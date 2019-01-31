В Казани за избиение подростка-аутиста экс-спецназовцу дали 2 года 3 месяца колонии

Отец Володи Сидорова считает, что заключение под стражу не исправит обидчика его сына

Фото: Дарья Турцева

2 года 3 месяца колонии-поселения и 200 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда потерпевшему — к такому наказанию приговорил сегодня суд Московского района Казани 43-летнего Рустема Газизуллина. Экс-спецназовец в сентябре 2018 года жестоко избил 17-летнего Владимира Сидорова, страдающего расстройством аутистического спектра. Подсудимый вину признал частично — по его словам, он почувствовал угрозу от подростка. Заседания суда проходили в закрытом режиме, но сегодня, оглашая приговор, судья зачитала показания многочисленных свидетелей, которые позволили восстановить картину происшествия. Подробности в материале «Реального времени».

Последнее слово подсудимого

Рассмотрение дела Рустема Газизуллина стартовало 17 января. Учитывая несовершеннолетний возраст потерпевшего и состояние здоровья, суд принял решение о закрытом режиме. Газизуллина обвиняют по ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), сегодня в последнем слове мужчина признал вину частично — он согласился, что факт избиения им подростка был, но настаивает на том, что проявил агрессию, так как почувствовал угрозу от 17-летнего Владимира Сидорова.

— Он не раскаивается в содеянном. Он признает, что было событие, но не признает хулиганских побуждений. Признает, что совершил несколько ударов, но говорит, что защищался. Внятно объяснить, от чего защищался, не может, — пересказал сказанное Газизуллиным на последнем слове адвокат потерпевшего Дмитрий Морозов.

По словам Морозова, извинения подростку и отцу Газизуллин за все время следствия не принес, адвокат считает, что по принципиальным соображениям.

— Он даже сказал, что родители и общество виноваты в том, что ребенок один оказался на улице. В последнем слове он также сказал, что в том, что он находится в тюрьме, виноваты журналисты — они громко освещали событие, именно поэтому общественность порицает его, — рассказал подробности Морозов.

Ранее адвокат подсудимого Фанис Мухаммадиев говорил «Реальному времени», что защита не пыталась закрыть дело за примирением сторон.

Показания свидетелей: Газизуллина просили не бить ребенка

Избиение Володи Сидорова попало на камеры видеонаблюдения. Видно, что мальчик разговаривает по телефону, на секунду пропадает из кадра за дверью, а в следующий момент его начинает избивать мужчина. Звука на видео нет, и Газизуллин настаивал на том, что подросток угрожал ему — кричал «Убью!» и плевался. В суде опросили свидетелей — работников близлежащих магазинов, — версия об угрозах рассыпалась.

Из показаний сотрудницы магазина оптики: «Я услышала удар по витрине, Сидоров скатывался по стеклу и упал на пандус. Он плакал, жаловался на боль, из носа шла кровь».

Из показаний другой сотрудницы оптики: «Я услышала стук по витрине и увидела, что возле входа находился Газизуллин, который жестикулировал».

Из показаний сотрудницы банка, которая была на улице в тот момент в связи с учебной эвакуацией: «Сидоров стоял спиной к витрине, мужчина нанес ему три удара ногами, я кричала, чтобы он остановился, просила не бить ребенка».

Из показаний еще одной сотрудницы банка: «Услышала визг и увидела, как Газизуллин замахнулся рукой. Увидела Сидорова, который громко кричал, слышала, что кто-то кричал, что бьют ребенка».

Все свидетели описывали Владимира Сидорова как 15-летнего мальчика, а Газизуллина — как мужчину намного крупнее потерпевшего. По словам одной из свидетельниц, после первых ударов Володя Сидоров поднялся, но потом Газизуллин нанес ему еще два удара, хотя его просили не бить ребенка. Одна из свидетельниц успела спросить, почему Газизуллин начал бить мальчика, мужчина ответил, что тот плюнул на него и испугал его ребенка (в момент нападения с Газизуллиным был 5-летний сын), но, по словам свидетельницы, она плевков и испачканной одежды не заметила.

Два с лишним года колонии и 200 тысяч рублей морального вреда

В качестве свидетелей защиты выступали педагоги Владимира Сидорова, они сказали, что никогда не замечали за ним агрессии. Допросили и самого подростка.

«Сидоров возвращался с занятий, перепутал станции метро и сообщил маме по телефону, что заблудился. Она попросила передать телефон полицейскому или прохожему, чтобы уточнить, где он находится», — зачитывала судья. Владимир рассказал суду, что Газизуллин ударил его в лицо, живот и по ногам. По словам мальчика, никаких поводов для агрессии он не подавал.

Прокурор просил для Рустема Газизуллина 3 года колонии-поселения, суд принял решение о наказании в 2 года 3 месяца колонии-поселения и удовлетворил гражданский иск потерпевших о 200 тысячах рублей в качестве возмещения морального вреда.

— Газизуллину предъявлялось обвинение в нанесении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений. Он вину признал частично, показал, что потерпевший плюнул на него и проявил к нему агрессию. Указанный довод тщательно проверялся и своего отражения не нашел. Наказание соответствует степени общественной опасности и соразмерно содеянному. Оно незначительно отличается от того, что просили органы прокуратуры, и вопрос об обжаловании будет принят после изучения приговора, — дал комментарий «Реальному времени» помощник прокурора Московского района Казани Александр Леонов.

Об обжаловании заявил подсудимый. Рустем Газизуллин не согласен с решением суда, правда, объяснить свою позицию сегодня не захотел. Попросил журналиста «Реального времени» прислать ему письмо на электронную почту УФСИН, чтобы он ответил письменно.

Отец избитого подростка: лишение свободы не будет способствовать исправлению

На суде в защиту Рустема Газизуллина выступила его супруга, которая сказала, что не замечала за ним приступов агрессии. Вынося приговор, судья учла в качестве смягчающих обстоятельств наличие у обвиняемого малолетнего ребенка и престарелых родителей.

Не удовлетворен приговором отец Владимира Сидорова — в той части, что реальное заключение вряд ли будет способствовать осознанию Газизуллиным его деяний и последствий.

— Я не думаю, что лишение свободы будет способствовать исправлению. Важнее то, что таких детей, как Владимир, становится все больше, и люди должны понять, что они тоже часть общества. Речь идет о подростке, который проходил длительный путь реабилитации и которому Газизуллин поставил барьер и отбросил его назад в достигнутом, вырвал из общественной жизни, — сказал Александр Сидоров.

17-летний Владимир Сидоров, несмотря на диагноз «аутизм», учился в коррекционном классе общеобразовательной школы и профессионально занимался плаванием. Он состоял в сборной Татарстана и был в пятерке лучших пловцов на спине в России среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями. В ноябре 2018 года он должен был сдать нормативы на кандидата в мастера спорта, но из-за нанесенных травм (переломы лицевых костей черепа со смещением) длительное время не тренировался, потерял форму и не смог поехать на соревнования. Сейчас подросток восстанавливается, пытаясь вернуть потерянные результаты.

— Результаты ухудшились еще из-за того, что у него были сломаны кости лица и он боится удариться о борт и еще раз сломать их — на этом теряет секунды, разворачиваясь в бассейне, — объяснил адвокат потерпевшей стороны.

По словам Александра Сидорова, он ждал от обидчика сына раскаяния и извинений, но тот не счел нужным их принести.

— Позиция Газизуллина в том, что он не желает извиняться при всех возможностях, которые у него были. Первая возможность была 27 сентября на очной ставке, когда Владимир стоял напротив него, и Газизуллин однозначно осознавал, что перед ним стоит подросток, избитый им подросток. На суде он хорошо объяснил, и его супруга подтвердила, что все 5 дней между событием и приводом в полицию он занимался тем, что пытался узнать, есть ли в сводках сообщение о преступлении, есть ли заявление или все осталось незамеченным. Это его характеризует как человека, и я думаю, что наказание не приведет к должному эффекту, — подытожил отец пострадавшего подростка.