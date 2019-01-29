Президент поручил усилить контроль за платными услугами врачей

Татарстанский Минздрав отчитался — в пяти районах укомплектованность медучреждений врачами меньше половины

Фото: Ринат Назметдинов

О росте в Татарстане смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, нехватке коек кардиологического профиля и причинах кадрового голода в первичном медицинском звене республики, имеющей несколько высших учебных заведений, готовящих врачей, говорили сегодня на итоговой коллегии Минздрава РТ. Подробности заседания — в материале «Реального времени».

Выступление министра здравоохранения Марата Садыкова нарушило традицию, сформированную его предшественниками — говорить преимущественно об успехах и достижениях. Речь министра прозвучала, так сказать, не за здравие, но и не за упокой — конструктивно-обеспокоенно. Ему пришлось озвучить несколько практически провальных показателей, а скомпенсировать негатив он постарался конкретными предложениями по улучшению ситуации.

Отметив «незначительный» показатель прироста населения — плюс 1 600 человек, — достигнутый, увы, не повышением рождаемости, а снижением смертности, министр здравоохранения перечислил районы, где показатели смертности в 2018 году зашкаливали: Тетюшский — 19,6 на тысячу населения, Верхнеуслонский — 18 на 1000, Дрожжановский — 17,8, Апастовский — 17,7 при том что средний показатель по республике – 11,5 на 1000.

Ни коек, ни кардиологов

В Татарстане на 19% выросла смертность от болезней сердца, сообщил министр и дал понять, где может скрываться причина:

— За последние 10 лет количество кардиологических коек в Татарстане сократилось на 38 процентов. В результате мы имеем самую низкую обеспеченность койками в ПФО. Обеспеченность кардиологами также одна из самых низких… Доля пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, госпитализируемых в специализированные профильные медицинские учреждения на сегодня составляет всего 80 процентов, тогда как средний показатель для ПФО — 92,5 процента.

В республике на фоне общего роста заболеваемости растет смертность взрослого населения от болезней системы кровообращения, которая в структуре общей смертности составляет 53%. Умирают «от сердца» чаще всего старики: доля пенсионеров в печальной статистике — 87%. По мнению Минздрава, тенденцию может переломить госпитализация «сердечников» в профильные медучреждения, причем в Казани планируется госпитализировать в них всех таких пациентов, а в районах и городах республики — не менее 90%.

— Есть вопросы к работе ряда кардиологических отделений, их деятельность необходимо проанализировать в кратчайшие сроки, результаты доложить, жестко подвел черту министр. — Управлению лечебной и профилактической помощи вместе с главными специалистами министерства разработать жесткие требования к реабилитации пациентов с острым коронарным синдромом и контролировать их исполнение…

Лекарства — на год вперед

Говоря о «делах сердечных», Марат Садыков отдельно коснулся темы лекарственного обеспечения. После дорогостоящих операций пациенты высокотехнологичных сосудистых центров оказываются один на один с проблемой: искать деньги на дорогостоящие лекарства, либо в прямом смысле слова загубить плоды врачебных усилий отсутствием необходимой медикаментозной поддержи:

— Отдельный вопрос — это лекарственное обеспечение больных, перенесших острый инфаркт миокарда, так называемое продленное лекарственное обеспечение. По поручению министра здравоохранения России Вероники Игоревны Скворцовой проработан вопрос о возможности получения больными антиагрегантов и статинов в течение одного года. Экономическое обоснование направлено в Министерство финансов республики.

Онкологам перестроиться!

Каждый 35-й татарстанец имеет злокачественные новообразования, сообщил министр. Лидируют в «черном списке» опухоли кожи, рак толстой кишки и рак молочной железы, а смертность от злокачественных опухолей выросла в республике за 2018 год на 4 %. Происходит это на фоне дефицита специалистов – онкологов.

Главным методом профилактики роста смертности руководитель считает диспансеризацию и формирование у пациентов «тотальной настороженности на всех уровнях оказания онкологической помощи»:

— Задумайтесь: в 2018 году в рамках диспансеризации выявлено около полутора тысяч злокачественных заболеваний, 70 процентов из них — на ранней стадии, что привело к снижению одногодичной летальности до 24 процентов и повышению 5-летней выживаемости до 58 процентов.

Министр особо подчеркнул, что в кратчайшие сроки следует разработать программу по повышению квалификации врачей первичного звена в области онкологии, а работа республиканского Центра профилактики онкозаболеваний должна быть «в корне перестроена», чтобы обеспечить выполнение задач, которые поставлены в нацпроектах.

За материнскую смертность ответят

В 2018 году в Татарстане выросла материнская смертность, сообщил министр здравоохранения.

— Мы провели подробный аудит службы родовспоможения… Выявлены проблемы, поставлены вопросы перед министерством, образовательными учреждениями и медицинским сообществом, выработаны пути решения… Уважаемые коллеги, работа предстоит серьезная!..

Доктор, вернись или деньги верни!

— Мы имеем самую низкую в ПФО общую обеспеченность врачами, работающими в амбулаторно-поликлиническом звене и укомплектованность врачами клинических специальностей, — поднял еще одну больную тему министр. – И это несмотря на реализацию нескольких программ по привлечению кадров!

— В районах республики значительно разнятся показатели укомплектованности врачами, — отметил далее Марат Садыков. – Если в Сабинском, Высокогорском, Пестречинском, Кайбицком, Балтасинском районах укомплектованность поликлиник составляет от 70 до 90 процентов, то в Чистопольском, Заинском, Менделеевском, Мензелинском и Лениногоском районах – от 40 до 50 процентов.

Он напомнил о программах целевого обучения врачей, компенсационных выплатах едущим работать в районы врачам:

— Я напомню, в 2012 году министерством было выдано 73 целевых направления для поступления в Казанский государственный медицинский университет, по окончании которого в 2018 году возвратилось только 13 выпускников, то есть 18 процентов. Целевое обучение – это обучение на определенных льготных условиях и финансируется оно государством, поэтому мы поддерживаем предложение министерства здравоохранения России о возврате стоимости целевого обучения в случае, если выпускник не возвращается в район, с которым был заключен договор!

Окончание этой фразы заглушили бурные аплодисменты районных чиновников и руководителей медучреждений.

Не добавить ли медикам позитива?

Странным диссонансом по отношению к резкому выступлению министра прозвучали слова председателя общественного совета при Минздраве РТ Чингиса Махмутова. Он вдруг раскритиковал проверяющих, которые, «видимо вняв просьбе не кошмарить бизнес, пошли с проверками в государственные медучреждения»:

— За ворохом разных справок мы можем скоро не увидеть врача!

А затем досталось и СМИ, которые льют на учреждения здравоохранения «потоки негатива, тогда как общество нуждается в позитивной информации»:

Количество жалоб выросло почти наполовину

Однако взявший вскоре слово президент Татарстана эту позицию не поддержал, а, напротив, напомнил, что «медицинская отрасль республики не остается без внимания» и дал понять, что на фоне серьезных капиталовложений критика недостатков и жалобы выглядят вполне обоснованными.

— Надо озвучивать. Есть вопросы к нашей работе… Чингис Усманович критиковал проверяющих… Но! Только в Фонд ОМС поступило 1960 жалоб, — перечислил Рустам Минниханов.- Из них 589 – на организацию работы медицинских учреждений, на отказ в предоставлении бесплатной помощи по ОМС — 575, на ненадлежащее качество медицинской помощи — 190 жалоб, на навязывание платных услуг – 138 жалоб… Двойная оплата… Это что? Это же государственные деньги! Я правильно говорю? Пожетому я думаю, что надо и нам быть более конкретными… Есть такие факты!

Президент РТ отметил, что в 2018 году число жалоб на медиков в «Народный контроль выросло на 46 % и достигло за год рекордной цифры — 1621 обращение. Наибольшее количество жалоб – 45 процентов приходит из Казани, Альметьевска, Бугульмы, Лениногорска. А превалируют среди жалоб обращения, связанные с невозможностью записаться на прием к врачу:

— Мы должны на них реагировать.

Напомнил Рустам Минниханов и о том, что надо скорее решать вопрос о разделении потоков платных и «бесплатных» пациентов в государственных медучреждениях, чтобы в тех, кто сидит в очереди, чтобы получить услугу по полису РСМС не копилось недовольство идущими без очереди по программе госгарантий:

— Это вообще неправильно! Министерству здравоохранения – усилить контроль. Платные услуги не должны быть выстроены в ущерб работе по ОМС.

Президент перечислил самые «болезненные», если судить по количеству жалоб учреждения здравоохранения: городская поликлиника № 8, городская клиническая больница № 7, городская детская поликлиника № 6, Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром, Нижнекамская ЦРБ…

— Я еще раз обращаю ваше внимание, — обратился Минниханов не только к министру, но и к залу. – Человек больной – и так ранимый. Это же настроение людей, отношение в общем к системе здравоохранения и в целом к власти!