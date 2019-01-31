Экс-глава Удмуртии: «На настоящий момент я отказываюсь выразить мнение по обвинению»

В Завьяловском районном суде республики зачитали обвинение бывшему губернатору Александру Соловьеву

Фото: Михаил Красильников

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев отказался выразить мнение относительно предъявленного ему обвинения в получении взяток на сумму 139 млн рублей в виде денег и 2,7 млн рублей в виде доли в частной компании. В Завьяловском районном суде республики сегодня завершили чтение обвинения бывшему губернатору. Представитель прокуратуры рассказал, как, по версии следствия, Соловьев пытался решить проблему со сдачей мостов, построенных при ослабленном контроле, и от кого еще получил взятку в виде легализации незаконной постройки в Зуевых Ключах. Подробнее — в материале «Реального времени».

Последствия «ослабленного контроля»

Обвиняемый в получении взяток экс-глава Удмуртии пытался решить проблему со сдачей в эксплуатацию мостов через Каму и Буй. Накануне представитель прокуратуры Удмуртии Дмитрий Малыгин рассказал, что, по версии следствия, Александр Соловьев потребовал взятку от Александра Забарского, который на тот момент владел ООО «РИК». Компания на условиях концессионного соглашения занималась строительством этих мостов. В свою очередь, Соловьев обещал покровительство и своевременную оплату выполненных работ из бюджета республики.

При этом покровительство выражалось в том числе в ослаблении строительного контроля за возведением объектов. Находившиеся в подчинении Соловьева чиновники Миндортранса УР, по версии следствия, не замечали нарушений при строительстве и не выдавали предписаний по их устранению.

При этом представитель прокуратуры упомянул здесь, что в начале 2016 года тогдашний руководитель региона решил помочь концессионеру с выполнением работ в срок, для которых достаточно было и низкой квалификации исполнителей. Он предложил направить на объект студентов и осужденных, отбывавших наказание.

Действительно, летом того года на главной стройке последних лет трудились десятки членов студенческих отрядов и осужденных, которые, как писали СМИ впоследствии, долгое время не могли получить за свою работу деньги.

Компания на условиях концессионного соглашения занималась строительством мостов через Каму и Буй. Фото udmurt.ru



Попытка уладить проблемы с вводом в эксплуатацию

В отличие от чиновников Миндортранса УР, нарушения при строительстве замечали и выдавали предписания специалисты Управления Ростехнадзора и инспекции Госстройнадзора при Минстрое УР.

По версии следствия, Соловьев «знал об имеющихся у Забарского и подконтрольных ему организаций затруднениях, связанных с невозможностью получения в Ростехнадзоре и инспекции Госстройнадзора при Минстрое УР заключений о соответствии построенного и реконструированного объекта капитального строительства требованиям техрегламентов и иных нормативных актов и проектной документации».

Это касалось также требований энергоэффективности и наличия приборов учета энергии.

— Одновременно Соловьев понимал, что эти затруднения возникли в том числе и по причине обеспеченного им ослабления строительного контроля со стороны подчиненных ему должностных лиц Миндортранса, — зачитал Малыгин.

Поэтому руководитель региона попросил другого Александра Соловьева — замминистра транспорта и дорожного хозяйства УР, который, как стало известно ранее, являлся посредником при передаче взяток главе УР, встретиться с руководителями этих ведомств. Его задача была в том, чтобы склонить их выдать все необходимые разрешения, чтобы затем не возникло проблем со сдачей мостов в эксплуатацию.

Начальник инспекции Госстройнадзора в итоге согласился, а с Ростехнадзором не сложилось. Более того, ведомство в октябре 2016 года отменило ранее принятые решения Госстройнадзора. Факты о неустраненных нарушениях при строительстве мостов получили публичную огласку и стали известны правоохранительным органам.

К октябрю 2016 года тогдашний глава Удмуртии Соловьев получил оставшуюся сумму взятки от Забарского в 41 млн рублей. Фото udmurt.ru

Тогда же, в октябре 2016 года, был задержан замминистра Соловьев. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Как стало известно «Реальному времени», он заключил сделку со следствием и дал показания на главу Удмуртии Александра Соловьева, будет выступать в качестве свидетеля по делу о взятках. Возбужденное в отношении него дело пока в суд не передано.

К октябрю 2016 года тогдашний глава Удмуртии Соловьев получил оставшуюся сумму взятки от Забарского в 41 млн рублей. Деньги передавали частями, при этом в цепочке участвовала дочь замминистра Соловьева, которая не знала о преступном происхождении денег. Всего таким образом от тогдашнего собственника концессионера, по версии следствия, глава Удмуртии получил 134 млн рублей деньгами и 2,7 млн рублей в виде доли в ООО.

Эпизод второй: взятка услугами и разницей при продаже

Однако в деле есть второй эпизод, и он связан с поставками ПГС для строительных работ на тех же мостах. Он имел место в 2015 году. Здесь взяткодателем, по версии следствия, выступал предприниматель Валеев. Он имел доверительные отношения с руководителем республики и поделился с ним, что начал поставку песка на условиях субподряда. При этом Соловьев выразил неудовлетворение, что этот вопрос решался без согласования с ним. Он потребовал от Валеева взятку, пообещав, что иначе тот столкнется с проблемами при выполнении этих заказов и с несвоевременным получением оплаты.

В итоге Валеев согласился на условия. Он должен был оказать услуги имущественного характера — обеспечить постановку на кадастровый учет земельного участка и дома, принадлежавших супруге Соловьева в деревне Зуевы Ключи Каракулинского района Удмуртии. Эта местность на берегу реки Камы хорошо известна в республике элитными дачами высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Построенный там дом оказался незаконной постройкой и выходил за рамки обозначенного участка. Валеев, по сути, помог его легализовать, затратив около 29 тысяч рублей.

В деле есть второй эпизод, и он связан с поставками ПГС для строительных работ на тех же мостах. Фото Михаила Красильникова

Впоследствии предприниматель быстро и без лишней мороки получил лицензию на освоение еще одного участка для поставок ПГС. Об оформлении документов в кратчайшие сроки Соловьев попросил тогдашнего министра природных ресурсов Александра Нестерова, рассказал прокурор.

Вторая взятка от Валеева была получена Соловьевым в виде разницы при продаже того же дома в Зуевых Ключах. Знакомый Валеева согласился приобрести недвижимость, при этом его стоимость была завышена. Экс-глава региона с этого получил в качестве взятки 5 млн рублей.

«Я отказываюсь выразить свое мнение по предъявленному мне обвинению»

В общей сложности чтение обвинения на двух заседания суда заняло около четырех часов. По завершении судья спросил Александра Соловьева, признает ли он себя виновным.

— Ваша честь, на настоящий момент, то есть на 31 января 2019 года, я отказываюсь выразить свое мнение по предъявленному мне обвинению, но в то же время не отказываюсь от дачи показаний, после того как мой адвокат полностью ознакомится с материалами уголовного дела. Хочу заявить, что мы не будем затягивать ознакомление с делом, — сказал Соловьев.

Ранее во время следствия сообщалось, что он признавал себя виновным и сотрудничал со следствием.

Адвокат Соловьева Галина Сбоева просила дать время на более подробное ознакомление с делом, так как поступило оно в суд в самом конце декабря 2018 года. По ее мнению, недостаточно готов и представитель обвинения, хотя тот сообщил, что готов к процессу.

Адвокат Соловьева Галина Сбоева просила дать время на более подробное ознакомление с делом, так как поступило оно в суд в самом конце декабря 2018 года. Фото Михаила Красильникова

— У нас не выработана позиция, потому что я не до конца ознакомлена с материалами дела, а он (Соловьев, — прим. ред.) — я понимаю так, что то, что он читал в Москве при ознакомлении, или невнимательно, или просто забыл, — сказала Сбоева.

Следующее заседание суда назначено на 13 февраля.