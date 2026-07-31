В Казани снять квартиру для жизни с питомцем на 9% дороже, чем без животного

В столице Татарстана зафиксирована максимальная доля жилья, где можно жить с животными

Фото: Роберт Салимов

В Казани снять однушку, где собственник разрешит жить с питомцем, обойдется в среднем в 32,8 тыс. рублей в месяц. Это на 9% дороже, чем снять квартиру без животного, следует из аналитики ЦИАН.

При этом снять двушку для жизни с четвероногим другом стоит около 45,1 тыс. рублей в месяц. Это всего на 3% дороже аренды двухкомнатный квартиры без любимца.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В общей сложности больше половины собственников (57%) сдаваемого в Казани жилья не против жизни арендатора с животным в их квартире. Это максимальный показатель среди крупных городов России. Для сравнения: в Москве доля таких предложений составляет 41%, в Московской области — 32%, в Питере — 34%. Самые строгие в этом отношении — собственники квартир в Челнах (8%).

В среднем по России доля квартир, где можно жить с животными, составила 29%.

Ранее сообщалось, что в Казани выросла доля студий в новостройках.



Никита Егоров