В Казани выросла доля студий в новостройках до 8%

В среднем по России доля студий сократилась с 20% до 15%

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В Казани за последние три года выросла доля студий в структуре предложения на рынке новостроек. Если в 2023 году на них приходилось 6% от общего объема, то сейчас — 8%. Об этом свидетельствуют данные аналитиков «Циана».

— После пика популярности студий в 2023 году рынок новостроек российских городов постепенно возвращается к более сбалансированной структуре предложения, — комментирует аналитик «Циана» Елена Бобровская.

В среднем по 30 крупнейшим городам России этот показатель сократился с 20% до 15%. Основные причины — изменение структуры спроса после завершения эры льготной ипотеки (инвесторы уступили место покупателям для собственного проживания) и смещение девелоперов в сторону более дорогих классов жилья.



Наибольшее снижение доли студий зафиксировано в Сочи (с 56% до 29%), Ростове-на-Дону (с 20% до 11%), Москве (с 21% до 11%), Самаре (с 15% до 7%) и Краснодаре (с 23% до 16%).

Ранее сообщалось, что продажи новостроек в Татарстане увеличились на 29%.

Вадим Вахрушев