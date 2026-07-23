Татарстан занял 9-е место среди регионов России по стоимости аренды загородного дома

За последние 12 месяцев данный ценник практически не изменился

Фото: Динар Фатыхов

Арендовать частный дом в Татарстане этим летом обойдется в 62,5 тыс. рублей в месяц. Отметим, что речь идет о медианной стоимости аренды. За последние 12 месяцев данный ценник практически не изменился (-0,1% с июля 2025-го), пишет РБК со ссылкой на «Домклик».

Отмечается, что средняя площадь арендуемого в Татарстане дома составила 120 кв. м. Причем около 5,5% опубликованных на витрине предложений приходится на дома этой площади.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Самые высокие цены на аренду загородного жилья летом 2026 года отмечаются в Ленобласти (95 тыс.). Это связано с высоким спросом на аренду загородного жилья на побережье Финского залива. Речь идет о таких локациях, как Зеленогорск, Приморск, Выборгский район. В топ-3 также вошли Московская область (90 тыс.) и Калининградская область (80 тыс.).

Минимальные ставки среди крупнейших регионов отмечены в Омской области (23,4 тыс.), а также в Иркутской области (40 тыс.) и Ставропольском крае (45 тыс.).

Ранее сообщалось, что в Казани выросла доля студий в новостройках.



Никита Егоров