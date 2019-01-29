Грустный «Смайл»: крупнейшего логистического оператора и дистрибьютора России терзают кредиторы

Без пяти минут банкрот хочет остаться на плаву с помощью клона

У фирмы «Смайл», крупнейшего в России логистического оператора, объявился новый кредитор. Вслед за ВТБ, «Ак Барсом», «Банком Казани» и «Интехбанком» в лице АСВ о задолженности заявил «Акибанк». Сегодня в Арбитражном суде Татарстана состоялось предварительное слушание. Долгов у компании так много, что владельцы подали иски о личной несостоятельности. Среди причин кризиса и неудачные инвестиции, и рухнувшая империя Роберта Мусина, в которой кредитовались и хранили деньги владельцы «Смайла». Впрочем, хоронить бизнес еще рано. Подробности — в материале «Реального времени».

Долг «Акибанку» образовался из-за цепочки переуступок

Новые долги вскрываются у крупнейшего логистического оператора России фирмы «Смайл». Сегодня в арбитражном суде стартовал спор между ним и «Акибанком». Сумма требований — 31 млн рублей.

Договором кредита непосредственно с «Акибанком» «Смайл» связан не был. Долг возник из-за ряда уступок права требования. Как сообщила суду представитель кредитора, 23 ноября 2016 года «Смайл» заключил договор кредитной линии на 22 млн рублей с ПАО «Интехбанк». В дальнейшем права требования кредитора перешли к банку «Спурт», который переуступил их гражданке Имановой Гулузе Шакировне, а та, в свою очередь, «Акибанку». Гулуза Иманова некогда была заместителем генерального директора ОАО «КАМАЗ» и входила в совет директоров «Акибанка», сейчас она гендиректор челнинского ООО «Синерджи».

Интересно, что кредит был выдан незадолго до краха «Интехбанка», а трансформации долга происходили, когда банковская система Татарстана билась в агонии. Судя по данным на сайте АСВ, у «Смайл» и «дочек» были счета в «Интехбанке» (как минимум на 44 млн рублей), и во второй половине декабря 2016 года они списали с них деньги в счет погашения кредитов, но АСВ позже признала банковские операции недействительными.

Сегодня в арбитражном суде стартовал спор между фирмой «Смайл» и Акибанком. Сумма требований — 31 млн рублей. Фото Максима Платонова



От ВТБ до «Банка Казани»: кто банкротит «Смайл»



23 сентября 2017 года «Акибанк» и «Смайл» договорились, что кредит будет погашен до 23 мая 2018 года, но должник не торопился. В итоге к сегодняшнему дню с учетом процентов по ставке 24%, неустоек, пени и госпошлины сумма выросла до 31 млн 658 тыс. рублей.

Это не первый процесс по взысканию долга со «Смайла». В апреле 2018 года Арбитражный суд РТ постановил удовлетворить исковые требования Агентства страхования вкладов и взыскать 63 млн рублей долга, а также имущество, заложенное по кредиту, который был выдан в 2014 году. Среди кредиторов компании также ВТБ, ООО КБЭР «Банк Казани» и Ак Барс Банк. Последний просит признать ООО «Фирма «Смайл» банкротом — сумма долга 204 млн рублей.

В сентябре 2018 года в арбитражный суд обратились учредители «Смайла» с требованием о личном банкротстве. В отношении них введена процедура реализации имущества. В отношении многочисленных дочерних компаний «Смайла» также применена процедура банкротства.

Виталий Тимуца заявлял, что в регионах России острая нехватка складских помещений класса В+ или А. Фото vk.com/dynamokazan



На дно потянули империя Мусина и неудачные инвестиции

У «Смайла»три учредителя — это Виталий Тимуца, Виктор Пеппи и Рафик Мустафин, доли всех находятся под обременением в ВТБ. Что подкосило крупнейшего логистического оператора России с 25-летней историей? Не только рухнувшая империя Роберта Мусина, в которой кредитовались и, вероятно, хранили деньги, но и неудачные инвестиции.

В 2015 году на подъеме бизнеса («Смайл» тогда показал максимальные показатели чистой прибыли — 43 млн рублей) компания инвестирует десятки миллионов в собственный розничный интернет-магазин Welpi. Проект оказался неудачным и развития не получил. В 2016 «Смайл» начинает строить рядом со своим логопарком в Константиновке еще один — для Decathlon. Инвестиции в первую очередь составили 300 млн рублей. Генеральный директор Виталий Тимуца был уверен в успехе проекта, в интервью «Реальному времени» он заявлял, что в регионах России острая нехватка складских помещений класса В+ или А. «Качественные склады класса А в Казани востребованы, свободных площадей нет, цены мы не снижаем», — говорил он.

Склад для Decathlon должны были открыть в начале 2017 года, но он до сих пор не достроен. Среди партнеров на сайте «Смайла» французов тоже нет. Также исчезли из списка клиентов Procter&Gamble и Nestle, с дистрибьюции товаров которых начинал свою деятельность «Смайл».

Cудя по финансовой отчетности, дела у «Смайл лоджистик» идут неплохо — за 2017 год компания отчиталась о чистой прибыли в 11 млн рублей. Фото gksmile.ru

ГК «Смайл» превращается в «Смайл Лоджистик»

На процесс в арбитражный суд представители «Смайл» не явились, не удалось корреспонденту «Реального времени» и по телефону связаться с некогда общительным руководством компании.



Интересно, что в прошлом году фирма «Смайл» сменила место регистрации на Йошкар-Олу. А по фактическому адресу склада в Казани работает ООО «Смайл лоджистик», зарегистрированное в 2016 году. Впрочем, на сайте компании указано, что она имеет 20-летний опыт работы и склады в 24 городах — почти как первородный «Смайл».

Судя по архивным записям в соцсетях «Смайла», «Смайл Лоджистик» — одна из организаций компании. Правда, сейчас там родство отрицают. Коммерческий директор компании Роман Ахметзянов заявил «Реальному времени», что к «Смайлу» никакого отношения она не имеет и, вообще, у нее другой директор и учредитель. Согласно «Спарк-Интерфакс», новый владелец с сентября 2018 года (как раз когда Тимуца, Мустафин и Пеппи подали иски о личном банкротстве) — москвич Дмитрий Петров, а директор — ростовчанин Роман Дулатов. До этого в составе учредителей была знакомая нам тройка.

Cудя по финансовой отчетности, дела у «Смайл лоджистик» идут неплохо — за 2017 год компания отчиталась о чистой прибыли в 11 млн рублей.