Спрос на частные дома достиг 1 млн объектов в год

Строительство становится дороже, но спрос поддерживают льготные программы

Фото: Мария Зверева

Потребность россиян в индивидуальном жилье оценивается в 1 млн домов ежегодно. К такому выводу пришли аналитики ДОМ.РФ и ВЦИОМ. С января по май 2026 года российские банки выдали 42 тысячи ипотечных кредитов на 226 млрд рублей для покупки или строительства частных домов.

— Это в 1,7 раза больше, чем годом ранее, как по количеству, так и по объему. Там подчеркивают, что рынок строящихся домов почти полностью держится на льготных программах, передает «Коммерсантъ» результаты исследования.

При этом объем введенного в эксплуатацию жилья в этом сегменте сократился на 38%. Почти все выдачи на строящиеся дома приходятся на льготную ипотеку. В сегменте готового жилья структура иная: 60% сделок проходят по рыночным ставкам, еще 34% — по программе «Семейная ипотека».

Ранее сообщалось, что в Татарстане утвердили норматив стоимости квадратного метра жилья для сельских территорий на 2027 год.

Вадим Вахрушев