Монополия в столовой: Роспотребнадзор избавит школы от домашней еды

Чиновники говорят, что заботятся о здоровье детей, родители уверены — забота только об интересах производителей

Фото: Дарья Турцева

Роспотребнадзор хочет запретить приносить в школы еду из дома, таким правилом дополнили обновленные СанПиН к организации питания детей, которые сейчас проходят обсуждение. Запрет вызвал шквал недовольства — к качеству школьных обедов много претензий, и бутерброд из дома здорово выручал. Роспотребнадзор утверждает, что заботится о здоровье детей, которые могут отравиться домашней едой, а родители — что правила написаны в интересах производителей обедов для школ. Они, если документ примут в нынешнем виде, избавятся от конкуренции в виде маминой стряпни и станут монополистами.

В школах узаконят вендинговые аппараты и кислородные коктейли

Новые санитарные правила и нормы к организации питания детей, которые разработал Роспотребнадзор, сейчас проходят общественное обсуждение. Вариант СанПиН, который действует сейчас, был утвержден в 2008 году и, очевидно, морально устарел. Это подтверждают изменения, которые появились в новом документе.



В школах теперь можно будет устанавливать вендинговые аппараты. Правда, со здоровым ассортиментом продукции — без конфет и газировки. Можно будет продавать соки, нектары, стерилизованное молоко в упаковке до 200 мл, негазированную воду в бутылках по 0,5 л, сухофрукты и орехи (кроме арахиса) в упаковке до 50 граммов.

Новые СанПиН узаконили в школах и детсадах поборы в виде покупки кислородных коктейлей. Коктейли и раньше были разрешены «по медицинским показаниям и при условии ежедневного контроля», сейчас эту формулировку заменили на «по назначению врача-педиатра». Кислородные коктейли давно являются предметом споров, чаще в детсадах. Родители жалуются, что им приходится оплачивать дорогостоящую услугу с сомнительным эффектом, чтобы ребенок не чувствовал себя ущемленным, пока других детей водят пить коктейли.

Теперь накрывать на столы разрешат школьникам с 12 лет, которые перед этим должны быть осмотрены медработником. Фото Дарьи Турцевой

Еще одно изменение касается дежурств в столовых. Если прежние правила разрешали использовать труд детей от 14 лет, то теперь накрывать на столы разрешат школьникам с 12 лет, которые перед этим должны быть осмотрены медработником. Раньше про медицинский осмотр дежурных ничего сказано не было.

Из дома не приносить

Но самый большой резонанс вызвал появившийся в правилах пункт 6.15, который запрещает «использовать для организации питания детей принесенные из дома продукты и блюда». При этом в качестве дополнительного питания столовые в школах должны разработать меню для аллергиков, диабетиков и т. д. К качеству еды в школах много претензий — невкусно и дорого, многие дети отказываются от столовской каши и носят еду с собой, поэтому возможный запрет граждане восприняли болезненно. Роспотребнадзор объяснил, что это только проект, который сейчас проходит общественное обсуждение и будет доработан. В частности, детализируют — какие именно продукты можно будет приносить из дома. Скорее всего, это будут нескоропортящиеся продукты, готовые к употреблению, — фрукты, орехи и так далее.

В Роспотребнадзоре обратили внимание, что это не новая норма. В действующих правилах в перечне продуктов, которые не допускаются для реализации в школьных столовых, указаны «любые пищевые продукты домашнего (не промышленного) изготовления». Есть, правда, один нюанс — правила запрещают не прием домашней еды в школьной столовой, а ее реализацию. Грубо говоря, деревенское молоко продавать и использовать нельзя, а заводское можно.

Но и эти правила в школах трактуют двояко. В Омске департамент городского образования встал на сторону директора школы, которая запретила детям есть в столовой еду из дома. Чиновники объяснили, что никто не проверяет, как домашняя еда готовилась и где хранилась, поэтому она может стать источником массового отравления.

К качеству еды в школах много претензий — невкусно и дорого, многие дети отказываются от столовской каши и носят еду с собой. Фото Максима Платонова

В Татарстане родители пока не жаловались на запреты есть домашнюю еду в школах. Более того, в некоторых столовых установлены микроволновки, где дети могут погреть принесенное из дома. А из всех случаев массовых заболеваний не было ни одного по причине употребления домашней еды. За последний год в Казани травились крысиным ядом, оставленным техперсоналом, в Арске — по вине поварихи, которая вышла на работу с признаками кишечной инфекции и передала ее через пищу детям, в Актаныше — предположительно, из-за духовки для разогревания блюд, которая не обеспечивала нужный температурный режим, и зараза не погибла при термической обработке.

«Пока колбаса полежит два урока, произойдет отравление, и виноватым будет учебное заведение»



Комментируя «Реальному времени» новые правила, зампредседателя комитета Госсовета Татарстана по социальной политике Татьяна Воропаева согласилась, что запрет на принесенную из дома еду должен быть.

— Родителям не надо воспринимать все с такой агрессией. Решение Роспотребнадзора обусловлено тем, что необходимо быть на страже здоровья ребенка. Я долго работала в системе образования и сталкивалась с питанием. Когда случаются ЧП, то всегда вину перекладывают на образовательное учреждение, а то, что причиной могла стать домашняя еда, не признается. Это тоже несправедливо. В данной ситуации должен быть запрет на скоропортящиеся продукты, но фрукты или питательные батончики вполне можно ребенку дать, но опять-таки надо смотреть на срок хранения. Организмы у детей разные — кто-то немытое яблоко съест, и ничего, а кто-то прореагирует на него, — говорит депутат.

Татьяна Воропаева в составе комитета по соцполитике участвовала в рейдах по школьным столовым. По ее словам, то, что сейчас питание дано на откуп специальным организациям, несет плюсы — там контроль выше.

Татьяна Воропаева согласилась, что запрет на принесенную из дома еду должен быть. Фото Максима Платонова

— Может быть, эта пища не такая вкусная, как раньше в садиках и школах готовили, но это более безопасный вариант, учитывая, что сотрудников в столовых не хватает и один повар готовит на 600 человек, а ему помогают дети, что тоже категорически запрещено. Я много сталкивалась со школами, где не хватает кухонных работников, и в этом большая беда. Но и общепит надо контролировать, и в школах надо продолжать контроль — как разогревается пища, как доготавливается. Я сама намерена просить добро на начало оперативного контроля за приготовлением, раздачей пищи и обслуживанием детей. Ну и школа должна поработать с родителями на собраниях, попросить, чтобы Роспотребнадзор дал разъяснение, чем чревата пища из дома. Ребенок же может не съесть на первой перемене бутерброд, а пока колбаса полежит два урока, произойдет отравление, и виноватым будет учебное заведение, — говорит депутат.

Столовская монополия: кому выгодно избавиться от конкурентов

В Роспотребнадзоре отметили, что новые СанПиН позволят снизить риски для здоровья детей, обусловленные пищевым фактором, и существенно повысить роль здоровьесберегающей функции питания. Но родители уверены, что правила написаны в интересах производителей обедов для школ. Которые, если документ примут в нынешнем виде, избавятся от конкуренции в виде маминой стряпни и станут монополистами.

Как сообщили «Реальному времени» в Министерстве образования и науки, в Татарстане в 17 районах школьников кормят службы организации питания. Это МУП «Школьное питание Азнакаевского муниципального района», ООО «Эталон+», ООО «Граф плюс», ООО «Комбинат социального питания Альметьевского муниципального района», ООО «Комбинат школьного питания» Бавлинского муниципального района, ООО «Школьное питание» (г. Набережные Челны), ООО «Школьное питание» в Зеленодольске, МУП «Фабрика заготовок» Лаишевского муниципального района, ООО «ЭТАЛОН» Лениногорского муниципального района, ИП Ефремова И.И., ООО «Фортуна» в Нурлате, Потребительское общество «Аш-су» Сабинского муниципального района, ИП Хакимовой Ф.Т. Тюлячинского муниципального района, ООО «Вита-М» Чистопольского муниципального района, производственно–коммерческое предприятие «Виктория» Чистопольского муниципального района и МУП «Департамент продовольствия и социального питания Казани».

Самый крупный поставщик — МУП «Департамент продовольствия и социального питания Казани», который охватывает 35% территории республики и поставляет еду в 650 садиков, 218 школ и восемь учреждений СПО Казани, Зеленодольска, Нижнекамска, Арского, Атнинского, Балтасинского, Буинского, Верхнеуслонского, Высокогорского, Зеленодольского, Кайбицкого, Лаишевского, Нижнекамского, Пестречинского, Тюлячинского районов.

Самый крупный поставщик — МУП «Департамент продовольствия и социального питания Казани», который охватывает 35% территории республики. Фото Максима Платонова

В столице республики МУП «Департамент продовольствия и социального питания Казани» обеспечивает все школы и детские сады. 92 школы работают по системе ланч-боксов, когда привозят готовую еду из департамента. 80 школ готовят из полуфабрикатов, поставляемых департаментом. С этого учебного года школам запретили выпечку собственного производства, в продаже только пирожки «made in департамент». Стоимость школьного обеда составляет 65 рублей.

По данным Министерства образования и науки Татарстана, в 2018/2019 учебном году горячим питанием охвачены 96% обучающихся. Охват двухразовым горячим питанием составляет 42% учащихся.