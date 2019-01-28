Рафинат Яруллин — о судьбе КЗСК: «У завода должен найтись хозяин»

Глава «Татнефтехиминвест-холдинга» прогнозирует замедление инвестиционной активности компаний, торговые войны Китая и США и призывает подписывать СПИКи

Фото: Максим Платонов

Нефтегазохимический комплекс закончил 2018-й с ростом производства на 2,9%, но получил выручку на треть больше — до 1,3 трлн рублей. Сегодня на первом в этом году заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» подвели итоги работы отрасли и заслушали новые проекты. Подробности — в материале «Реального времени».

Кто претендует на КЗСК: Минпромторг, «Ростех» и Татарстан

Сегодня на очередном заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» под председательством Рустама Минниханова вновь подняли проблему перезапуска Казанского завода синтетического каучука, остановленного осенью прошлого года. Как уже рассказывало «Реальное время», три года назад совет директоров КЗСК под председательством Евгении Даутовой выступил поручителем по кредиту ВЭБа на 3,7 млрд рублей, который был получен для продолжения строительства второго завода КЗСК — дочернего «КЗСК-Силикон». Оказавшись с привязанными к ногам гирями, КЗСК после банкротства «дочки» сам едва не отправился в финансовую могилу. И до сих пор агония КЗСК, как сообщил глава «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин, продолжается.

— Решение о дальнейшей судьбе КЗСК не принято, — доложил он во время отчетного доклада на заседании совета директоров. — Реализация проектов по силиконам заморожена, — проговорил со скоростью пулеметной очереди, предпочтя не вдаваться в подробности текущего состояния на КЗСК и на его дочернем «КЗСК-Силиконе».

Власти РФ и РТ и «Ростех», вероятно, станут учредителями нового КЗСК и войдут в его капитал с разной степенью участия. Фото invest.kzn.ru

Что же тормозит реанимацию КЗСК, который планировали открыть весной этого года? Позднее глава «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин пояснил «Реальному времени», что решение о перезапуске завода пока остается под вопросом, так как на федеральном уровне решается, кто готов взять на себя этот актив: «У завода должен найтись хозяин, — объяснил он. — Кто будет вести завод? Минпром (то есть Минпромторг РФ, — прим. авт.), «Ростех», или нам (Татарстан, — прим. авт.) отдадут».

Иначе говоря, на КЗСК определилась тройка наиболее вероятных претендентов, которые, скорее всего, не конкурируют за выкуп завода, как может показаться на первый взгляд, а выступят единым инвестиционным пулом. Проще говоря, власти РФ и РТ и «Ростех», вероятно, станут учредителями нового КЗСК и войдут в его капитал с разной степенью участия. Когда оформится тройственный союз КЗСК, Рафинат Яруллин не уточнил. Так что остается дождаться, когда ВЭБ определит цену продажи КЗСК с учетом долговых обязательств перед остальными кредиторами предприятия. К слову, «КЗСК-Силикон», из-за которого остановился КЗСК, должен выйти на ежегодный выпуск 40 тысяч тонн силикона еще в 2016 году, но и его судьба остается неопределенной.

«Нэфис» договорился с кредиторами и сохранил бизнес

Другим очагом остановленных инвестпроектов явился «Нэфис Косметикс». Как сообщил Рафинат Яруллин, здесь «заморожено производство стиральных порошков». Заметим, что речь идет не о текущем производстве, как можно подумать, а о новом проекте синтетических моющих средств мощностью 240 тыс. тонн. Предполагалось, что завод будет запущен в 2017 году при кредитной поддержке позднее обанкроченного «Татфондбанка». Несмотря на активные переговоры о продаже бизнеса ГК «Нэфис» в декабре, сегодня в кулуарах появилась неожиданная информация о том, чтобы якобы акционеры сумели договориться с банками об урегулировании долга перед Сбербанком. Правда, официального подтверждения этому получить пока не удалось.

Предполагалось, что завод будет запущен в 2017 году при кредитной поддержке позднее обанкроченного «Татфондбанка». Фото Максима Платонова

Фортуна улыбается нефтяникам



Впрочем, главной темой повестки сегодняшнего заседания совета директоров явился отчет о результатах нефтегазохимического комплекса РТ по итогам 2018 года. Индекс роста производства составил скромные 2,9%, сообщил Рафинат Яруллин. Но даже этого замедляющегося темпа производства оказалось вполне достаточно для рекордной выручки, чтобы продолжать «купаться» в деньгах. По словам Рафината Яруллина, выручка составила 1,3 трлн рублей, что на 32% выше уровня 2017 года. Фортуна улыбнулась нефтяникам, которые больше остальных заработали денег благодаря восстановлению мировых цен на нефть. Выросла рентабельность продаж у шинников на 3%, Химзавода Карпова — на 12% и у «Аммония» — на 12% благодаря росту цен на азотные удобрения. «Рентабельность продаж выросла на «Татнефти», «Казаньоргсинтезе», «Нижнекамсктехуглероде», а на «Нэфис Косметиксе» наблюдалось снижение прибыли», — сообщил Яруллин. Щедрые бонусы в виде роскошных налоговых отчислений на 416 млрд рублей получила казна. Правда, в бюджет РТ поступило лишь 77 млрд рублей…

Один из ключевых игроков НГХК — «Татнефть» — продолжает медленно, но верно наверстывать упущенные темпы добычи нефти, вызванные ограничениями ОПЕК. Нефтяники увеличили добычу нефти на 2% — до 29,2 млн тонн. Но еще сильнее нарастили переработку. Опережая конкурентов, «Татнефть» на нефтеперерабатывающем комплексе ТАНЕКО планирует запустить в этом году второй комплекс ЭЛОУ-АВТ-6. По словам Рафината Яруллина, в результате объем переработки нефти на ТАНЕКО удвоится и достигнет 14 млн тонн в год. В прошлом году ТАНЕКО увеличил выпуск дизельного топлива и автобензинов на 43% и 29% соответственно.

«Татнефть» строит газохимическое крыло

Кроме того, обретает конкретные очертания газохимическое крыло «Татнефти», о котором не раз говорили в последнее десятилетие. После завершения модернизации нефтеперерабатывающего комплекса «Татнефть» намерена наладить переработку 390 тысяч тонн газохимического сырья, сообщил Яруллин. Нефтяники начнут выпускать собственный полипропилен, вступая в конкуренцию с другими производителями нефтехимии. Как видно из слайдов, «Татнефть» планирует получить 247 тыс. тонн полипропилена, а всего выпустить на первом этапе 317 тыс. тонн газохимических продуктов.

«Татнефть» планирует получить 247 тыс. тонн полипропилена, а всего выпустить на первом этапе 317 тыс. тонн газохимических продуктов. Фото Максима Платонова

Татарстанские игроки нефтехимического комплекса все чаще выходят за пределы Татарстана. У производителя контейнеров Iplast действует завод во Владимирской области, предполагается в Азове (Ростовской области), планируется строительство завода в Арабских Эмиратах. «Данафлекс» строит завод в Чехии и планирует расширять мощности в Финляндии, «Техстрой» развивает заводы в Свердловской области (Талица), Ингушетии (Карабулак), Еgida построит завод пенополиуретана в Караганде и планирует построить производство в Липецке. В тоже время российские компании входят в республику. «Фосагро» из группы СИБУР глубже проникает в Поволжье, открывая в республике логистические склады, «Куйбышевазот» участвует в совместном предприятии с татарстанской компанией для развития продаж удобрений.

Кто заговорит на СПИК

Вглядываясь в будущее, Рафинат Яруллин прогнозирует снижение инвестиционной активности, торговые войны за рынки сбыта между США и Китаем и экономическую стагнацию. «В любой момент российским компаниям могут ограничить доступ к углеволокнам, например для МС-21, — рассуждал он. — Особенно, если это позволит иностранным компаниям выиграть борьбу за рынок». В этих условиях, считает он, необходимо опираться на федеральную поддержку, но не останавливать инвестпроекты. Он привел пример, как СИБУР активно пользуется всеми инструментами от РФПП, Фонда благосостояния и подписывает СПИК. «В России мало механизмов для поддержки нефтехимических производств. Да, в Татарстане созданы ТОСЭРы, экономические зоны, но в крупные проекты государственное финансирование давно не привлекается. В последний раз значительные средства привлекались в 2006 году на 16 млрд рублей, когда правительство выделило из инвестфонда 16,5 млрд рублей на строительство инфраструктуры ТАНЕКО...» — поставил он многоточие.

Вслед за ним выступила заместитель директора института проблем химический физики Эльмира Бадамшина, которая представила технологии альтернативного способа получения прекурсора углеволокон. Генеральный директор ООО «Самсон Контролс» Азрет Крымшамхалов презентовал возможности компании по локализации производства регулирующей арматуры. Подбор площадки в настоящее время ведется.