Артем Хохорин: «Не хочу, чтобы сложилось мнение, что в МВД все безоблачно»

Глава МВД Татарстана объяснил полицейские отставки в 30 районах и сделал последнее китайское предупреждение — за отсутствие взяток

Фото: Ринат Назметдинов

20 оправданных за год в судах глава МВД Татарстана назвал сегодня негативным результатом работы своих подчиненных. В своем докладе генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин сообщил о смене 30 начальников городских и районных подразделений и раскрыл причины увольнения муслюмовского — за многолетнее отсутствие фактов выявления взяток, а новошешминского — за пьяную езду. А еще отметил резкое сокращение изъятий оружия из незаконного оборота.

Пропившему должность начальнику ОВД указали на дверь



2019 год в Татарстане начался с полицейских отставок, рокировок и повышений. Новые начальники появились в пяти отделах полиции, объявил сегодня на итоговой коллегии МВД по РТ Артем Хохорин. В прошлом году сменились еще 24 начальника муниципальных органов внутренних дел и отделов полиции. «Половине из них впервые доверена такая ответственная должность», — подчеркнул министр.

В чем причины таких кадровых решений, поинтересовалась корреспондент «Реального времени» в перерыве заседания. Глава ведомства заявил — это естественный процесс.

— Пятерых попросили мы, — признался Артем Хохорин. — Двоих я уже назвал: муслюмовский и новошешминский — за не самую лучшую работу. Шестеро приняли решение по выслуге лет уволиться на пенсию. А остальные — это ротация между районами. В первую очередь мы даем руководителям, зарекомендовавшим себя на участках с меньшим, больший объем. Это естественный процесс. Ничего страшного не происходит.

На уточняющий вопрос по бывшему коллеге из Новошешминска министр пояснил: «Он пьяный за руль сел. У нас [рядового] сотрудника пьяного за рулем однозначно увольняют. А тем более здесь руководитель».

Отметим, что 31 октября прошлого года причиной отставки новошешминского начальника Ривата Срурова называли выход на пенсию по выслуге лет. Сменил его экс-замначальника полиции Нурлатского района Эдуард Жирнов, земляк новых подопечных.

Где «не задокументировано ни одной взятки»

17 января этого года в отставку отправили Наиля Бадретдинова, его место начальника Муслюмовского отдела полиции занял подполковник Раиль Гатауллин, экс-начальник полиции Апастовского района. «Начальник Муслюмовского отдела уже лишился в ноябре должности за многолетнее бездействие. Кайбицкий получил последнее китайское предупреждение», — заявил на коллегии глава МВД по РТ, комментируя отсутствие результатов по выявлению взяток.

Упомянул он и о фактах взяточничества среди самих полицейских. Всего за год по отрицательным мотивам из МВД РТ уволили 106 сотрудников.

По словам Хохорина, противодействие коррупции хромает в Казани, Нижнекамске, Елабуге и Чистополе (в последнем крупную взятку главы исполкома вскрыли сотрудники ФСБ, — прим. ред.). «Не восприняли критику» в Алексеевском, Актанышском, Алькеевском, Мензелинском, Новошешминском, Спасском и Тетюшском районах, где «так и не задокументировано ни одной взятки за год и нет в работе ни одного перспективного материала», признал генерал-лейтенант полиции. И попросил не делать вид, что ничего плохого в названных муниципалитетах не происходит.

Фото polisemuslum.jimdo.com



За последние две недели новых полицейских начальников получили еще четыре района:

Бавлинский возглавил подполковник Александр Иванов, ранее работавший в ранге и.о. начальника;

Лениногорский — экс-начальник Менделеевского ОВД Айбулат Юнусов;

В Менделеевский на место Юнусова назначили бывшего главного инспектора штаба МВД по РТ Ивана Егорова;

в Сармановском подполковник Газинур Муртазин продвинулся с поста зама в начальники.

И «запарывают работу» следствия и дознания

В Казани ротация начальников затронула пять отделов полиции:

«Авиастроительный» возглавил Марат Шарафуллин, экс-начальник ОП «Танкодром»;

«Танкодром» — Радиф Багавиев, экс-начальник ОП «Гвардейский»;

«Гвардейский» — Ирек Камалиев, экс-начальник ОП «Дербышки»;

«Дербышки» — Марат Галиев, экс-замначальника ОП «Дербышки»;

«Юдино» — Вячеслав Кочетов, экс-начальник ОП «Центральный» УВД Набережных Челнов.

По итогам работы 2018 года МВД Татарстана оказалось на 33-м месте в стране. По мнению статс-секретаря — заместителя министра внутренних дел России Игоря Зубова, полицейские республики могут претендовать и на места в первой десятке: потенциал, материальное обеспечение и поддержка региона позволяют. Артем Хохорин на успехах подчиненных остановился подробно, но также детально решил разобрать проблемы. «Не хочу, чтобы у присутствующих сложилось мнение, что в МВД все безоблачно», — сказал он.

Министр считает — следователям и дознавателям с точки зрения качества работы прошлый год пошел в минус: «Имеем свыше 20 оправданных в судах и рост возвращенных на дополнительное расследование уголовных дел». Отметим, в числе двадцатки счастливчиков — фигуранты дела о дорожной разметке, чей приговор уже вступил в силу, и пока еще ждущая апелляции экс-глава филиала СК «Мегарусс-Д» Дарья Алякина.

Фото insur-info.ru

Еще одна цифра — в Татарстане раскрывается лишь каждое пятое мошенничество с использованием интернета, хотя в 2018-м задерживать по подозрению в таких преступлениях стали вдвое чаще.

Возвращаясь к теме коррупции, Хохорин раскритиковал коллег, что «запарывают работу» по линии следствия и дознания в ОП «Юдино», Альметьевске, Черемшане и на Высокой Горе.

У погибшего в ДТП нашли боевой пистолет

Министр остановился на выявлении нетяжких преступлений как способе профилактики особо тяжких. Для примера сообщил — с 24 тысяч адресов в республике в 2018 году поступало по два и больше криминальных сообщений. Хуже других сработали на профилактику пять отделов Казани, «серьезно просели» Набережные Челны, «много претензий» к Нижнекамску с Рыбно-Слободским и Апастовским районами.

За год в республике возбудили 400 дел на тех, кто сел за руль, будучи лишенным прав. По мнению Хохорина, цифра маловата — ведь лишены права управления 26 тысяч человек, из них 27 в ушедшем году отметились в ДТП.

Также слабовато с делами в миграционной сфере — 855 уголовных дел на 3 тысячи сообщений.

livekuban.ru



Еще серьезнее — ситуация на черном рынке оружия и боеприпасов. Выявляемость фактов незаконного оборота за год упала на треть. «Трудно объяснить это, кроме как утратой контроля», — считает глава МВД по РТ. По словам Хохорина, в республике аж в 10 раз в последние 20 лет сократилось число убийств и в целом в семь раз уменьшилось число преступлений с применением огнестрельного оружия. Но при этом до сих пор остается нераскрытой декабрьская стрельба у ломбарда в центре Казани, подозреваемый Раимджанов все еще в розыске.



«Оружие до сих пор на руках криминалитета. И когда им нужно, оно начинает работать со всеми вытекающими последствиями», — подытожил Хохорин. А перед этим привел пример — в октябре в Рыбно-Слободском районе на своей «Тойоте» разбился недавно вышедший из колонии член челнинской ОПГ, а в салоне его авто нашли пистолет ТТ.