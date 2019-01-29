Как дружба с Мусиным и неудача с новым ЖК подводят Ипотечное агентство РТ под банкротство

Пока Андрей Симаков договаривается с АСВ о мировой по долгам в «ИнтехБанке», у контрагентов лопнуло терпение

Ипотечное агентство РТ вновь получило отсрочку в споре на 210,2 млн рублей с «ИнтехБанком», сославшись на то, что переговоры о мировом соглашении потребовали больше времени. Между тем контрагенты пионера татарстанского ипотечного движения больше ждать не хотят. Фирма «Альфа-Стройпроект», разработавшая для ИА РТ проект жилого комплекса в Кировском районе и оставшаяся без оплаты, подала заявление о банкротстве агентства, требуя 14,2 млн рублей долга. Подробнее — в материале «Реального времени».

Мировая по долгу в 210 миллионов затягивается

На слушании дела по иску «ИнтехБанка» к Ипотечному агентству РТ ответчик вновь просил отложить заседание. Заявление о взыскании 210,2 млн рублей АСВ как конкурсник «Интеха» подало к структуре Андрея Симакова в октябре прошлого года. По данным источника «Реального времени», это задолженность ИА РТ по нескольким договорам кредитных линий, открытых в 2011, 2012 и 2013 годах. Залогами выступили десятки квартир, домов и другой недвижимости, и теперь АСВ просит обратить на них взыскание. В исковом заявлении есть длинный перечень этих объектов, но каких именно, собеседник издания не указал.

— Просим еще раз отложить рассмотрение дела в связи с тем, что переговоры о мировом соглашении еще ведутся. В виду значительности требований и того, что согласование идет через Москву, это занимает значительное количество времени, — заявила накануне в суде представитель Ипотечного агентства РТ Александра Леонтьева.

Юрист «ИнтехБанка» Тимур Салихов не возражал и подтвердил: переговоры о мировой действительно ведутся. Но судью Тимура Гиззятова явно не устроили такие пояснения, он напомнил, что первое заседание было 14 ноября и в предварительном заседании дело откладывали уже дважды:

— В третий раз вы меня просите отложить предварительное заседание. Насколько реально у вас ведутся переговоры? По каким пунктам уже договорились?

Заявление о взыскании 210,2 млн рублей АСВ как конкурсник «Интеха» подало к структуре Андрея Симакова в октябре прошлого года.

Однако стороны не смогли ответить, поскольку «переговоры идут на уровне руководства». Узнав, что у истца достаточно доказательств, судья решил перейти к рассмотрению дела по существу и назначил заседание на 25 февраля. При этом Гиззятов запросил у сторон доказательства мирного урегулирования спора: «Поскольку позиций в исковом заявлении много, сторонам необходимо представить сведения, по каким позициям уже пришли к договоренностям, по каким — не пришли, по каким — имеются трудности. Либо представить мировое соглашение».

«Хотела, чтобы мы по-хорошему расстались»

Пока Ипотечное агентство РТ под руководством Андрея Симакова договаривается с банкирами в лице АСВ и те готовы к долгим переговорам, партнеры ИА РТ, напротив, ждать устали. Так, фирма «Альфа-Стройпроект», которая занимается проектированием жилых объектов, не дождавшись оплаты своей работы, подала на прошлой неделе заявление о банкротстве Ипотечного агентства. Сумма требований — 14,2 млн рублей, заседание пока не назначено. Компания известна тем, что в свое время банкротила «свеевский» «Маг-Строй».

— У нас исполнительный лист еще июлем вышел, и я все это время тянула, думала, что он расплатится. Но он не платит, поэтому я вынуждена была подать на банкротство. Конечно, я бы не хотела доводить до такой точки. Хотела, чтобы мы по-хорошему расстались. Какие-то предложения с его стороны были, но меня они не устраивают. Я не могу еще три года ждать. Потом, неизвестно, кто — или шах, или ишак — помрет, — прокомментировала «Реальному времени» свое решение Ольга Россихина, руководитель компании «Альфа-Стройпроект».

Судя по материалам гражданского спора, речь о долге за проектные работы по шести договорам подряда. Компания проектировала анонсированный Ипотечным агентством РТ в 2017 году жилой комплекс из двух 25-этажных домов с встроенным детским садом, музыкальной школой и трехуровневой подземной парковкой на ул. Шульгина в Кировском районе, а также таунхаусы первой очереди в поселке «Загородный клуб» Зеленодольского района. «Альфа-Стройпроект» указывал на оплату как в денежном выражении, так и выделением квартир, но из-за неудач с поиском инвесторов стройка комплекса затягивалась. В прошлом феврале в ответ на претензию истца ИА РТ отвечало, что достигло договоренности на финансирование жилого комплекса на Шульгина, 17, и выделение квартир начнется сразу после начала стройки. Впрочем, за этот год ситуация не изменилась, ЖК не построен.

В мае арбитраж РТ запустил начальную процедуру банкротства застройщика «Экопарка «Дубрава». Фото Raphael10000Kazan / skyscrapercity.com

«Банк пока посчитал этот проект рискованным»

— Целый год наша компания этим проектом занималась, очень большой объект — два 25-этажных здания с трехуровневой парковкой. Как я поняла, почему не смогли построить, — вся проблема была в «Татфондбанке». Его крах рикошетом ударил, в том числе по нему и по этому объекту, — пояснила Россихина.

Сам Андрей Симаков подтвердил задолженность перед «Альфа-Стройпроектом» и пояснил, почему не удалось построить новый ЖК на Шульгина:

— Да, они [«Альфа-Стройпроект»] выполняли проектные работы по проекту, который нам не удалось запустить. Потому что сейчас перешли на новый закон, ввели проектное финансирование и строить надо через банки. Банк пока посчитал этот проект рискованным. Долг перед этой фирмой есть, но мы ведем с ними переговоры, что отдадим в рассрочку.

Между тем проблемы с банками у структур предпринимателя тянутся с прошлого года. В мае арбитраж РТ запустил начальную процедуру банкротства застройщика «Экопарка «Дубрава» — компании «Тандем-Д» (сейчас ООО «Адара»). Иск подал «Татфондбанк» в лице АСВ с суммой требований 2,1 млрд рублей. АИЖК РТ — еще одна компания, которую ранее возглавлял Симаков и которая владеет 31,39% долей ИА РТ — в данный момент решает с «Интехом» вопрос по миллиардному займу, в частности, просит снизить размер штрафов за просрочку и принять оплату в виде векселей казанских компаний.

Напомним, созданное в 2008 году АИЖК РТ сначала работало под названием ОАО «ИпотекаЛизинг16» и занималось рефинансированием ипотечных кредитов. 99,9% всех акций принадлежало поначалу ОАО «Таткоммунпромкомплект», но на данный момент львиная доля у Минземимущества РТ. Впрочем, до 2012 года основным ипотечным оператором в республике было ОАО «Ипотечное агентство РТ», а не АИЖК РТ (для понимания масштаба, последнее в 2008 году рефинансировало ипотеку на 34,3 млн рублей, в 2009 году — на 24,4 млн рублей, в 2011 году — на 46,7 млн рублей. Поставьте рядом ОАО «ИА РТ», которое совместно с партнерами за 2011 год выдало 1 149 ипотечных кредитов на сумму 995,57 млн рублей).

До 2012 года основным ипотечным оператором в республике было ОАО «Ипотечное агентство РТ», а не АИЖК РТ



Однако в последующие годы ИА РТ вело исключительно девелоперскую деятельность. Известно, что девелопер Симаков активно сотрудничал с банками Роберта Мусина. В 2015 году ИА РТ приняло участие в докапитализации «Татфондбанка», получив 8,735% акций ТФБ на 1,26 млрд рублей.