Статс-секретарь МВД РФ Зубов: «Гонка вооружений уже на пороге стоит»

Об ошибках полиции на 1 млн евро, островках стабильности и методах врагов России доложил в Казани представитель федерального ведомства

Фото: Ринат Назметдинов

За что хватаются «европейские» судьи в жалобах Навального и россиян, какую угрозу готовит ИГИЛ у южных границ нашей страны, и какой креативный проект Татарстана должен получить развитие на федеральном уровне. Об этом сегодня рассказал статс-секретарь — заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов на встрече с силовиками в Казани. «Реальное время» предлагает стенограмму его речи на коллегии МВД РТ с незначительными сокращениями.

33-е место для такой республики — маловато



«Уважаемые коллеги, прежде всего, рад приветствовать вас в этом зале. Для меня это хорошее событие. Я много лет близок к республике [Татарстан] и хорошо знаю все, что здесь происходит…

По условиям службы и показателям оперативно-служебной деятельности Татарстан долгие-долгие годы является передовым подразделением внутренних дел и эту планку держит. <...> Вместе с тем я бы хотел отметить, что при этих заданных параметрах мы имеем достаточно развитую республику с четкой вертикалью управления, с дееспособной, умной и креативной властью, достаточно стабильной ситуацией в гражданском обществе и высоко технически оснащенным отрядом правоохранителей в лице МВД, которое по количественному и качественному содержанию является главным звеном правоохранительной системы и в России, и в республике.

И если мы берем эти заданные параметры и говорим: да, общие показатели выше общероссийских, да, оценка позитивная, но 33-е место [в общем «рейтинге» МВД] — для этой республики маловато 33-го места. И наверное, есть еще неиспользованные резервы, о которых надо думать и стремиться к новым высотам.

Международное право превращается в набор бумаги

Почему я об этом говорю? У нас в стране не так много регионов-доноров, не так много островков стабильности. И в условиях обостряющегося давления на Россию, которое, как вы, наверное, понимаете, в ближайшее время не ослабнет, мы все видим, что происходит.

Мы с вами прекрасно сейчас на примере Венесуэлы или других государств видим, что никаких ограничений в действиях для наших идеологических, экономических и военных противников нет. Они готовы на любые шаги, любые провокации.

Международное право медленно, но уверенно превращается в набор бумаги. Можно ожидать самых различных вариантов развития событий… Гонка вооружений, которая вот уже на пороге стоит. Что бы мы ни говорили, нам говорят: «Нет, вы виноваты». Говорят: «Вы эту ракету новую построили», им отвечают: «Нет, ознакомьтесь». Они говорят: «Мы не хотим знакомиться, мы знаем…» Вот примерно так.

Я предвижу, конечно, и по роду своей деятельности мне приходится знакомиться со сценариями развития военно-политической обстановки и в мире, и вокруг России, и с западными изданиями.

Сбор компромата на руководство РФ — в приоритете ЦРУ

Можно предвидеть, конечно, и усиление давления на наших соотечественников, которые выехали на работу, для жизни дальнейшей в западные страны. И не только в западные. Имеют там свою собственность, активы и так далее. Совершенно очевидно, и мы это уже ощущаем, что с ними ведется целенаправленная работа с целью сбора компрометирующей информации на руководство России и на страну в целом.

Я уже говорил и еще раз могу сказать, что сбор, компрометация и дискредитация руководителей правоохранительной системы относится к числу приоритетных задач, поставленных ЦРУ.

Поволжье в сценариях возможного конфликта

Перед выездом читал несколько сценариев развития военно-политической обстановки, те материалы, которые западное разведывательное сообщество подготовило. В них прописано в качестве одного из регионов будущего гражданского и военного конфликта Поволжье. Есть сценарии соответствующие.

И на этом фоне сохраняющаяся угроза экстремизма и терроризма может рассматриваться и через иные призмы. Мы видим, что у нас идет приток мигрантов из определенных стран. Несмотря на то, что они, судя по показателям, которые озвучивались, стали вести себя более законопослушно. Тем не менее та идеология, которую они сюда завозят, их устремления — они изначально требуют нашего повышенного внимания.

Планируется масштабная провокация на границе

Я уже не говорю о том, что на наших границах в сторону Афганистана, с бывшими постсоветскими республиками — Таджикистаном, Узбекистаном, это у нас основа притока мигрантов, — там готовится новый очаг напряжения.

Если вы следите за информацией, то боевики ИГИЛ (запрещена в РФ, — прим. ред.) неизвестными вертолетами с территории Пакистана перебрасываются сегодня на границу Таджикистана. То есть там планируется, видимо, масштабная провокация в перспективе. С выдавливанием большого количества беженцев и со всеми последствиями в сторону РФ.

О призывах и директивах не кошмарить бизнес

В этой связи сохранение стабильности является главной задачей. Особая роль отводится Министерству внутренних дел. Потому что наши сотрудники непосредственно контактируют с населением каждый день. И по результатам нашей с вами работы население оценивает эффективность власти в целом. То, что существенный рост уровня общественного доверия к органам внутренних дел Татарстана сегодня наблюдается, — это позитивно, потому что в регионах есть и падение, достаточно существенное.

Но есть регионы, где уровень общественного доверия превышает 70%. Я уже говорил — Белгородская область. Мне кажется, Татарстану надо стремиться куда-то вот в ту сторону.

Я также солидарен с тем, что прозвучало в докладе [главы МВД РТ Артема Хохорина]. Есть некоторые точки, на которые мы должны обращать внимание. И как министр не раз говорил, мы не гонимся за валовыми показателями.

Многократно, в разных вариациях звучала критика, что у нас уменьшается количество преступлений в экономической сфере. Вопрос не в том. Есть и другая часть — призывы и директивы «прекратить кошмарить бизнес», не заниматься малозначительными событиями. В этой связи Владимир Колокольцев [глава МВД РФ] говорит: «Коллеги, мне не нужна эта мелочевка, вал этот, который раздражает только население и бизнес. Крупные дела — там, где посягательства на федеральный бюджет, где обманутые дольщики в большом количестве, где осуществляется масштабный вывод средств за рубеж, где прослеживаются четкие коррупционные схемы, — вот те направления, на которые должны быть сориентированы наши подразделения».

И позитивные примеры такого рода в деятельности МВД Татарстана имеются. И мы их приветствуем.

Татарстан проводит правовой эксперимент

Я хотел бы выразить благодарность руководству Республики Татарстан, которое пошло навстречу министерству и фактически уже на протяжении определенного времени проводит эксперимент по созданию целой категории муниципальных служащих, занимающихся охраной общественного порядка.

Таким образом реализуются и конституционные полномочия субъектов органов местного самоуправления, и положения федерального закона об основных принципах организации МСУ, где прямо записано, что органы местного самоуправления самостоятельно решают вопросы охраны общественного порядка на своей территории силами муниципальной милиции. Пока мы такую муниципальную милицию не создаем, но ростки уже есть.

То есть надо искать то решение, которое удовлетворило бы всех и позволило бы иметь в малых населенных пунктах дееспособных помощников полицейских, которые бы решали задачи охраны общественного порядка в пределах своей компетенции, исполняли бы решения местных властей в сфере соблюдение режима тишины, правил нахождения детей [в вечернее время и на общественных мероприятиях], выгула скота, все, что связано с экологией и проч. Там достаточно в вашем обзоре составов [правонарушений] местных.

Плюс к этому это та структура, которая могла бы быть помощником полицейского: заполнить тот вакуум, куда сегодня наши руки не доходят. Таким образом мы будем знать лучше обстановку и реагировать на ее возможные ухудшения.

Мы в этом направлении будем [вас] поддерживать. У нас есть проект соответствующего федерального закона. Он вывешен на сайте МВД России. Давайте его обсуждать, давайте его вместе продвигать…

Несмотря на сокращения, имеется кадровый некомплект

Сегодня забота о кадрах — это основное, на наш взгляд… Даже несмотря на все сокращения, у нас все равно имеется кадровый некомплект. Это говорит о том, что мы где-то недорабатываем. Ну понятно, что размеры материального стимулирования — ожидания несколько выше, чем то, что мы имеем в реалиях. Но физически много других позитивных и отрицательных моментов, которые можно обсуждать.

Вот я сейчас из Самары приехал. Вы мою телеграмму читали, что не планируется никаких ухудшений пенсионного обеспечения [сотрудников МВД], что вот эти 20—25 лет [выслуги] остаются. А мы говорим о том, чтобы предоставить еще возможность сотрудникам работать плюс 5 лет по желанию. <...> 8 февраля мы ждем официального заключения Минюста [по этому вопросу]… И внесем его в правительство.

Оторвали кому погон — сфотографируйте

Я сейчас подводил итоги в учебных заведениях различных. Есть большое количество разработок и методических материалов, которые прямо ориентированы на практику. Но начинаем изучать использование этих материалов — они не востребованы…

Просто приведу один характерный пример. Обратили внимание, что тот же Навальный активно подает в суды международные и выигрывает. И не только он, а все. И Россия одно из первых мест занимает сейчас по количеству проигранных судов [на уровне Европейского суда по правам человека].

Даже по линии МВД постоянное количество вот этих проигранных судов увеличивается.

Стали разбираться почему, но элементарно — на уровне первичного оформления этих задержаний ни в какие ворота не лезет. Какие-то типовые схемы применяются. Видно, что под копирку написано, не задокументировано.

Ну оторвали там кому-то погон — ну сфотографируйте. Положили [на землю], глаз подбили — тоже покажите. Когда это правильно оформлено — суд выигрываем. Если хоть малейшее отступление есть — европейские судьи хватаются за них. И в результате мы уже более 1 млн евро выплатили оппозиционерам за различные нарушения, которые на самом деле носили формальный в основном характер.

Полицейскую кастовость я всегда приветствовал

В заключение хочу сказать: большое спасибо за ваш нелегкий и психологически даже тяжелый труд. Правильно сегодня министр говорил — это не только оперативно-служебная деятельность, отвлечение на спортивные мероприятия массовые, на другое, работа без выходных. Все это понятно, это особенности нашей службы. Но не всегда, к сожалению, это компенсируется так, как положено.

Много раз говорил, еще раз скажу. Конечно, профессия полицейского — это не просто профессия, это еще и внутреннее состояние. Поэтому это системное стимулирование, развитие по-хорошему. Такую полицейскую кастовость я всегда приветствовал. Считаю, это один из небезграничных, но все-таки стимулов, которые удерживает профессиональное ядро.

Надеюсь, через год встретимся, и уже будет не 33-е место, а 22-е или 7-е».

Ранее на коллегии МВД РТ глава ведомства Артем Хохорин объяснил полицейские отставки в 30 районах и сделал последнее китайское предупреждение — за отсутствие работы по взяткам.