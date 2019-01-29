Наступление салафитов в Татарстане силами ДНД не отобьешь

В Татарстане взялись за наркомафию — за год число выявленных фактов легализации наркодоходов увеличилось в пять раз. Этой информацией накануне на коллегии МВД поделился генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин. А еще он спрогнозировал ряд угроз наступившего 2019 года, включая «обнальный» охват самозанятых и вербовку приверженцев радикального ислама из числа «прогульщиков» школы. Детали — в материале «Реального времени».