«Анатомика» картеля: УФАС обвинило девять поставщиков Минздрава в сговоре на полмиллиарда

Депутата Казгордумы Альмира Михеева хотят «дисквалифицировать» как бизнесмена

Девять татарстанских компаний в течение трех лет, с 2015 по 2017 год, участвовали в картельном сговоре, в результате которого на 250 аукционах на поставки медицинских изделий и оборудования цены были снижены не более чем на жалкие 2%. Ситуацией заинтересовалась не только антимонопольная служба — как выяснилось, расследование инициировала ФСБ. Детали картельного сговора федерального масштаба, его действующие лица, а также эксклюзивный комментарий организатора (по версии УФАС) картельного сговора — в материале «Реального времени».

Дело федерального масштаба



— В июне 2018 года комиссия Татарстанского УФАС России признала девять хозяйствующих субъектов — ООО «ИВЦ «Анатомика», ООО «Анатомика», ООО «ГИРЯ14», ООО «Ортопрайм», ООО «Ортопрайм СНГ», ООО «Диапомпа», ООО «Диомид», ИП Михеева Альмира Александровича и ИП Попову Юлию Евгеньевну нарушившими п. 2 части 1 статьи 11 закона «О защите конкуренции». Нарушение выразилось в достижении устного картельного соглашения о поддержании цен на торгах на аукционах в электронной форме, — сообщил сегодня на брифинге замруководителя УФАС по РТ Сергей Павлов.

Он уточнил, что ранее эти фирмы и предприниматели не попадали в поле зрения антимонопольной службы, а в 2015-2017 гг. сговор между ними имел место в сфере поставки медицинских расходных материалов, изделий, эндопротезов и имплантов, используемых в нейрохирургии:

— Заказчиками выступали как госучреждения РТ, так и учреждения здравоохранения других регионов РФ. Полномочия на возбуждение и рассмотрение данного дела УФАС по РТ запрашивало в центральном аппарате, так что оно носит федеральный масштаб.

Павлов пояснил, что вышеперечисленные компании входили в две группы лиц: одна была подконтрольна Альмиру Михееву, вторая — Юлии Поповой, которая в 2013—14 гг. занимала должность замдиректора ООО «ИВЦ «Анатомика» и еще с тех пор состояла с Михеевым в деловых отношениях, а затем зарегистрировалась в качестве ИП и учредила ООО «Диомид».

— По статистике, сфера здравоохранения из года в год находится у нас на втором месте [по части количества картельных соглашений], уступая только общестроительным и монтажным работам, — отметил замруководителя татарстанского УФАС.

12 процентов разницы

По словам замруководителя УФАС по РТ, схема, благодаря которой 250 аукционов на поставки изделий и материалов для учреждений здравоохранения на общую сумму 569 млн рублей прошли в 2015—2017 гг. практически без понижения стартовой цены, была достаточно простой, а участники сговора не трудились даже хоть немного «шифроваться».

— Изучив более 330 аукционов, в которых принимали участие эти компании, мы пришли к выводу, что компания-победитель определялась участниками торгов заранее, при этом снижение ценовых предложений по тем торгам, в которых принимали исключительно наши ответчики, было минимальным и в общей сложности в 250 аукционах составило порядка 2 процентов, — сообщил Сергей Павлов. – У хозяйственных субъектов, выступавших участниками картельного сговора, отсутствовало какое-либо экономическое обоснование поведения на торгах – все действия были изначально скоординированы…

В ходе расследования УФАС установило, что ответчики использовали одни и те же электронные адреса, контактные данные, номера телефонов, а электронные свойства файлов в заявках имели одинаковые свойства и создавались одними авторами. Причем вход на электронную площадку и подача предложений выполнялись разными участниками торгов с одного и того же IP-адреса – компании «ИВЦ «Анатомика»… А в ряде аукционов, как оказалось, даже финансово участие «противников» обеспечивало одно и то же лицо.

Всего участники картеля получили контракты на 553 млн рублей. В тех аукционах, где принимали участие компании, не входившие в картель (81 аукцион на 312 млн. рублей), снижение цены поставки составляло до 55 %, а в среднем составило 14 %.

Ответят рублем и должностью

В октябре 2018 года на участников картельного сговора был наложен штраф в 43 млн рублей, но после обращения «заговорщиков» в Арбитражный суд РТ сумма штрафа, согласно вынесенному 21 января судебному решению, снизилась до 36 млн («Исходя из корректировки выручки за тот период, — уточнил замруководителя УФАС по РТ»).

Судебное решение не вступило в законную силу – Сергей Павлов допускает, что ответчики еще попытаются его оспорить в апелляционной инстанции, однако не сомневается в том, что индульгенцию участники сговора не получат: доказательства нарушения, по его мнению, очевидны.

Кроме того, серьезное наказание грозит и организаторам картеля. В Арбитражном суде рассматривается протокол УФАС от 21 сентября 2018 года о дисквалификации Альмира Михеева сроком до трех лет – если его удовлетворят, он не сможет в течение этого срока не только вести предпринимательскую деятельность, но и занимать руководящие должности. Аналогичный материал для обращения в суд подготовлен и в отношении Юлии Поповой.

Компенсация – не главное

Исходя из цифр, приведенных Сергеем Павловым, сумма штрафа, которая поступит в бюджет, если судебная тяжба с участниками картеля закончится победой УФАС, — 36 млн рублей — не покроет бюджетных потерь от формальных аукционов. Ведь если разница между средним падением цен в условиях добросовестной конкуренции составляет 14 процентов от начальной стоимости контрактов, а в условиях картельного сговора цена падала лишь на 2 процента, то при общей стоимости контрактов в 569 млн рублей бюджет теоретически не досчитался экономии в 68 млн рублей.

Однако замруководителя УФАС подчеркнул, что главная цель таких антимонопольных расследований состоит все-таки не в компенсации потерь, а в том, чтобы отучить участников рынка от подобной практики в принципе. То есть, чтобы после выплаты штрафов не возникало желания повторить такие «подвиги». «Идея возврата на стадию торгов неисполнима юридически, — отметил Сергей Павлов. – По ним прошли поставки, оборудование используется…»

По инициативе ФСБ

Замруководителя УФАС по РТ сообщил, что в 2018 году УФАС по РТ рассмотрело пять картельных дел, связанных с выявлением правонарушений в сфере здравоохранения, в результате к ответственности было привлечено пять компаний. 8 млн. рублей штрафов за нарушения антимонопольного законодательства уже выплачено. Три дела пока остаются на стадии расследования.

Пик нарушений, по его словам, приходится на 2015-2017 гг, в 2018 таких случаев УФАС по РТ не фиксировала.

— Юридически ответственность за ограничение конкуренции в Уголовном кодексе присутствует, — ответил Павлов на вопрос корреспондента «Реального времени», грозит ли что-то, кроме штрафов, организаторам картеля. – Существует 178 статья… Материалы, которые мы расследуем по картельным соглашениям, направляются в правоохранительные органы… А по Михееву работа проводилась с участием УФСБ – расследование инициировала служба безопасности.

Фирм много, Альмир Михеев – один

Альмир Михеев – известный в Татарстане предприниматель и депутат Казгордумы, курирующий вопросы здравоохранения. Он светился и в роли благотворителя в проектах своей деловой партнерши Юлии Поповой.

По данным «Спарк-Интерфакс», Альмир Михеев является владельцем большого количества аффилированных друг другу компаний. Это успешные микро- предприятия, среднесписочная численность работников на которых колеблется от 1 до 5 человек. Компании, в отношении которых Татарстанское УФАС возбудило дело о картельном сговоре, в последние годы выступали поставщиками медучреждений Татарстана, Чувашии, Удмуртии, Кировской области и даже Евпаторийской горбольницы в Крыму.

— Я никогда не скрывал от общественности, что все эти компании полностью подконтрольны мне, — заявил Альмир Михеев «Реальному времени». – Компания, которой руководила Юлия Попова, также создавалась на мои деньги и сразу перешла ко мне в доверительное управление. УФАС об этом знает, но УФАС невыгодно принимать наши объяснения.

«Какой картельный сговор, если нет конкуренции?»

По словам бизнесмена, ситуация, в результате которой его обвинили в организации картельного сговора, возникла из-за того, что в рамках выигранных подконтрольными ему компаниями тендеров конкуренция была просто невозможна:

— Конкуренция бывает там, где изначально ставится высокая цена контракта. А там, где торговая наценка составляет всего 5-7 %, иным участникам просто невыгодно заявляться на аукцион.

Вот в таких аукционах и участвовали, по словам Альмира Михеева, подконтрольные ему фирмы.

Большое количество небольших фирм он также объяснил особенностями ведения бизнеса:

— Иностранные поставщики требуют, чтобы в рамках одного юрлица не было продукции конкурирующих брендов.

Иными словами, по версии владельца, отдельные компании создавались для работы с разными партнерами.

— Мы не согласны с решением суда и планируем его обжаловать, — сообщил бизнесмен «Реальному времени». — Я считаю, что мы можем дать более развернутые комментарии после второй инстанции. С момента своего основания наша компания [Михеев рассматривает свои предприятия как единое целое] делала ставку на производство и поставку самых качественных товаров для учреждений здравоохранения… Мы считаем, что наши отношения с поставщиками и покупателями могут быть примером честного и открытого поведения для всех участников рынка. Мы никогда не вступали и не вступаем в сговор с конкурентами и учреждениями здравоохранения. Сохраняя должное уважение к деятельности ФАС и осознавая ее значение для общества, мы в то же время выражаем уверенность, что уже в ближайшее время наша непричастность к каким-либо правонарушениям будет доказана…