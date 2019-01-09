КГАСУ уволит брата блогерши за обещание устроить «тупых деток» за взятку

Девушка назвала свой ролик шуткой, но в прокуратуре РТ юмор не оценили и начали проверку

В Казани разгорелся новый скандал в сфере образования — по соцсетям разошелся видеоролик, в котором девушка представляется сестрой преподавателя КГАСУ и предлагает помочь поступить в вуз «сильно тупым деткам», добавляя, что все взятки будут проходить через нее. Тему подхватили СМИ, а прокуратура РТ начала проверку по данному факту. Между тем автор поста рассказала «Реальному времени», что ее предложение было всего лишь шуткой, а обиженный на нее знакомый из чувства мести скинул ролик татарстанскому телеграм-каналу.

«Все взятки через меня»

На татарстанских страницах соцсетей развернулись жаркие дискуссии на тему коррупции в КГАСУ. Поводом послужило видео в «Инстаграме» пользовательницы под ником Евгения Абрамова, которая представилась сестрой преподавателя вуза. На записи блогерша, листая папку с конспектом лекций по дисциплине «Нормативная база проектирования высотных и большепролетных зданий и сооружений», говорит, что при содействии брата может помочь с поступлением в вуз.

«Так что если у кого-то есть сильно тупые детки, которых скоро надо пристраивать, — милости просим», — саркастическим тоном сообщила девушка и добавила: «Кстати, все, кто учится в КИСИ среди моих подписчиков, — обращайтесь, честно говоря. Все взятки через меня».

В ролике об этом не говорится, но СМИ выяснили, что брата блогерши зовут Василием Симаковым. На сайте КГАСУ в числе сотрудников вуза его нет, а на странице «ВКонтакте» местом работы у него указано ЗАО «Казанский Гипронииавиапром». В одном из постов молодой человек написал, что также разрабатывал насущную систему Университета Иннополис. На сайте «Казанского Гипронииавиапрома» сообщается, что Симаков работает в компании ведущим инженером отдела главного конструктора.

Прокуратура проверит

После широкого резонанса в СМИ прокуратура инициировала проверку информации о взятках в видеообращении блогерши.

«Прокуратура Татарстана организовала проверку распространенной в ряде соцсетей информации о коррупции в КГАСУ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщается в официальном аккаунте ведомства в «Твиттере».

На запрос «Реального времени» в КГАСУ ответили, что провели внутреннюю проверку и внеочередное заседание комиссии по противодействию коррупции. Судя по всему, за неудачную шутку сестры брат-преподаватель поплатится трудовым контрактом:

— В результате решено публикацию признать не соответствующей действительности. Девушка, рассматривая конспект лекций, говорила вещи, не соответствующие реальности. Это подтверждается и братом девушки. Установлено, что брат Евгении Абрамовой — Симаков В. Д. работает в университете на условиях внешнего совместительства на 0,5 ставки. Решено рассмотреть вопрос о привлечении Абрамовой Е. к ответственности за съемку и публикацию в сети интернет сюжета, порочащего честь и достоинство университета. Принято решение рассмотреть вопрос о прекращении трудовых отношений с Симаковым В. Д. за нарушение этики поведения работника университета и участие в съемке сюжета, содержащего недостоверные сведения и порочащего честь и достоинство университета, — сообщил нашему изданию проректор КГАСУ по ОПВиИТ Давид Кордончик.





Евгения воспринимает ситуацию с юмором и считает, что ее излишне раздули. Фото instagram.com



«Это было снято для шутки»

Пост Евгении с видеороликом о коррупции в КГАСУ первым опубликовал один из татарстанских телеграм-каналов. В беседе с корреспондентом «Реального времени» блогерша рассказала, что запись авторам канала направил обиженный на нее мужчина, и он не отрицает, что таким образом решил ей насолить.

Саму ситуацию Евгения воспринимает с юмором и считает, что ее излишне раздули: «Это было снято для шутки, прикола». Говоря о брате, назвала его «очень умным человеком, который всего добился сам». По ее словам, он «фанатик своего дела» и преподавание — это его хобби. В свою очередь, прессе она советует «не высасывать скандал из стеба блондинки в Инстаграме», а поднимать более серьезные темы:

— На самом деле, я эту ситуацию расценила бы даже не с позиции того, что начали обсасывать тему, которая не стоит выеденного яйца, а с той, что наши газеты и журналисты боятся критиковать власть, например, тему НДС, пенсионную реформу. Они, ковыряя в носу, просто пытаются хайпануть на том, чего нет, — считает Евгения.

Собеседница издания отметила, что пока прокуратура не выходила с ней на связь, но она открыта для разговора. Старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев пояснил «Реальному времени», что процесс проверки запущен, но дело это небыстрое.

— Проверка только началась. Эту блогершу найдут, вызовут и побеседуют, узнают, с чем это связано. Не все так быстро, — резюмировал Галиев.