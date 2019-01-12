Скандалы недели: «коррупция» в КГАСУ, кладбище Биш-Балта в опасности и проблемы «главного дорожника» с УФАС

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Первая рабочая неделя в году оказалась не самой богатой на громкие инфоповоды, однако без них все же не обошлось. К финишу подошло громкое дело о «золотых» дамбах на Казанке, «Роял Тайм Групп» подал иск к своему создателю, за сити-менеджером Чистополя пришли силовики, а в КГАСУ разгорелся «коррупционный» скандал. При этом в стране подорожало топливо, а также некоторые категории товаров из-за роста НДС. Об этих и других событиях — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Подорожание топлива, эффект от повышения НДС и пошлины на онлайн-покупки

2019 год в России начался с роста стоимости топлива. В праздники топливо подорожало на заправках европейской части страны и Урала. В частности, «Лукойл» и «Башнефть» повысили цены на 65—80 копеек за литр. Подорожание коснулось и Татарстана, Самарской, Саратовской, Пензенской, а также Воронежской, Свердловской и Волгоградской областей.

Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», в Казани рост цен на 92-й бензин в среднем пока незначительный — на 14 копеек, в Нижнекамске — на 17 копеек. В Альметьевске и Набережных Челнах средние цены и вовсе не изменились и составили 40,48 и 40,47 рубля соответственно. Однако расслабляться не стоит, предупреждают аналитики. Республика, как правило, последней в ПФО поднимает расценки на топливо. А в соседних регионах уже отмечается значительный рост цен. В Самаре стоимость 92-го бензина подорожала на 81 копейку — до 41,57 рубля, в Уфе — на 67 копеек, до 41,45. Дизельное топливо в столице Башкирии поднялось на 78 копеек — до 46,98 рубля, а в Самаре всего на 9 копеек — до 46,12 рубля.

Также на уходящей неделе стало известно о том, что «Почта России» будет удаленно взимать пошлины с онлайн-покупок. Оплатить таможенную пошлину за товары из иностранных интернет-магазинов можно будет онлайн через приложение «Почты России». Это избавит покупателей от необходимости ждать таможенное уведомление и ходить в банк для оплаты.

«Почта России» будет удаленно взимать пошлины с онлайн-покупок. Фото Максима Платонова

Эксперимент по оплате онлайн, запущенный «Почтой России» и Федеральный таможенной службой, может стать шагом к полной отмене беспошлинного порога. Эксперты, опрошенные «Реальным временем», оценивают решение положительно, но считают, что поправит экономику России скорее не нулевой порог, а введение налогов для иностранных интернет-площадок.

Вместе с тем с начала года в России на 2% вырос налог на добавленную стоимость, ставка которого теперь составила 20%. Изменения только вступили в силу, а отдельные товары, например смартфоны и автомобили, уже подорожали, и не всегда только на 2%. Более того, эксперты прогнозируют дальнейший рост цен в среднем на 7—10% на все без исключения товары и услуги. Подробности — в нашем материале.

Роспотребнадзор против домашней стряпни в школах

На этой неделе стало известно о том, что Роспотребнадзор хочет запретить приносить в школы еду из дома — таким правилом дополнили обновленные СанПиН к организации питания детей, которые сейчас проходят обсуждение. Запрет вызвал шквал недовольства, поскольку к качеству школьных обедов много претензий, и бутерброд из дома здорово выручал.

Ведомство утверждает, что заботится о здоровье детей, которые могут отравиться домашней едой, а родители — что правила написаны в интересах производителей обедов для школ. Подробности — в материале «Реального времени».



На поиски Рашида Таймасова суд отвел почти месяц: следующее заседание по делу назначено на 5 февраля. Фото Игоря Новикова / primorsky.ru



Иск «Роял Тайм Групп» к своему создателю



В четверг в Арбитражном суде состоялось первое заседание по иску ООО «Роял Тайм Групп» к ПАО «ИнтехБанк» и создателю «игорного подразделения» бизнес-империи «Сувар-Казань», а ныне банкроту Рашиду Таймасову о признании недействительным договора поручительства, заключенного в 2012 году. Как выяснило «Реальное время», под поручительство Таймасов получил в «ИнтехБанке» кредит в размере 3 млн рублей.

Стоит отметить, что эта сумма отнюдь не выглядит неподъемной на фоне масштабов игорного бизнеса «Роял Тайм Групп», однако иск о признании договора поручительства недействительным мог быть подан только в том случае, если кредит так и не был возвращен. Можно предположить, что ООО «Роял Тайм Групп», оказавшееся в поле зрения правоохранительных структур в марте 2017 года как одна из коммерческих структур, замешанных в выводе активов из обанкротившегося «Татфондбанка», таким образом спасает собственные активы из конкурсной массы другого банка-банкрота.

К сожалению, прошедшее на этой неделе заседание оказалось рекордно коротким, суд даже не приступал к рассмотрению дела по существу, поскольку выяснилось, что местонахождение Таймасова неизвестно, и известить его об иске по всей форме не удалось. На поиски Рашида Таймасова суд отвел почти месяц — следующее заседание по делу назначено на 5 февраля.

«Коррупционный» скандал в КГАСУ

В Казани разгорелся новый скандал в сфере образования — по соцсетям разошелся видеоролик, в котором девушка представляется сестрой преподавателя КГАСУ и предлагает помочь поступить в вуз «сильно тупым деткам», добавляя, что все взятки будут проходить через нее. Тему подхватили СМИ, а прокуратура РТ начала проверку по данному факту. Между тем автор поста рассказала «Реальному времени», что ее предложение было всего лишь шуткой, а обиженный на нее знакомый из чувства мести скинул ролик татарстанскому телеграм-каналу.

На запрос «Реального времени» в КГАСУ ответили, что провели внутреннюю проверку и внеочередное заседание комиссии по противодействию коррупции. Судя по всему, за неудачную шутку сестры брат-преподаватель поплатится трудовым контрактом.

По соцсетям разошелся видеоролик, в котором девушка представляется сестрой преподавателя КГАСУ и предлагает помочь поступить в вуз «сильно тупым деткам». Фото kgasu.ru



— В результате решено публикацию признать не соответствующей действительности. Девушка, рассматривая конспект лекций, говорила вещи, не соответствующие реальности. Это подтверждается и братом девушки. Установлено, что брат Евгении Абрамовой — Симаков В. Д. работает в университете на условиях внешнего совместительства на 0,5 ставки. Решено рассмотреть вопрос о привлечении Абрамовой Е. к ответственности за съемку и публикацию в сети интернет-сюжета, порочащего честь и достоинство университета. Принято решение рассмотреть вопрос о прекращении трудовых отношений с Симаковым В. Д. за нарушение этики поведения работника университета и участие в съемке сюжета, содержащего недостоверные сведения и порочащего честь и достоинство университета, — сообщил нашему изданию проректор КГАСУ по ОПВиИТ Давид Кордончик.

За сити-менеджером Чистополя пришли силовики

Крупным коррупционным скандалом ознаменовались новогодние каникулы в Татарстане. В рождественское утро в Следкоме возбудили дело о получении крупных взяток и вместе с сотрудниками ФСБ пришли в дом «мэра» Чистополя — именно так в городе называют главу исполкома Александра Заиконникова, кстати, выходца из МВД. Одновременно с Заиконниковым силовики навестили еще двух жителей Чистополя — директора компаний «Монолит» и «Тесла» и учредителя первой из фирм. Оба ООО регулярно получают крупные контракты по благоустройству Чистополя.

Фабулу дела источники «Реального времени» излагают так: по версии следствия, директор компаний-победителей Рамиль Ситдиков в 2018 году передал главе исполкома Чистополя наличными не менее 880 тыс. рублей — за общее покровительство и подписание актов выполненных работ. Причем подозреваемый в даче взятки Ситдиков после задержания полностью признал вину, а вот предполагаемый получатель денег, проконсультировавшись с двумя адвокатами, откровенничать со следователями поначалу не стал. Говорят, сослался на головную боль.

Результатом разговора со следователями и ночевки в изоляторе временного содержания стала написанная 8 января явка с повинной. Тем не менее из-под стражи сознавшегося в получении взяток чиновника отпускать не стали. По данным «Реального времени», следствие готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения для чистопольского «мэра». Подробности — в нашем материале.

Статью переквалифицировали на более мягкую, освободив Нуруллина от уголовной ответственности. Фото Юлии Косолапкиной

Финиш дела о «золотых» дамбах на Казанке

Процесс в отношении экс-главы ГИСУ РТ, с которого спросили за завышенную стоимость работ на дамбах Казанки перед Универсиадой, на этой неделе подошел к финишу. В среду Рашид Нуруллин выступил с последним словом, пояснив, что в 2013 году все усилия были направлены на подготовку Всемирных студенческих игр и о своих интересах он тогда не думал.

Уже в пятницу Вахитовский суд Казани признал экс-главу ГИСУ РТ виновным в превышении должностных полномочий и приговорил бывшего чиновника к году лишения свободы условно. Статью переквалифицировали на более мягкую, освободив Нуруллина от уголовной ответственности, так как с момента преступления прошло уже более 6 лет. Подробности — в материале «Реального времени».

Сколько стоят новостройки Казани и что происходит с ценами на жилье в Уфе

В конце 2018 года наше издание замерило цены на новостройки накануне обещанного повышения цен на квадратные метры. Некоторые участники рынка прогнозируют рост цен до 15% из-за отмены «долевки» и удорожания стройматериалов, другие же считают, что скачка цен не будет — у покупателей не хватит денег. Сколько стоит квадратный метр в разных жилых комплексах Казани, вы можете узнать из нашего обзора.

Тем временем, как и в большинстве других городов России, в Уфе ждут повышения цен на жилье из-за перехода на продажу квартир через эскроу-счета. Но предсказывать, насколько подорожает квадратный метр из-за изменений в законе о «долевке», местные эксперты не решаются. И осторожно отмечают: если цены подрастут на 15—20%, как это прогнозируют федералы, удорожание придется компенсировать снижением ипотечных ставок. О том, как вели себя цены на уфимские новостройки накануне переломного для жилищного рынка 2019 года, читайте в нашем материале.

Если проект «Биш-Балта» не будет реализован, зеленому мысу, на части которого расположено древнее кладбище, в перспективе угрожает застройка. Фото Максима Платонова

Мусульманское кладбище Биш-Балта оказалось под угрозой



На этой неделе стало известно, что под угрозой оказался, как еще недавно думали, практически спасенный от уничтожения исторический некрополь — мусульманское кладбище Биш-Балта в Адмиралтейской слободе. Всего два месяца назад Олеся Балтусова сообщила журналистам, что это кладбище, поставленное под госохрану еще в октябре 2017 года, внесено республиканским Минкультом в список выявленных объектов археологического наследия.

— Из кладбища Биш-Балта в Кировском районе можно сделать прекрасный туристический объект, со смотровой площадкой, с достойным благоустройством, с туалетами, наконец, приличными, со всей необходимой туристической инфраструктурой, — сообщила «Реальному времени» зампредседателя ТРО ВООПиК Фарида Забирова. — У нас на этот уникальный объект историко-культурного наследия готова экспертиза, она была утверждена еще год назад. А действует этот документ, заметьте, всего 3 года. Время идет, проект надо срочно реализовать, но дело намертво встало из-за того, что для обустройства и защиты кладбища требуется проводить берегоукрепление, и авторы проекта благоустройства исторического кладбища предлагают бетонировать берег, чего действующее законодательство не допускает.

Между тем, по словам Забировой, промедление в данном случае смерти подобно. Если проект «Биш-Балта» не будет реализован, зеленому мысу, на части которого расположено древнее кладбище, в перспективе угрожает застройка: «Этого нельзя допустить, застройка закроет вид на кремль! Реализация проекта ее исключила бы в принципе, но беда в том, что проект не сдвигается с мертвой точки».

«Черная метка» от УФАС для Илдара Мингазова

«Черную метку» от татарстанских антимонопольщиков получил под Новый год главный заказчик федеральных дорог в Татарстане глава «Федерального управления автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» Илдар Мингазов.

По версии УФАС, подразделение Росавтодора «раздробило» дорожный госзаказ на 26 мелких контрактов стоимостью менее 100 тысяч рублей каждый, обойдя тем самым предписание 44-ФЗ об объявлении конкурсных торгов. Контракты по этой схеме достались малоизвестной казанской фирме «Трасса», которая, вероятно, получила из федерального бюджета около 2,5 млн рублей за проведение принципиально важных работ по оценке качества федеральных дорог после их ремонта татарстанскими подрядчиками. Подробности разгорающегося скандала — в нашем материале.

Павел Николаев подал рапорт об отставке, но остался в ранге и. о. руководителя Следкома по РТ. Фото Максима Платонова

Почему ушел генерал Николаев?

Генерал-лейтенант юстиции Павел Николаев подал рапорт об отставке, но остался в ранге и. о. руководителя Следкома по РТ. Как утверждают источники «Реального времени», рапорт еще не подписан Александром Бастрыкиным. Зато через 2 дня после информационной бомбы от Николаева президент России Владимир Путин поправил закон «О Следственном комитете РФ», ограничив срок полномочий всех назначенных и. о. руководителя регионального управления лишь шестью месяцами. Для Николаева они истекают в апреле. А вот другие законодательные ограничения, как выяснило «Реальное время», чреваты отставкой главного федерального инспектора по РТ Рената Тимерзянова. Подробный разбор ситуации, а также ответ на вопрос «почему ушел генерал Николаев?» вы можете найти в нашем материале.

