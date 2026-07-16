Строительная отрасль приносит в бюджет почти 17% всех налогов

В отрасли заняты 13 млн человек

Фото: Сергей Козлов

На встрече с президентом Владимиром Путиным вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что строительный комплекс обеспечивает 16,7% налоговых поступлений в бюджет России. За последние пять лет этот показатель вырос на 2,9 процентного пункта.

— То есть если раньше мы считали одну только стройку, а стройки имеют мультипликатор: на один рубль — 1,68 мультипликативный эффект, — рассказал Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2026 года в Казани продали 3857 квартир в новостройках — на 0,8% меньше, чем годом ранее.

Вадим Вахрушев