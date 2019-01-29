ГЧП не получилось: в частном детсаду «Егоза» нечем кормить детей в бюджетных группах

По словам директора, исполком Казани не утвердил механизм размещения муниципального заказа, из-за чего садик не может получить компенсацию за питание

Фото: Эльза Михайлова

Полноценное государственно-частное партнерство (ГЧП) в сфере дошкольного образования в Казани создать не удалось. Директор коммерческого детского сада «Егоза», который по договору с исполкомом Казани принимал детей из общей очереди, заявила о повышении родительской платы в бюджетных группах. По словам Натальи Реснянской, исполком за 9 лет сотрудничества не утвердил механизм размещения муниципального заказа, из-за чего садик не получает компенсации за питание детей. А прокормить ребенка на 572 рубля в месяц, которые заложены в родительской плате, невозможно. В мэрии Казани «Реальному времени» подтвердили, что компенсаций нет, но считают, что повышение незаконно. Подробности в материале.

Путевки бюджетные — цены коммерческие

Платить как за коммерческий садик предложили родителям, чьи дети в рамках муниципальной квоты посещают детский центр «Егоза». Официально о повышении не уведомили, но в группах появились объявления о том, что такое возможно, если исполком Казани не будет компенсировать затраты на питание детей. На собрании директор учреждения это подтвердила.

— Нас подготовили, что с 1 марта оплата будет составлять 7700 рублей вместо 4045 рублей, которые мы платим сейчас. Из этой суммы 2600 — на питание и 5100 — абонентская плата. Но мы получили путевку в этот детский сад по электронной очереди и не рассчитывали платить такие деньги, — говорит «Реальному времени» Юлия, чей ребенок посещает этот садик.

По словам директора АНОО «Центр образования «Егоза» Натальи Реснянской, цены вырастут, если не будет заключен договор субсидирования между детским садом и исполкомом Казани. Садик — частный, но в нем в рамках ГЧП есть четыре бюджетные группы, путевки в которые выделяются роно. Об этом «Егоза» и мэрия договорились еще 9 лет назад, когда передали «Егозе» бывший ведомственный детсад завода «Кварт» по договору безвозмездного пользования.

По словам Реснянской, родительская плата, установленная исполкомом, – это все, что они получают от «бюджетников», содержание же ребенка обходится дороже. Фото Олега Тихонова

Компенсаций от исполкома нет, а кормить на 572 рубля в месяц невозможно

По словам Реснянской, родительская плата, установленная исполкомом, — это все, что они получают от «бюджетников», содержание же ребенка обходится дороже. Ранее его обеспечивали за счет коммерческих групп, однако с ухудшением экономической ситуации стало сложнее.

— Изменилась финансовая ситуация, год только начался, а молоко и мясо уже подорожали. И нет возможности поднимать в разы плату за питание в группах с полным пакетом, чтобы за их счет кормить детей, на которых муниципалитет не выделяет деньги, — говорит Наталья Реснянская.

По ее словам, родительская плата в муниципальных садиках составляет 36% от расходов на содержание ребенка, остальные 64% платит государство. В их случае они этих выплат лишены, так как до сих пор не утвержден механизм размещения муниципального заказа в частных дошкольных учреждениях.

— У нас были проверки казначейства, которые выявили миллионный долг бюджета перед нами за эти группы. 9 лет я этот вопрос [размещение бюджетных групп] рассматривала как благотворительную деятельность, на протяжении всего времени обращалась с письмами о размещении муниципального задания. Сейчас просто настал критический момент и стоит вопрос вообще о закрытии, потому что оплаты, которая есть, хватать не будет. Очевидно, что полноценное пятиразовое питание на 572 рубля в месяц, которые заложены в родительской плате, организовать невозможно, — говорит Наталья Реснянская.

По словам Реснянской, развитие ГЧП в дошкольном образовании в Татарстане тормозится из-за того, что нет отлаженного механизма размещения муниципального заказа. Фото Эльзы Михайловой



«Создание одного места с учетом строительства обходится до 1,3 млн рублей, а создание места в частном саду — 300 тысяч рублей»

В постановлении исполкома Казани об утверждении нормативов финансирования на содержание воспитанников дошкольных учреждений говорится о том, что оно распространяется и на муниципальные группы в частных образовательных учреждениях, заключивших соответствующие договоры с уполномоченным органом. Но такого договора, по словам директора «Егозы», нет ни у одного частного детсада в Казани.

— У нас есть только договор о безвозмездном пользовании помещением, который заключен с исполкомом, есть пункт «Содержание помещений четырех муниципальных групп», что подразумевает именно содержание — оснащение мебелью, ремонт, оплату коммунальных услуг. Более того, мы покупаем это право безвозмездного пользования через аукцион. И мы хотим, чтобы муниципалитет просто компенсировал питание, — говорит директор «Егозы».

По словам Реснянской, развитие ГЧП в дошкольном образовании в Татарстане тормозится из-за того, что нет отлаженного механизма размещения муниципального заказа. Если бы он был, проблема очередности в детсады была бы снята.

— Сейчас в Татарстане собираются создать 6 тысяч мест в детских садах, я, как человек, который знаком с ситуацией, посчитала, что создание одного места с учетом строительства обходится до 1,3 млн рублей, а создание места в частном саду — 300 тысяч рублей. Это значительно дешевле для бюджета и эффективнее для решения проблем с обеспеченностью местами. В других регионах именно через сотрудничество с частными учреждениями решают эту проблему, — говорит предпринимательница.

В пресс-службе мэрии Казани ответили, что одним из особых условий договора о безвозмездном пользовании, заключенного с «Егозой», является не только содержание помещения, но и воспитание, обучение, развитие, а также присмотр, уход за детьми и их оздоровление. Фото Романа Хасаева

Исполком: оснований для повышения размера родительской платы не имеется

В пресс-службе мэрии Казани «Реальному времени» ответили, что одним из особых условий договора о безвозмездном пользовании, заключенного с «Егозой», является не только содержание помещения, но и воспитание, обучение, развитие, а также присмотр, уход за детьми и их оздоровление. Родительская плата же направляется на оплату труда персонала, организацию питания и приобретение продуктов питания; хозяйственно-бытовое обслуживание и приобретение товаров хозяйственно-бытового назначения; обеспечение воспитанников мягким инвентарем.



Кроме того, на реализацию основной программы дошкольного образования из бюджета Республики Татарстан АНОО «Центр образования «Егоза» ежегодно предоставляется субсидия. Согласно утвержденным нормативам, по состоянию по 1 января 2018 года это 34 601 рубль в год на одного воспитанника.

«Таким образом, источниками финансирования расходов по содержанию четырех муниципальных групп являются субсидия республиканского бюджета и родительские взносы в установленном исполнительным комитетом г. Казани размере. Оснований для повышения размера родительской платы в муниципальных группах АНОО «Центр образования «Егоза» не имеется», — считают в исполкоме.

В «Егозе» уверены, по закону об образовании они как учредители имеют право сами устанавливать родительскую плату и договор родители заключают не с исполкомом, а с директором в лице Реснянской. А ежемесячная сумма, которую они предлагают вносить родителям из бюджетных групп, будет на порядок ниже той, которую платят в коммерческих группах.

Если в этом конфликте окажется прав детский сад, а не исполком, то родителям придется смириться с новой платой или переводить детей в муниципальные сады. Учитывая огромную очередность, сделать это будет сложно.