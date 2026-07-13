Количество предложений новостроек в Казани сократилось на 6,1% за год

Динамика продиктована по-прежнему высоким уровнем ключевой ставки ЦБ

Фото: Максим Платонов

По итогам января — июня 2026 года в Казани насчитывается 12,4 тыс. лотов о продаже новостроек. С начала года данный показатель увеличился на 2,5%, однако за последний год зафиксировано снижение количества предложений квартир в новых домах на 6,1%, пишет «Коммерсантъ».

Сильнее всего среди городов-миллионников количество предложений новостроек сократилось в Челябинске (-17,6%, до 10,3 тыс. лотов), Москве (-16,4%, до 53,4 тыс.) и Краснодаре (-14,7%, до 42,4 тыс.).

В целом по России объем предложений новостроек «упал» на 6,4%, до 310,2 тыс. лотов.

Динамика продиктована по-прежнему высоким уровнем ключевой ставки ЦБ — в этих условиях застройщики не торопятся с запуском на рынок своих проектов, чтобы не наращивать объем нераспроданного жилья и не нести издержки по выплатам дорогих кредитов, объяснил коммерческий директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин.

Ранее сообщалось, что Татарстан занял 40-е место среди регионов России по скорости накопления на квартиру.

Никита Егоров