуировки, он ответил, что с национализмом они не связаны. Что такое «белый патруль» и в чем суть этих акций, Аскаров заявил, что не знает: «Что значит — подробности?» О прозвище другого подсудимого — Фашиста — он также заявил, что не знает.

«Свидетели говорят, что вы являлись участником сообщества, что носили ножи, баллончики. Что вы можете пояснить? Свидетели дают показания», — спросил судья. «Они не подкрепляют ничем свои слова», — сказал Аскаров и получил замечание от судьи.

По словам Аскарова (на фото), с Халиловым он знаком с детства — жили в соседних домах, ходили вместе в школу, а общение начали в 14 лет. Фото Лейсан Набиевой

«Другие» показания

Представители гособвинения заявили о существенных противоречиях в словах Аскарова на сегодняшнем заседании и его словах в ходе предварительного следствия об общении подсудимых между собой, причастности к организации и так далее.

Стикеры с названием организации, «обозначающей национал-социалистическую власть», Аскаров увидел у Романа во время посещения с ним футбольных матчей. «После каждого проведенного матча мы… шли искать людей с неславянской внешностью с целью избиения по признакам национальности для поддержания национал-социалистической идеологии, именуемой NSWP. Эта идеология возникла на территории фашистской Германии», — зачитывал гособвинитель.



Судя по этим показаниям, отличить участника организации можно по одежде: «Ботинок на высоком берце, дорогие брендовые кроссовки, штаны камуфляжные, зауженные книзу, джинсы, закатанные на 2—3 пальца, рубашки в клетку, толстовки с капюшоном без замка-молнии, стрижка короткая либо с зачесом на левый или правый бок, также имеются татуировки в виде рун… на лбу, как у меня, в виде надписи «anti-social», означающей действия против социальных порядков, направленных на причинение вреда окружающим (пакостить)».

В тех показаниях Аскаров рассказал и о значениях всех своих татуировок — в том числе рун, надписей «people hater» (человеконенавистник), «ты умрешь» («ничего не означает, просто татуировка»), на внутренней стороне лодыжки в виде якоря («означает — в деле надолго») и так далее. Рассказал тогда подсудимый и о татуировках Романа Халилова. Он подтвердил, что носил характерную для участников одежду и прическу (на заседания он приходит коротко стриженным), но «штаны цвета хаки не носит, они мне сейчас большие стали».

О других участниках движения в материалах указано, что «данные лица всегда носят с собой ножи, баллончики, могут совершить нападение на любого человека». «Халилов и Архипов создали группу так называемых сторонников NSWP с целью очистки города Казани от лиц неславянской внешности. […] Я знаю, что они нападали на иностранных граждан в различных районах города Казани, но когда именно, мне неизвестно», — зачитывал обвинитель.

Выяснилось в показаниях, Аскаров знал о кличке Малахова — Фашист, но лично его не знал, но, со слов знакомых Евгения Филимонова и Халилова, он являлся активным участником движения.



Эти показания завершаются раскаянием Аскарова.



Аскаров заявил, что подтверждает только те показания, которые озвучил на сегодняшнем заседании. Рассмотрение дела продолжится завтра.