В Татарстане за месяц уменьшилась сумма льготной ипотеки и увеличился срок кредита

При этом количество оформленных жилищных займов выросло вдвое относительно мая

Фото: Артем Дергунов

За июнь 2026 года жителям Татарстана выдали 1 921 льготную ипотеку. Это в два раза больше, чем в мае того же года, следует из аналитики НБКИ.

Судя по опубликованным данным, объем льготных ипотечных кредитов за июнь в республике составил 11,2 млрд рублей. Относительно мая данный показатель увеличился на 97%. При этом средняя сумма оформленного кредита составила 5,85 млн рублей (-2,33% за месяц).

Что касается сроков, на который берут ипотеку, то в июне он составил 28 лет и 1 месяц в среднем. По сравнению с маем срок увеличился на 4 месяца.

Ранее сообщалось, что продажи новостроек в Татарстане увеличились на 29% за год.

Никита Егоров