Наступление салафитов в Татарстане силами ДНД не отобьешь
Первое дело вербовщика ИГИЛ, ущерб в 3,3 млрд рублей и потери наркомафии — 10 цифр в работе полиции РТ
В Татарстане взялись за наркомафию — за год число выявленных фактов легализации наркодоходов увеличилось в пять раз. Этой информацией накануне на коллегии МВД поделился генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин. А еще он спрогнозировал ряд угроз наступившего 2019 года, включая «обнальный» охват самозанятых и вербовку приверженцев радикального ислама из числа «прогульщиков» школы. Детали — в материале «Реального времени».
- Первое дело вербовщика ИГИЛ
Полицейские следователи Татарстане первыми в стране применили на практике новую норму УК РФ о наказании за вербовку в террористы (ст. 205.1). Под Новый год Приволжский окружной военный суд вынес приговор гражданину Кыргызстана Датонбеку Жумабаеву. Он получил 11 лет за подготовку к выезду в Сирию для участия в незаконном вооруженном формировании и склонение к участию в ИГИЛ (запрещено в РФ) жителей России. Всего за год в республике выявлено 45 преступлений террористического характера и 34 — экстремистской направленности.
- «Обнал» отступает, но не сдается
В 2,5 раза всего за год выросло число вскрытых преступлений, связанных с незаконной регистрацией компаний на подставных граждан. Эту цифру глава МВД по РТ привел в числе результатов борьбы с подпольными «банками». В 2018-м в суды ушли уголовные дела трех «обнальных» ОПС и трех ОПГ, среди них дело Окуней. «Мы практически выдавили такое явление, как «обнал», из республики. Заниматься им стало невыгодно — проценты очень высокие», — сказал Артем Хохорин. Но предупредил — стоит ожидать новой волны таких преступлений в связи с экспериментом по налогообложению самозанятого населения. «По сути, проект открывает доступ к легальному обналичиванию денежных средств под очень выгодный процент», — пояснил министр и просил сотрудников УЭБ и ПК держать ситуацию под контролем.
- Арестовали имущества на 3 млрд рублей
3 млрд 295 млн рублей — таков объем средств и имущества, арестованного в 2018 году в счет возмещения материального ущерба по экономическим преступлениям в Татарстане. При этом ущерб от коррупции оценен в 788 млн рублей, из которых 677 млн виновные и иные участники «прихватизаций» уже возместили.
- «Второе поколение салафитов»
Третий год глава МВД Татарстана обращает внимание на «бегство» детей из школ. По итогам 2016 года он рассказывал о появлении опасной тенденции: под влиянием родителей-салафитов их дети отказываются посещать школы в пользу домашнего обучения и частных медресе. В качестве примера приводил Альметьевский район, где уже тогда отмечались не единичные факты перевода детей на домашние формы обучения, «прогульщиками» становились даже первоклашки. На днях и прокурор Татарстана заявил: настораживает рост числа учащихся, выбравших семейную форму получения образования. Он заявил — не всем родителям такой формат по плечу, а проверка выявила «значительные упущения» в организации работы. Впрочем, обошелся без цифр.
Хохорин вчера потребовал внести вопрос домашнего обучения в повестку муниципальных антитеррористических комиссий и провести массовые проверки в районах силами прокуратуры, Роспотребнадзора и Рособрнадзора. По словам главы МВД РТ, в республике идет формирование «второго поколения салафитов»: дети из семей приверженцев радикального ислама переходят на домашнее обучение или в частные заведения, где их учат преподаватели-салафиты. «Воспитание в закрытой среде, уход от общественной социализации создают опасность формирования экстремистских ячеек из таких детей», — считает министр. Отметим, разговор шел уже не об одном районе, а о республике.
- Взялись за доходы наркобизнеса
В пять раз (с 4 до 20) увеличилось число зафиксированных полицией фактов легализации доходов от наркобизнеса. Сколько потеряла наркомафия, не сообщается. За год в республике перекрыли 8 международных и 33 отечественных канала поставки «дури». Один из них по следу «наркододжа» вывел оперативников на подпольное производство и склады в Подмосковье, общий объем изъятых партий наркотиков приближается к тонне. Ну а в Татарстане за год наркоулов потянул на 144 кг. В то же время общее число выявленных преступлений в этой сфере сократилось аж на 10 процентов, в отстающих по выявлению Казань, Нижнекамск и Зеленодольск.
- Камерная раскрываемость растет
До 19,5 тысячи увеличилось число электронных «соглядатаев» в системе «Безопасный город». С помощью камер в 2018 году раскрыли 2 тысячи преступлений в Татарстане — в три раза больше, чем за 2017-й. Сократилось и число преступлений в общественных местах — на 15,5 тысячи (9%). Вчера на коллегии премьер-министр республики Алексей Песошин поручил МВД совместно с Минсвязи продолжить работу с управляющими компаниями и ТСЖ «по увеличению количества камер в многоквартирных домах». Артем Хохорин сказал — нужно стремиться к максимальному охвату.
Пока в 14 городах республики оснащенность дворов и публичных мест видеонаблюдением приближается к 50%, в лидерах — Альметьевск, Нурлат, Бугульма, Азнакаево, где охват выше в 1,5—2 раза.
- Не вспомнили о кладбищенском погроме и имаме
20 убийств, 507 краж, а всего 1 193 преступления прошлых лет раскрыли сотрудники МВД Татарстана в 2018-м. Остаток «подвисших» дел остается большим — 17,5 тысячи. На этой цифре Хохорин обошелся без конкретики. Не вспоминал ни скандальный погром на Ново-Татарском кладбище, ни загадочное исчезновение в 2016-м году имама Сулеймана Зарипова и его спутника из Арабских Эмиратов. Зато министр отметил — не снизилось число объявленных в розыск. «Так и не задержаны такие известные личности, как Полях — руководитель отделения банка «Открытие» (подозреваемый в краже 200 млн рублей, — прим. ред.), Беляков из фонда соцстраха (фигурант дела по афере с выплатами декретницам) и криминальный авторитет Агрба (обвиняемый в организации ОПС «Тукаевские»).
- В Казани возродили ДНД
Задержать 63 подозреваемых, ранее объявленных в розыск, помогли представители так называемой муниципальной милиции в 2018 году. Таких муниципальных служащих в Татарстане 1 014 человек. 165 из них специализируются на борьбе за безопасность дорожного движения, причем с их участием в республике уже составлено 30 тысяч материалов на водителей и пешеходов-нарушителей. Без зарплаты помогают полиции еще и дружинники. По данным МВД, в Татарстане действуют 303 дворовых и 657 добровольных народных дружин. Общее число членов ДНД перевалило за 22 тысячи. С их участием раскрыты 304 преступления и выявлена 21 тысяча правонарушений. В Казани дружина «Заречье» объединяет жильцов 10 многоквартирных домов в одноименном микрорайоне, которые «еженедельно патрулируют» свою территорию.
- Изъятое оружие негде хранить
2 616 единиц изъятого и сданного оружия хранится в подразделениях полиции Татарстана. Места для них уже не хватает, признался Хохорин, заострив внимание на том, что больше половины этого арсенала относятся к компетенции Росгвардии, ведь именно к ней при реорганизации отошла служба лицензионно-разрешительной работы. Реформа прошла, а правовые пробелы остались. Так, обязательная по закону экспертиза, после которой права прежнего владельца оружия прекращаются и оно отходит в доход государства, теперь должна производиться Росгвардией. Но экспертных подразделений у гвардейцев еще нет, хотя МВД уже лишили права заниматься такими исследованиями. Проблему министр адресовал федеральному центру в лице статс-секретаря МВД России Игоря Зубова.
- На налогах мигрантов Татарстан терял 12 млн рублей в месяц
144 млн рублей, по прикидке Артема Хохорина, потерял Татарстан в 2018 году на налогах для мигрантов. Поскольку больше 3 тысяч иностранцев, въехавших в республику с целью поработать, не оформили патент. Задача полиции на 2019-й — выявление таких гостей и способов их заработка. От 28 тысяч сознательных и оформивших патент гастарбайтеров в бюджет РТ поступило более 700 млн рублей. И должно поступить еще 30 млн рублей после взыскания штрафов.
Также на коллегии Артем Хохорин объяснил полицейские отставки в 30 районах и сделал «последнее китайское» предупреждение подчиненным за отсутствие работы по взяткам.
А замглавы МВД России рассказал об ошибках полиции на 1 млн евро, островках стабильности и методах врагов России.
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