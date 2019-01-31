Татарстан подает заявку на Европеаду и ищет деньги на зарплаты спортсменам

В Минспорта РТ просят о расширении штата после разделения, капремонте 94 комплексов и грантах для удержания атлетов в республике

Итоговые заседания коллегии Минспорта РТ редко отличаются друг от друга. В основном это отчеты о построенных объектах, об уже привычных победах профессиональных татарстанских коллективов на российской и международной аренах и о многочисленных международных форумах, проведенных в Казани. С этим у Татарстана всегда полный порядок. На этот же раз в Поволжской академии спорта спикеры решили добавить в повестку проблемы финансового характера, и сводилось все в основном к тому, что людям из мира спорта нужно платить больше. О том, чем мотивируют такие инициативы Леонов и Зиннуров, а также что будет построено в случае победы казанской заявки на проведение Европейских игр и будет ли федеральное финансирование, — в материале «Реального времени».

И снова на арене

Во вступительной части заседания коллегии с отчетом о работе за год выступил министр спорта республики Владимир Леонов, который еще в конце декабря рассказывал журналистам о достижениях в сфере спорта. Это отчеты об успехах профессиональных команд, четыре татарстанские медали корейской Олимпиады, а также три награды Марты Зайнуллиной на Паралимпиаде. Отдельно министр остановился на чемпионате мира по футболу, в котором Казань получила одни из самых «вкусных» матчей всего мундиаля. По словам министра, всего казанские игры ЧМ посетили свыше 250 тысяч зрителей, средняя загрузка стадиона составила 98,9% от максимальной вместимости арены, а площадку Фестиваля болельщиков за весь период посетили более 800 тысяч фанатов.

— Неимоверный успех и эмоции. Никаких инцидентов, все прошло на самом высшем уровне. И по оценке не только руководства страны, но и оценке Международной федерации футбола и лично президента FIFA Джанни Инфантино, чемпионат выдался просто фантастическим. А Казань была одним из самых гостеприимных городов, — сказал Леонов.

В качестве своеобразного признания заслуг региона министр напомнил и о Национальной спортивной премии — Татарстан удостоился высокой оценки на федеральном уровне и был признан самым спортивным регионом России. «Это тоже наша с вами большая заслуга, и конечно, вовлеченность всех в нашу отрасль», — отметил Леонов.

Не забыл упомянуть он и о традиционной активности Татарстана на международной спортивной арене. В 2018 году в республике проведено 14 соревнований европейского и международного уровня, 45 всероссийских турниров и более 800 республиканских спортивных мероприятий.

Деление Минспорта обойдется в копеечку?

После «представительной» части о заслугах министр перешел и к теме реорганизации министерства, а точнее — его разделению на отдельные структуры. В прошедшем году по указу президента РТ Рустама Минниханова в республике появилось собственное Министерство по делам молодежи.

— В связи с этой историей у нас появилась задача — введение дополнительной штатной численности специалистов в муниципальных органах с целью четкого разделения направлений их деятельности на молодежную политику и физическую культуру и спорт. Поскольку наши коллеги в районах республики зачастую работают сразу в трех сферах — это и спорт, и молодежь, и туризм, что с учетом возросших задач негативно сказывается на каждом из направлений. Фарид Хайруллович, просим вас еще раз поддержать нашу совместную инициативу и еще раз посмотреть на муниципальном уровне на дополнительные штатные единицы по направлениям, — обратился к Фариду Мухаметшину министр спорта.

Деньги на спорт через государственно-частное партнерство

Темы кадров и увеличения финансирования получили продолжение. Сначала Владимир Леонов сообщил Фариду Мухаметшину о том, что в республике в капремонте нуждаются 94 спортивных объекта.

— При этом нашей общей задачей является привлечение внебюджетных средств, в том числе в рамках так называемого, достаточно модное слово, государственно-частного партнерства. Механизмы имеются, мы в прошлом году с Агентством инвестиционного развития провели большой форум по этой тематике. Дело новое для нашей страны, но схема уже работает. Поэтому прошу всех подключиться, и мы готовы даже провести по этому поводу семинар, как привлекать инвестиции в строительство инфраструктуры и подобного рода сооружений, — пообещал Леонов.

Завлекать в села будут повышенной ставкой?

О недостатке на территории Татарстана спортивных объектов достойного уровня говорить не приходится. Здесь стоит признать, что буквально в каждом районном центре имеются шикарные объекты и ледовые дворцы. Однако найти тех специалистов, что готовы там оставаться и работать при уровне местной зарплаты, проблематично. С этим проблемным вопросом Леонов обратился к председателю Государственного совета РТ Фариду Мухаметшину.

Модель выхода из ситуации Владимир Леонов со своей командой перенял у медиков, для них работает система дополнительного денежного поощрения специалистов, которые едут работать в села.

— В условиях сложившейся ситуации назрела необходимость в принятии мер государственной поддержки тренеров и преподавателей наших спортшкол и тренеров организации спортивной работы. С учетом указа нашего президента по развитию села предлагается введение единовременной выплаты специалистам, окончившим профильные высшие и средние специальные учебные заведения, в сумме 120 тысяч в первые три года. Из них в первый год — 30 тысяч, во второй — 40, в третий — 50 тысяч рублей.

— Надо отметить, что аналогичные меры работают в системе здравоохранения республики, а также в различных регионах России, — привел пример министр.

Гранты для удержания спортсменов в Татарстане

Финансовый вопрос, в частности вопрос дополнительного денежного поощрения, поднял и депутат Госдумы и президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров. По его мнению, профессиональным спортсменам не из игровых видов спорта необходимо доплачивать грантами. Для того чтобы те не уходили в другие регионы и не отвлекались «на бытовые вопросы». С другой стороны, а нужен ли такой спортсмен республике, который готов уехать в соседний регион, получив прибавку к зарплате?

— Будучи спортсменом в прошлом, а сейчас функционером, я понимаю, как важно для спортсмена, отдающего свою жизнь высоким результатам, не задумываться о бытовых проблемах. Спортсмены, выступающие за Республику Татарстан, не имеют права выступать за другие регионы, соответственно, зарплату могут получать только здесь. В этой связи хотел бы обратиться с просьбой к руководству республики, Фарид Хайруллович, о введении системы грантов для основных спортсменов, ведущих подготовку к Олимпийским и Паралимпийским играм. А размер должен зависеть от показанных результатов. Это позволит спортсменам оставаться в спорте, стимулировать тренировочную работу, и самое главное — не принимать предложения от соседних регионов, которые могут предложить более высокую заработную плату, — подытожил Ирек Зиннуров.

После чего депутат предложил взять на вооружение опыт школы Екатерины Гамовой для подготовки собственных воспитанников в профессиональном спорте.

— Учитывая, что столица нашей республики имеет современные спортивные комплексы, отвечающие международным стандартам, для таких видов спорта, как плавание, водное поло, прыжки в воду, предлагаю организовать в Казанском училище олимпийского резерва работу данных отделений по опыту школы Гамовой. Таким образом, речь идет о создании в Казани многоуровневой системы выявления, отбора и воспитания талантливых детей с целью подготовки спортивного резерва в сборные команды России, — предложил Зиннуров.

По идее Зиннурова, ребенок сначала попадает в спортивную школу, далее обучается в школе олимпийского резерва, после чего его переводят в академию спорта и туризма.

Казань подала заявку на Европеаду

Ну и не могли журналисты уже после официальной части не спросить у министра спорта о заявке Казани на Европейские игры в 2023 году. По словам Леонова, больших строек, как это было перед Универсиадой-2013, в городе не планируется — в Казани уже имеется достаточно развитая инфраструктура для принятия соревнований такого уровня. По словам Леонова, в качестве места для проживания атлетов будет задействована Деревня Универсиады, здания Академии спорта — как центр аккредитации. Из новых объектов республика может получить разве что новый Центр по пляжным видам спорта.

— Два дня назад состоялось большое заседание под руководством Ольги Голодец, и комиссия приняла решение о подтверждении нашей заявки на проведение в 2023 году Европейских игр, — начал Леонов. — По нашим данным, существуют еще три города-кандидата — наши конкуренты. Но, к сожалению, пока не могу их назвать, но это серьезные города. Нас Олимпийский комитет знает, у нас уже были переговоры, и приняли решение, чтобы наши Игры были приурочены к чемпионату Европы.

Основное преимущество нашей заявки в том, что у нас уже все есть. Строить мы ничего не планируем. Мы планируем задействовать Kazan Expo, мы уже говорили, что надо «юзать» этот объект. Да, через четыре года потребуется некоторая реновация объектов. Но сегодня Казань концептуально готова принять эти Игры, и все у нас для этого есть.

— Татарстан рассчитывает получить федеральное софинансирование в случае получения игр?

— Мы договорились, что вся заявочная кампания будет осуществлена за счет республики, это небольшие деньги. А дальше мы будем формировать программу, и конечно, будем планировать, что федеральный центр нам максимально поможет. И у нас есть соответствующая договоренность с Министерством спорта (России, — прим. ред.).